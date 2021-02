Vortrag von Dr.Simone Gold über mRNA-Corona-Impfstoffe…(Video-Must Watch!)

Dr. Simone Gold, die Gründerin von der amerikanischen Ärzte-Allianz Americas Frontline Doctors, hat kürzlich einen aufschlussreichen Vortrag gehalten, um ihre Audienz über die neue mRNA-Impfstofftechnologie aufzuklären.

Nachdem die unentwegt ins Visier von unbeholfenen Fakten-Checkern geratene Ärztin kurzbündig erläuterte wie es ihr angesichts des fadenscheinigen Corona-Sturms ergangen sei und weshalb sie sich dazu berufen gefühlt habe eine Aufklärungsarbeit leistende Aktivistin zu werden, ging sie dazu über Corona-Impfstoff bezogene Unsicherheiten aufzuwerfen.

Dr. Gold drückte ihre Bestürztheit darüber aus, dass ihr regelrecht untersagt worden sei vermeintliche Corona-Patienten mit dem antiviralen Wirkstoff Hydroxychloroquin zu behandeln. Obgleich es sich offensichtlich um einen ergebnisorientierten Behandlungsansatz gehandelt habe, wie sie es in etwa beschrieb. Sie habe die Direktiven der Chefetage ignoriert und ihre Covid-Patienten weiterhin mit Hydroxychloroquin behandelt. Aufgrund ihrer Haltung zu dem Corona-Wahn, sei ihr schließlich gekündigt worden.

Mit einer herausragenden sympathischen Eloquenz, die den Zuschauer geradezu forciert an ihren Lippen zu hängen, schafft Dr. Gold es auch Corona-Neueinsteiger abzuholen. Wie eingangs erwähnt lag der Schwerpunkt des Vortrags auf der experimentellen mRNA-Impfung.

Sorgen bereite ihr die noch nie dagewesene Teleskopierung von Herstellungsprozessen und damit einhergehend die normalerweise auf 5-10 Jahre belaufenen jedoch nicht durchgeführten Langzeitstudien. Wie Simone Gold es erörterte, resultierten daraus diverse Gesundheitsrisiken, die sich wenn überhaupt erst in langjährigen Beobachtungsstufen offenbarten.

Sie benannte drei wesentliche Unbekannte. 1.) Autoimmunerkrankungen. 2) Unfruchtbarkeit der Frau 3) Infektionsverstärkende Antikörper (antibody dependent enhancement ADE).

Auch wenn es prämature Einwände in Hülle und Fülle regnen mag, vermag wirklich niemand zu garantieren, dass jene Spätfolgen und Langzeitnebenwirkungen nicht auftreten werden. Die Exklusion von Langzeitstudien widerspricht jedweder euphemistischen Prognose. Insbesondere grippale Erreger, was Coronaviren nun mal sind, bereiten Impfstoffherstellern gravierende Kopfschmerzen. Zumal Virusmutationen unentwegt dazwischen grätschen und Fortschritte blitzschnell verpuffen lassen. Deswegen büßt der alljährlich neu zusammengeschusterte Influenza-Impfstoff erheblich an Effizienz ein. Und bis das Grundgerüst der Vakzine das Licht der Welt erblickte, zogen laut der Aerztezeitung beinahe dreißig Jahre ins Land.

„Während die frühere Entwicklung von gängigen pädiatrischen Kombinationsimpfstoffe nur zehn bis zwölf Jahre in Anspruch genommen hat, dauerte die Entwicklung der Impfungen gegen HPV und Rotaviren jeweils circa 15 Jahre, jener gegen Varizellen sowie der Influenza Lebendimpfung 25 bis 30 Jahre. Impfungen gegen HCV oder HIV gibt es auch nach mehr als 30 Jahren Forschungsarbeit noch nicht.“

Die von der Bundesregierung angeheuerte gleichgeschaltete „Experten-Schar“ unternimmt fortwährend Anstrengungen, um Bedenken hinsichtlich des beispiellosen im Eiltempo durchgewunkenen Herstellungsprozesses aus der Welt zu räumen, indem sie unentwegt darauf hinweist, dass es sich um eine ganz neue Impfstofftechnologie handele und daher die Teleskopierung von Studien möglich gemacht wurde.

Aber eben drum weil es sich um eine neue Technologie handelt, die wohlgemerkt noch nie an der Menschheit erprobt wurde, gilt es da nicht besondere Vorsicht walten zu lassen? Sind unter diesen Umständen, Langzeitstudien nicht eigentlich eine Prämisse? Viele entrüstete Mediziner, Ärzte, Sachverständige, Virologen, Epidemiologen sind dieser Meinung und solange deren Vorbehalte und Bedenken nicht vollends entkräftet worden sind, kann niemand garantieren das Langzeitnebenwirkungen, Spätfolgen und sonstige Probleme eine nicht beachtenswerte Nebensache sind.

Unten finden sie den Link zum Vortrag von Dr Simone Gold

https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

