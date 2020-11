Hätten Sie es für möglich gehalten, das Ihnen eines Tages die Beteiligung an der Gesellschaft verboten wird, nur weil Sie ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehmen? Nun machen Sie sich mit dieser Dystopie allmählich vertraut, denn wir stürzen Hals über Kopf in die Gesundheits-Apartheid.

Die Bundesregierung wird von ihrem Versprechen keinen Impfzwang zu verordnen, höchstwahrscheinlich nicht abkehren. Doch die von den Corona-Auflagen drangsalierte Industrie wird zwangsläufig Incentives einführen, um auf unethische und moralisch verwerfliche Weise die Impfbereitschaft von Populationen zu steigern. Dabei steht die Exklusion von nicht geimpfter Kundschaft an erster Stelle. Großveranstaltungen wie Konzerte und Fußballspiele und die Reisebranche, werden die vorpreschenden Exempel sein. Andere Wirtschaftszweige werden im Gleichschritt folgen.

Also sollten Sie sich weigern sich eine noch nie zuvor an der Menschheit erprobte experimentelle mRNA Vaccine verabreichen zu lassen, müssen Sie über die oppressive Stigmatisierung hinaus damit rechnen, ähnliche Erfahrungen wie einst Schwarze in Südafrika oder Geächtete im Dritten Reich zu machen. Sind sich die unter Stockholm-Syndrom leidenden Menschen eigentlich bewusst was uns da bevorsteht? Nicht mehr reisen dürfen, keinen Konzerten oder anderen Unterhaltungsevents beizuwohnen, keine Genehmigung ein Hotelzimmer zu buchen, Club, Kino und Kneipenbesuche verboten, Besuchsverbote in Schwimmhallen usw. Und sollte die antivirale Zwangsjacke noch enger angelegt werden können Sie davon ausgehen, dass man womöglich den öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr nutzen darf, oder der Zugang zu Einkaufszentren und Supermarktketten verwehrt wird.

Diverse Flugallianzen haben indes bekanntgegeben, dass sie entweder mit dem Gedanken spielen digitale Gesundheitspässe einzuführen, die mitunter darüber Auskunft geben sollen welchen Impfstatus Passagiere aufweisen, oder bereits darauf fußende Entschlüsse gefasst, um nicht geimpfte Personen vom Flugverkehr auszuschließen. Der Chef von der Fluggesellschaft Qantas, Alan Joyce, hat jüngst in einem Interview enthüllt, dass für internationale Flüge künftig ein Impfnachweis gefordert wird. RT-Deutsch zitierte Joyce wie folgt: “

Wir erwägen, unsere Geschäftsbedingungen für international Reisende dahingehend zu ändern, dass wir die Menschen bitten werden, sich impfen zu lassen, bevor sie das Flugzeug besteigen können.”

Der Qantas Chef ließ zudem verlautbaren, dass die Grundstimmung in der Branche verheißen lässt das viele tendieren nachzuziehen.

Ich denke, das wird eine allgemeine Sache werden, wenn ich mit meinen Kollegen bei anderen Fluggesellschaften rund um den Globus spreche.

#BREAKING: QANTAS CEO confirms that proof that you've been vaccinated for COVID-19 will be compulsory for international air travel onboard his aircraft. #9ACA pic.twitter.com/dhk3Hsnxn9 — A Current Affair (@ACurrentAffair9) November 23, 2020

Korean Air hat unterdessen ebenfalls bekanntgegeben, dass Menschen exkludierende Geschäftsmodell übernehmen zu wollen. Also der sich abzeichnende Trend ist offensichtlich. Eher früher als später werden dutzende Airlines dem Corona-Diktat erliegen und handlangernd die Weichen stellen für die Große-Reset-Agenda.

Das Weltwirtschaftsforum, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds im Verbunde mit den Vereinten Nationen, machen keinen Hehl daraus, dass die “Corona-Pandemie” aus ihrer Sicht ein nie dagewesenes Zeitfenster geöffnet habe, um eine lang herbeigesehnte Umgestaltung der Weltordnung durchzusetzen.

Zwecks Einleitung eines neuen Äons, der vierten industriellen Revolution, bedurfte es einer neu aufgelegten krisenträchtigen weltumspannenden Coverstory. Im Hinblick auf den aus dem elften September entspringenden 19 jährigen andauernden globalen War on Terror, hatte sich allmählich eine spürbare abstumpfende Relevanz kenntlich gemacht. Demnach musste ein weiterer Trigger-Moment aus dem Hut gezaubert werden. Einen der rückblickend mehrfach von der Weltelite proklamiert wurde und das beispiellose Potenzial aufweist, einen vernichtenden Rundumschlag beizubringen. Das ausgetüftelte Pandemie-Szenario ist mindestens vor einer Dekade in diversen geheimdienstlichen und industriellen Whitepapers skizziert worden. Mitunter hat die Rockefeller-Foundation 2010 ein Dossier veröffentlicht das eine pandemische Weltlage umschreibt. Die damaligen Verfasser mussten über hinlänglich hellseherische Fähigkeiten verfügt haben, zumal sich der brisante Inhalt wie ein Revue passierender Aufsatz über die fortwährende Corona-Krise liest.

Wie es ausschaut müssen sich Impfverweigerer auf ein arg eingeschränktes Leben einstellen. Ohne Corona-Vakzination wird die Erkundung der analogen Welt ein Relikt der Vergangenheit sein.

Infolge der Qantas-Ankündigung ließ die zurückweisende Gegenreaktion nicht lange auf sich warten. Der britische Reiseanbieter Tradewinds-Travel und die Fluglinie Ryan Air haben indes bekanntgegeben, sich nicht an dem unternehmerisch aufoktroyierten Impfzwang beteiligen zu wollen. Ersterer hat gar angesagt die Airline Qantas zu boykottieren und auf seiner Website eine diesbezügliche Stellungnahme veröffentlicht, in der wie folgt argumentiert wurde:

“Körperliche Selbstbestimmung in Bezug auf medizinische Eingriffe ist eine persönliche Entscheidung und nicht etwas was den Menschen von Unternehmen aufgezwungen werden sollte. (….) Wir sind nicht anti- Impfung, sondern pro- Entscheidung. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Nötigung und freier Wahl.”

Die Reiseagentur hat zudem darauf hingewiesen, dass Qantas in Fernost mit der Fluggesellschaft Emirates Codeshare-Linien teilt und sich demnach die Frage aufdränge, ob die Intention mit Letzterem abgesprochen wurde. Zumal sich Emirates bislang bedeckt hält.

Konkludierend heißt es in der Tradewind Mitteilung:

“Noch nie in der Geschichte der Luftfahrt gab es eine Bedingung, welche die Verabreichung einer Injektion voraussetzt, bevor man ein Flugzeug besteigt. (…) Wenn Australien als Nation die Entscheidung trifft nicht geimpften Personen die Einreise zu verweigern, dann haben sie das Recht dazu und Menschen können eine informierte Entscheidung treffen, ob sie unter diesen Umständen noch wünschen das Land zu besuchen. Doch es steht keiner Airline zu, ihren Kunden so etwas aufzuzwingen. “

Auf dem vergangenen von dem Wahabiten-Regime-Saudi-Arabien ausgerichteten erstmaligen virtuellen G-20-Gipfel hat das Oberhaupt der kommunistischen Partei Chinas, Xi-Jing-Ping, seine devot aufblickende Audienz dazu angehalten, sich endlich das autoritäre Kontrollsystem vom Reich der Mitte zum Vorbild zu nehmen. Womit das auf QR-Codes basierende und seit der Corona-Krise mit Gesundheitspässen fusionierte Sozialkreditsystem gemeint ist.

In der Volksrepublik machen die Regenten keine halben Sachen. Verbindliche Applikationen auf dem Smartphone sozusagen die transhumanistische externe Erweiterung der chinesischen Bevölkerung, entscheiden darüber ob eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben gestattet ist. Unfügsame Individuen werden allgegenwärtig anhand des Sozialkreditesystems im Zaum gehalten. Welches von künstlichen Intelligenzen operierende Gesichtserkennung verwendet und das heimische Intranet luftdicht überwacht, um aufrührerisches oder abtrünniges Gebaren umgehend im Keim zu ersticken. Falsch parken, bei rot über die Ampel gehen, eine Flasche Alkohol mehr als gewohnt zu kaufen sind bereits genügend Anlässe, welche der waltenden KI signalisieren, die jeweiligen “Delinquenten” rechtmäßig zu rügen. Was zumeist zu einem Punkteabzug in der Gesamtwertung führt. Je tiefer die individuelle Bewertung ausfällt, desto strikter die Repressionen. Etwa dissidierende Elemente mit einer schmalen Skala landen somit auf schwarzen Listen die den Bewegungsradius des Individuums extremst einschränken. So werden beispielsweise Zug und Flugreisen verboten, sich Autovermietungen quer stellen, Hotels keine Zimmer anbieten etc.

Und neuerdings werden die ausschlaggebenden Parameter der Algorithmen dahingehend programmiert, die Gesundheitsakten der chinesischen Staatsbürger in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Sprich Chinesen sollten stets frisch aus Corona getestet worden sein oder vakziniert, da ansonsten ein Werteverfall ins Haus steht, der Hausarrest oder schrecklicheres in Aussicht stellt. Hinzu kommt die Ausschließung von allen Lebensbereichen. Dies dürften genügend diktatorische Incentives sein, um eine Bevölkerung ohne Mitsprache und Wahlrecht konform aufzustellen. Und so sieht Konformität aus. Massentests am Flughafen Schanghai.

Das Vereinigte Königreich, Heimat vom Autor des Bestsellers 1984, George Orwell, hat sich allem Anschein nach von Xis Aufruf inspirieren lassen und ad hoc angekündigt ein QR-Code-System einführen zu wollen, um Briten den Zugang zu großen Sport und Unterhaltungsevents wieder zu ermöglichen.

Machen wir uns nichts vor, hinter verschlossenen Türen spielen alle westlichen Regierungen mit dem Gedanken, das China-Model zu übernehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit und abhängig von dem Corona-Winterschlaf in dem sich die halbe Welt noch befindet, inwiefern und wie rasant wir in die Gesundheits-Apartheid hineinschlittern werden.

Fragen Sie sich selbst ob angesichts eines wahrscheinlich schon seit Dekaden präsenten, da noch nie zuvor gesuchten, Grippeerreger die Abschaffung der Welt wie Sie sie kannten gerechtfertigt ist? Die ungefilterte Datenlage spricht für sich und bestätigt, dass die Corona-Pandemie auf ein unzulängliches Testverfahren zurückzuführen ist. Der PCR ist das perfekte Diagnosewerkzeug, um kontinuierlich unbegründete Hysterie zu entfachen. Es bedarf lediglich einer minimal erhöhten Kalibrierung der Amplifikationszyklen und eine Falsch-Positiv-Rate von über 90% wird erreicht. Überschreitungen des Zyklusschwellenwerts 30 werden dementsprechende Testergebnisse liefern, wie ein portugiesisches Berufungsgericht zugunsten vier deutscher Touristen entschied, die wegen eines unzulänglichen PCR-Testresultats allesamt in Quarantäne geschickt wurden.

Bei all der Impfstoff-PR, die derweil ununterbrochen zu vernehmen ist, sollte bedacht werden, dass die vorläufigen Menschenversuche auf Tausende ausgelegt waren. Bald sollen Millionen von Menschen das experimentelle m-RNA Gebräu verabreicht bekommen. Also es handelt sich um den ultimativen Menschenversuch, da bei jeden 50 000. oder 100 000. Menschen schwere Nebenwirkungen auftreten können, die bei den extremst verkürzten Testreihen, die der Notfallzulassung geschuldet sind, nicht detektiert werden können. Ganz zu schweigen von den Langzeitschäden. Übrigens dies können gar Mainstream-Virologen nicht abstreiten.

„Das ist der Sinn einer Notfallzulassung.“

An Geimpften die Nebenwirkungen zu testen…

Klar soweit? pic.twitter.com/nN4iG0GRmJ — Die (@LaunigeMaat) November 21, 2020

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...