Das online Portal Off Guardian hat jüngst eine Blaupause veröffentlicht die erklären will wie Sie in zehn Schritten eine Pandemie in eine “Neue Abnormalität ” umwandeln. Das zu empfehlende Portal hat die Corona-Krise bislang bemerkenswert aufgearbeitet. Überwiegend auf die Lage im Vereinigten Königreich fokussiert. Und auf die Wissenschaft berufend. Eine Übersetzung der aufgelisteten zehn Punkte finden Sie unten. Der aufgeführte Inhalt ist die persönliche Ansicht des Autors, und bedeutet keine zwangsläufige Befürwortung.

1. Starten Sie mit einem dürftig definierten Virus. Fügen Sie einen inakkuraten Test hinzu und ermutigen sie so viele wie möglich begrenzt oder kritisch kranke Menschen den Test zu wiederholen, bis sie positiv getestet werden.

2. Vermelden sie ihre zwangsläufig sehr hohen Sterberaten, und halten Sie sich vage, ob diese Menschen an dem Virus, oder einfach nur mit ihm gestorben sind.

3. Erschaffen sie eine Reaktion auf die “Krise”, die ein gewaltiges Netzwerk von autoritären Maßnahmen einführt. Von denen einige seit längerer Zeit geplant worden sind, und nur eine Minderheit davon eine mögliche Verwendung für die Pandemie -Prävention hat. (Stellen Sie sicher bis auf weiteres Wahlen abzusagen, und die Festnahme und Überwachungsbefugnisse der Polizei immens zu erweitern.)

4. Schließen Sie ihre Krankenhäuser für alle, außer “Covid-Fälle”. Streichen sie wahlweise Operationen , Nierendialysen, Krebsbehandlungen, normale ärztliche Beratungen und jedwede ” nicht notfallbedingte Gesundheitspflege”. Womit die Gesamtsterblichkeit zwangsläufig in die höhe getrieben wird.

5. Ändern sie ihre Gesetze auf mannigfaltige Weise, um zu gewährleisten das all diese neuen Todesfälle sämtliche Kontrollverfahren umgehen, und mühelos als mit COVID-19 in Verbindung stehend diagnostiziert werden. Entweder anhand des inakkuraten Tests, oder schlichtweg mit einem “klinischen Krankheitsbild”

6. Im Falle das sich einige Mediziner dagegen sträuben dies mitzumachen, ändern sie das Gesetz, um es einem einzelnen medizinischen Arzt, welcher den fraglichen Patienten womöglich noch nie gesehen hat, zu ermöglichen nach eigenem Ermessen COVID-19 zu diagnostizieren.

7. Berichten sie über die alarmierende Anzahl von neuen Fällen, die Sie aufgrund der verschiedenen Manipulationen finden, als wären sie der Beweis dafür wie essenziell die neuen autoritären Maßnahmen für die “Rettung von Leben” sind.

8. Ohne Sinn für Ironie, führen Sie für jede Demographie, die Sie als nutzlose Esser betrachten, verbindliche “Reanimieren sie nicht” Anordnungen ein (Wenn dies angefochten wird sprechen Sie über menschliches Leiden, limitierte Ressourcen des Gesundheitswesens und Beatmungsgeräte.

9. Vergessen Sie nicht alle nachfolgenden Todesfälle, den COVID-19 Absolutzahlen hinzuzufügen.

10. Stellen Sie sicher das die Medien jeden der irgendeinen Teil von dem hinterfragt, als “Verschwörungstheoretiker” bezeichnen.

Konkludierend erörtert Off-Guardian, dass Ihnen diese zehn Schritte nicht nur ermöglichen werden einen quasi-faschistischen Staat zu gründen, sondern die plaudernden Klassen werden sie sogar dafür kritisieren, dass Sie nicht hinreichend Polizeistaat sind,und nicht noch mehr fordern.

Treffender könnte man es nicht ausdrücken.

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Werbeanzeigen

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...