Präsident Selenskyjs Berater schwärmt von den Grausamkeiten der ISIS und schlägt Nachahmung vor. Dies lassen sich ukrainische Kräfte nicht zweimal sagen. (Videos 21+!!!)

Oleksiy Arestovich, politischer Berater vom ukrainischen Präsidenten, Wolodomyr Selenskyj, macht keinen Hehl aus seiner Admiration für die islamistische Terrororganisation ISIS. In jüngster Vergangenheit nutzte er bei diversen Medienauftritten mehrfach die Gelegenheit, um den blutrünstigen Takfiris abartigen Tribut zu zollen. Arestovich tat beispielsweise folgende vergötternde Huldigung kund.

Die ISIS-Kommandeure werden als einer der klügsten und erfolgreichsten Kommandeure angesehen, die es gegenwärtig gibt. Alles ist detailliert durchdacht, sogar die Schwere der Grausamkeit. Zur Schau gestellte Grausamkeit ist zwar unmenschlich, doch es ist eine ungemein kluge Strategie in Bezug auf ihre speziellen Interessen.

Oder folgende noch graphischere und detailreichere Zukunftsvision:

Sie handeln sehr korrekt. In einem dicken Buch analysiere ich die ISIS ausführlich, um die beste Vorgehensweise herauszufiltern, wie man den Laden schmeißt.- Welches die beste Regierungsform ist? Eine die die Welt benötigt?- Parallel dazu bedeutet dies Terrorismus, mittelalterliche Grausamkeit, Menschenverbrennungen, Erschießungen und Enthauptungen . Dies ist absolut das Netzwerk der Zukunft.“

Wie sich alltäglich zunehmend herauskristallisiert, scheint die einst auf dem Papier skizzierte Theorie längst in die blutige Praxis umgesetzt worden zu sein. So suggerieren es zumindest im Internet lancierte extrem abscheuliche Videos, die wahrhaft Erinnerungen an die ISIS-Ära wach werden lassen.

Manche ukrainischen Kräfte, haben den von Arestovich unterbreiteten Vorschlag, die mutmaßlich für etliche Terroranschläge im Abendland verantwortliche Islamisten-Fraktion nachzuahmen, offenbar in die Tat umgesetzt.

Kriegsgefangene physisch halbtot zu malträtiere, um sie anschließend mit zerschossenen Knien ausbluten zu lassen. Mit den Handys hingerichteter russischer Soldaten Angehörige und Verwandte anrufen, um diesen mit einer ekelerregenden Freude mitzuteilen, dass deren Liebsten auf grausamste Weise umgekommen sind, oder zeitnah umkommen werden. Kriegsgefangenen während Verhören die Finger stutzen. Hakenkreuze in Torsi einbrennen. Gefesselte Individuen vor laufender Kamera mit dutzenden Messerstichen niedermetzeln. Die Verweigerung medizinischer Behandlung. Die Erpressung Treueschwüre zu äußern, um anschließend Exekutionen durchzuführen. Alles durchaus Barbareien die vom Playbook des Islamischen Staats abgekupfert worden sein könnten, doch von ukrainischen Soldaten verübt werden.

Aus dem Video und Bildmaterial unten, gehen sämtliche oben aufgezählte Kriegsverbrechen hervor. Nichts für schwache Nerven. Äußerst graphische Aufnahmen. (21+!!!!)

Die ausgeuferte Dämonisierung Russlands, geht mit einer allumfassenden Toleranz für die Kriegsverbrechen und Gräueltaten der geopolitischen Lakaien des Westens einher. Islamistische Terroristen hatten seit Anbeginn des Syrien-Konflikts grünes Licht ihre bestialischsten und grausamsten Wahabi-Fantasien auszuleben. Solange es sich gegen die syrische Armee oder regierungstreue Bürger richtete, hatten die Barbaren freie Hand. Und wir sprechen hier nicht über den Alibi-PR-Stunt ISIS, der medienwirksam aufgeblasen wurde, um der Öffentlichkeit vorzugaukeln man täte alles, um den War on Terror zu gewinnen. Gleichwohl in Syrien neben dem IS dutzende weitere gleichgesinnte geduldete Islamisten-Kollektive aktiv waren, die der Showcase-Terror-Organisation in Nichts nachstehen. Siehe Hayat Tahrir al Sham, Jaish al Islam und etliche andere.

Der Westen fällt nicht das erste mal negativ auf, indem er geflissentlich über die Kriegsverbrechen und Atrozitäten der „Helden“ und „Freiheitskämpfer“ in den eigenen Reihen hinwegsieht.

Erst heute ließ der News-Ticker von dem Nachrichtensender WELT verlautbaren, dass die EU sich an einer Untersuchung beteilige, um von der russischen Seite angeblich begangene Massaker an Zivilisten aufzuklären. Wohingegen wie gehabt instinktiv davon abgesehen wird dasselbe Engagement an den Tag zu legen, wenn es darum geht den inzwischen gut dokumentierten Bluttaten der ukrainischen Streitkräfte nachzugehen.

Genauso verhält es sich mit der totschweigenden Ignoranz gegenüber besorgniserregenden ideologischen Stoßrichtungen. Was meinen Sie was los wäre, wenn sich ein Berater des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, erlauben würde mit Nachdruck die ISIS und ihre mysanthrope Herrschaftsform öffentlich lobzupreisen? Eine gleichgeschaltete Endlosschleife auf Bundesebene wäre das Resultat. Sie würden diese Story für zig Tage zum Frühstück, Mittag-und Abendessen aufgetischt bekommen. Gepaart mit den psychologischen Ferndiagnosen und den anschließenden Evidenz entbehrenden Schlussplädoyers, die unentwegt beanspruchen „Wahrheiten“ aufzudecken. In diesem Falle würde es heißen:“ Putins Berater offenbart maligne Intention hinter Überfall auf die Ukraine- Völkermord!“ So in etwa könnte eine Headline des Springer-Zugpferds lauten.

Doch wenn ein Berater des olivgrünen nationalistischen Patrioten ebendiese Bewunderung und Begeisterung kommuniziert, wird emsig unter den Teppich gekehrt. In die Ecke wo sich bereits der Rechte Sektor, das Asow-Regiment, Aidar und andere ISIS-Trittbrettfahrer befinden.

Die Heuchelei und Doppelmoral ist nicht nur erdrückend, sondern birgt zugleich eine Gefährdung der globalen Sicherheit. Wie diese Alles-Toleranz-Politik ins eigene Fleisch schneidet, haben etliche Terroranschläge in Europa und anderswo aufgezeigt. Die öfters von Kriegstouristen verübt wurden, jene in den Genuss kamen von NATO-Staaten militärisch ausgebildet zu werden, um in Missgunst geratene „Despoten“ im Nahen Osten und Nord-Afrika aus dem Verkehr zu ziehen. Doch sich nach ihrer Heimkehr nicht davor scheuten ihre letale Expertise für eigene Interessen auszuüben. Wozu allerdings angemerkt werden sollte, dass nicht wenige dieser Elemente nachrichtendienstliche Verflechtungen aufweisen.

Wie indes enthüllt wurde, ist der US-Auslandsgeheimdienst, CIA, unmittelbar nach dem Putsch 2014 in die Ukraine beordert worden, um die ukrainischen Streitkräfte im Kampf auszubilden. Auch im Osten des Landes, wo überwiegend die rechtsextremistischen Einheiten der Armee stationiert sind.

Man sagt: „Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich“. Demzufolge wäre es keine Überraschung wenn diese Intervention einmal mehr zurückfeuert.

Aut.R.R.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...