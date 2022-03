Selenskyj der Komiker: „Ukraine künftiger NATO-Vasale der USA.“ „Hitlers „Mein Kampf“ bei uns ausverkauft!“ (Video)

Der Präsident der Ukraine, Wolodomyr Selenskyj, war in seinem vorherigen Leben ein Stand-Up-Comedian und Schauspieler. Sein zum Scherzen auflegendes Repertoire, beinhaltete ebenfalls satirische Ausflüge. Wobei er offenbar mehr dazu tendierte unbequeme Wahrheiten auszusprechen, als in seiner jetzigen Position als Punchingball geopolitischer Interessen.

In den sozialen Medien schnappten wir unlängst einen Ausschnitt von einem seiner Auftritte auf. In diesem betonte er, dass die Ukraine ein künftiger NATO-Vasale der USA sein würde und spielte obendrein auf die breite Akzeptanz für die nationalsozialistische Ideologie an.

Nun mit Blick auf die aktuelle Situation, entfalten seine Jokes ein surreales Gefühl. Der olivgrüne „Held“ insistiert heutzutage frequentierend revisionistisch vor laufender Kamera und umgeben von fragwürdigen Kulissen, dass die Ukraine kein sicherer Hafen für Nazis sei. Doch als Komiker, schien er dies anders zu sehen. Real Talk!

“ Wissen Sie ich habe erneut geheiratet, sein Name ist Vadik. Das ist normal für uns Europäer. Heute hat unser Präsident, der wichtigste, Barrack Obama, versprochen, dass wir zeitnah der NATO beitreten werden. Als amerikanischer Handlanger natürlich. Könnten Sie mir Hitlers Buch „Mein Kampf“ zuschicken. Hier sind sie ausverkauft. An manchen Tagen mache ich Frühsport auf dem Balkon. So in etwa, vom Herzen zur Sonne. (Gestikuliert als ob er den Hitlergruß ausführt Anm.d.Verf.).“

