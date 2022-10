Neueste Spätfolge der Corona-Impfung? Die „mysteriöse Abwärtsspirale“… (Video)

Während im Alten Land zeitnah die Lichter ausgehen und der Souverän düsteren Zeiten entgegenblickt, läuft der beispielloseste Medizinskandal ungehindert weiter.

Big-Pharma will sein inzwischen erlahmtes genveränderndes mRNA-Zugpferd weiter durchsprinten sehen, ganz gleich wie viele „nutzlose Esser“ in dem gefühlt unendlichen Todesrennen verschlissen werden.

Neuerdings wird auch die Software des Lebens minderjähriger Schutzbefohlener gehackt. Was zufolge hat das europaweit ein 755%iger Anstieg in der Übersterblichkeit unter Kindern (0-14 Jahre) zu vernehmen ist. Gevatter Tods Belegschaft, hat derweil alle Hände voll zu tun. Selten starben so viele Menschen wie heutzutage. Obgleich uns zwischenzeitlich unterbreitet wird, dass die synthetische Corona-Impfung das Lebenselixier schlechthin sein soll und die Ungeimpften unentwegt auf der Todesschwelle campieren.

Doch jene großspurigen Verlautbarungen, sind schnurstracks von resignierenden Rückziehern ausgemerzt worden. Nun heißt es, dass „rätselhafte Todesfälle“ in Forscherkreisen erheblich Kopfzerbrechen bereiteten.

Aus offensichtlichen Gründen tut sich das diabolische Dreiergespann aus Medizin, Ärzteschaft und Politik noch schwer damit letale Kausalitäten anzuerkennen. Doch die einstige der Corona-Impfung zugeschriebene sterilisierende „Nebenwirkung“, wurde inzwischen gar von führenden Propagandaorganen bestätigend rekapituliert. Sowie das unverkennbare Grassieren induzierter Autoimmunerkrankungen. Darüber hinaus hauchte der Mainstream dem Ausdruck VAIDS, hinlänglich massenkompatible Geläufigkeit ein.

Kurzum, den noch kürzlich verschrienen „Schwurbeleien“, wohnte seit ihrer Kundgabe hinreichend Wahrheitsgehalt inne. Sodass man im Nachhinein unweigerlich zur Erkenntnis gelangt sein sollte, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber eigene Vorstellungen sprengende Informationen, auf Gedeih und Verderb gewahrt werden sollte.

Das der Slogan, „Die Verschwörungstheorie von heute, ist die Realität von morgen,“ gesellschaftlich zum Evergreen geschlagen wurde, kommt nicht von ungefähr. Verbohrte Gemüter sollten sich dringlichst hinter die Ohren schreiben: „Truth is stranger than fiction.“ Also sobald auf den ersten Blick ungemein abwegig erscheinende Phänomene emergieren, innehalten, einen Schritt zurück machen und nicht in alte befangene Muster verfallen.

Solange die jeweiligen Botenribonukleinsäure und Vektor-Präparate fortwährend auffrischend verabreicht werden, gilt es wachsam zu sein. Denn etliche besorgte Sachverständige prädizieren nicht erst seit gestern kontinuierliche Krankheitswellen, die vermutlich mitunter auf eine eingetrichterte Suszeptibilität zurückzuführen sind und mit endlosen bösen Überraschungen aufwarten.

Jüngst getätigten Beobachtungen zufolge, soll ein neuer furchterregender Schreck sein Unheil verbreiten. Im Internet tauchen unlängst vermehrt Videos auf, in denen Personen verschiedenster Nationalitäten ein recht seltsames Verhalten an den Tag legen, ehe sie paralysiert mit verkrampften Extremitäten zu Boden gehen und dahinscheiden. Ehe der Exitus einsetzt, behagen sich die Todesopfer, als ob sie halluzinierend, für das nackte Auge unsichtbare Dinge wahrnehmen. Als Beobachter könnte man glatt annehmen, dass es sich um eine Art Wespenschwarm oder dergleichen handeln könnte.

Beim Anblick der Aufzeichnungen läuft es einem kalt den Rücken herunter. Was um Himmelswillen geht hier vor sich? Die Spekulationen reichen von elektromagnetischen Impulsen, welche verspritzte Nanotechnologien aktivieren, bis zu einer 5-G Korrelation.

Alle gezeigten Individuen legen ein nahezu identisches Verhaltensmuster an den Tag. Der periphere Blick nimmt über dem rechten Schulterbereich etwas wahr, was dazu veranlasst den Kopf in diese Richtung zu drehen. Diese Rotation wird anschließend vom Körper nachempfunden. Manche drehen sich vor dem Kollaps mehrmals um die eigene Achse, so als ob sie annähmen von einem umschwärmenden Poltergeist anheimgefallen zu werden.

Das Smartphone gerät ebenfalls unter Verdacht, die zweite, alles beendende Komponente einer binären Waffe zu sein, indem es eine sogenannte Teslaphorese stimuliert.

Das sich jene identischen Vorfälle auf verschiedenen Kontinenten zutragen, macht die Sache nicht minder merkwürdig. Die „mysteriöse Abwärtsspirale“, wie das Phänomen inzwischen bezeichnet wird, erinnert an den Hollywood-Streifen, The Happening. Bevor in dem Film Menschen abtreten, findet eine ähnlich obsessive Vereinnahmung statt. In dem Greg-Reese-Report unten, werden die mysteriösen Todesfälle thematisiert.

Aut.R.R.

