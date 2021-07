Tesla & Space-X Milliardär Elon Musk :“ Bevölkerungsschwund der Erde massives Problem!“ „Doomsday ohne Knall.“

Der Tesla & Space-X Multimilliardär, Elon Musk, ist dafür bekannt hin und wieder Meinungen zu vertreten, die sich nicht mit dem Mainstream-Narrativ vertragen. Unlängst hat er sich dazu geäußert, was seiner Auffassung nach die größte Bedrohung der Menschheit sei.

Und nein die vier apokalyptischen Reiter (Pandemien, Atomkrieg, Klimawandel, Bioterrorismus) schweben Musk nicht vor. Der zwischendurch reichste Mensch auf der Erde ist eher der Auffassung, dass die Extinktion mit einem alsbaldigen signifikanten Geburtenschwund einhergehen würde.

Eine angesichts der allgemein eingetrichterten Überbevölkerungsthese eher unorthodoxe Sichtweise. Doch seine Zukunftsprognosen kommen nicht von ungefähr, wie wir an späterer Stelle aufzeigen werden. Doch zunächst widmen wir uns der außergewöhnlichen Prädiktion Elon Musks.

„Die Erde wird in den kommenden 20-30 Jahren einen massiven Populationseinbruch erleben. Massiv. Die Demographie ist nicht einseitig. Sie wissen was in 20 Jahren passieren wird, weil Ihnen die letztjährige Geburtenrate bekannt ist. Zum Erwachsenwerden braucht eine Person ungefähr 20 Jahre. Also wissen wir welche Erwachsene Bevölkerung es in zwanzig Jahren geben wird, weil wir wissen wie viele Kinder im letzten Jahr geboren wurden. Ich denke der Populationseinbruch ist ein weitaus ernsthafteres Problem, als die Menschen realisieren. Ich denke wir müssen auf den Bevölkerungsschwund acht geben. Für die meisten Menschen ist dies in gewisser Hinsicht kontraintuitiv. Sie denken halt, dass es extrem viele Menschen gibt. Vielleicht gar zu viele. Doch nur weil sie in einer Stadt leben. Wenn Sie in einem Flugzeug sitzen und hinabschauen und sagen, wenn Ich eine Kanonenkugel fallen ließe, wie oft würde ich eine Person treffen? Prinzipiell niemals. Defacto fallen andauernd Dinge vom Weltraum herunter. Natürliche Meteoriten, Raketenstufen. Ständig. Doch niemanden kümmert dies. Denn tatsächlich würden alle Menschen auf der Erde in New York-City reinpassen. Auf ein Stockwerk. Man bräuchte nicht einmal die oberen Etagen. Von der Erde aus betrachtet, ist das Profil der Menschen tatsächlich sehr winzig. Beinahe nicht vorhanden. Demnach müssen wir den Bevölkerungsschwund im Auge behalten. Es ist kein großes Geheimnis, dass niedrige Geburtenraten ein großes Risiko sind. Sie können die Geburtenrate auf Wikipedia nachprüfen. Also dies bedeutet, dass die Zivilisation sang und klanglos dahinscheidet und nicht mit einem Knall. Denn es würde ein ziemlich tristes Ende sein, in dem das Durchschnittsalter sehr hoch wäre und die Jugend tatsächlich versklavt, um sich um die betagten Menschen zu kümmern. Dies ist keine gute Weise abzutreten.

Wie bereits oben angesprochen, unterliegen die Vorhersagen von Elon Musk keiner Abwegigkeit. Vielmehr warnen Forscher seit Dekaden vor einem imminenten Bevölkerungsschwund, der auf eine rapide Abnahme der Fertilität von dem menschlichen Geschlecht zurückzuführen ist.

Das Ejakulat von Männern hat innerhalb von 30 Jahren über die Hälfte seiner Durchschlagskraft eingebüßt. Mit anderen Worten die Spermienzahl ist bereits so geringfügig das Baby-Boomer Generationen der Vergangenheit angehören. Und ein Umkehrtrend ist höchst unwahrscheinlich.

Der Hauptgrund für jene erschreckende Entwicklung ist unsere direkte Umwelt. Sogenannte Endokrine Disruptoren befinden sich in so gut wie allen erwerbbaren Produkten. Textilien, Nahrungsmittel, Kosmetikprodukte etc. Es handelt sich dabei mitunter um „ewige Chemikalien“, die von Körper und Umwelt nicht abgebaut werden können, wie z.B. die sogenannten Phtalate.

Dr. Shanna H. Swan, Reproduktions-Epidemiologin und Professorin der Umweltmedizin und öffentlichen Gesundheit, an der Icahn School of Medicine, am Mount-Sinai-Krankenhaus, beobachtet das Spermien-Sterben seit beinahe 40 Jahren und hat unlängst einen warnenden Appell an die Menschheit in Form eines Buches veröffentlicht. Laut Dr. Swan könnten Männer bereits im Jahr 2045, eine vollständige Sterilität erreichen.

Also während uns die Weltelite auf die herkömmlichen Weltuntergangsszenarien einstimmt, erodiert die Erdbevölkerung still und leise dahin. Wie Elon Musk es ausdrückte. Ohne Knall! Die Paul Ehrliche dieser Welt dürften Genugtuung und Seelenfrieden verspüren. Wie erwünscht erfolgt eine globale Sterilität über die Umwelt.

Siehe auch dazu den Corbett Report unten.

Aut. /Übers. R.R.

