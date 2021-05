US-Apothekerin enthüllt Packungsbeilage von Johnson & Johnson „Covid-19 Impfstoff“. Der Inhalt hat es wahrhaft in sich….(Video)

Der auf einem nicht replizierenden viralen Vektor basierende „Covid-19-Impfstoff“ von Johnson & Johnson /Janssen, ist inzwischen auch in Deutschland bedingt zugelassen worden. Impfwillige, die erwägen sich mit besagtem Präparat inokulieren zu lassen, sollten von dem jeweiligen verimpfenden Individuum den Beipackzettel einverlangen. Das Ding wo Adjuvantien, Angaben zur Sicherheit und Wirksamkeit, sonstige Zusatzstoffe und Nebenwirkungen eigentlich aufgeführt sein sollten.

Bekanntlich finden die andauernden klinischen Phase-3 Studien diverser „Corona-Impfstoffe“ mitunter erst 2023 ihren Abschluss. Womöglich ist es darauf zurückzuführen, dass eine neugierige amerikanische Apothekerin beim Unpacking einer J&J Covid-19 Vakzine-Einheit aus allen Wolken fiel, als sie den Beipackzettel unter die Lupe nahm. Offensichtlich muss der Hersteller zu seinem Produkt keine Angaben mehr machen, denn auf der Packungsbeilage ist nicht ein gedrucktes Wort zu finden, außer der Hinweis, dass es sich um den Beipackzettel handelt. Der wiederum leer ist. Keine Angaben! Nada! Weder Zusatzstoffe noch Nebenwirkungen.

Den beschriebenen Sachverhalt hat die Apothekerin visuell festgehalten und in einem bekannten sozialen Netzwerk lanciert. Das Video finden Sie unten. Wer die Katze im Sack kaufen will, den hat offenbar nicht zu interessieren, was er verabreicht bekommt.

Aut.R.R.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...