Erwartungsgemäß hat die syrische Armee im südöstlichen Teil Idlibs, die zweitgrößte Stadt des Gouvernements von Al-Qaida Terroristen gesäubert, Maarat al-Numan.

Das nächste Ziel der Militärkampagne ist die Stadt Saraqib, welche an dem strategischen M5 Highway liegt. Im Gouvernement Aleppo haben syrische Regierungskräfte die Stadt Kahn Tuman von der Hayat Tahrir al-Sham (Al-Nusra, Al-Qaida, HTS) und türkisch gestützten Takfiri-Gruppen zurückerobert.

Die Geschwindigkeit des Vormarsches, zeugt von der Unterlegenheit der türkisch gestützten Al-Qaida Allianz, derer Verteidigungslinien an mehreren Fronten gleichzeitig kollabieren.

Die HTS und ihre Abkömmlinge haben der Feuerkraft und Lufthoheit ihrer Gegnerschaft, nichts entgegenzubringen. Worauf sich die NATO-gestützten Jihadis einzig und alleine verlassen können, ist ihre Partnerschaft zur Türkei, die im Sinne der USA handelt.

Ohne Ankaras Einwirken und damit einhergehende humanitäre Hysterien, wäre die Metastase längst beseitigt. Bleibt abzuwarten inwiefern der gegenwärtige Kriegsverlauf, von diplomatischen Interventionen beeinträchtigt wird.

Kaum verheißungsvoll ist das gewisse Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bereits “Notfallsitzungen” anberaumt haben, um der Al-Qaida in Idlib abermalig Schützenhilfe zu leisten.

Es bahnt sich erneut ein Schwall von verzerrenden Medienschelten und nackten Lüge, durch das fadenscheinige Narrativ. Von wegen Millionen Menschen flöhen aus längst leergefegten Geisterstädten, deren Habitate ausschließlich von Terroristen durchsetzt sind. Und russisch-syrische Luftschläge, rafften nur Zivilisten dahin.

Es ist offensichtlich das der Westen und seine nah-östlichen Statthalter, mit der Al-Qaida unter einer Decke stecken. Der You-Tube Kanal R&U Videos dokumentiert regelmäßig die aktuellen Ereignisse von den Fronten in Syrien. In den unten angeführten Videos, werden die eingangs beschriebenen Errungenschaften der syrischen Armee verbildlicht.

Verf.R.R.