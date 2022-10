Botschaft an die Ungeimpften: „Sie haben einen unvorstellbaren Test bestanden…Sie sind zweifelsohne die bessere Hälfte der Menschheit.“ (Video)

Ein nach dem Akzent zu urteilen US-amerikanischer Nachrichtensprecher namens, Brad Wylder, zollte unlängst den Menschen Tribut, die trotz der beispiellosen Widrigkeiten standhaft blieben und sukzessiv darauf insistierten ihre körperliche Unversehrtheit zu wahren.

Während des Verfassens dieses Artikels ist uns leider nicht gelungen zu recherchieren für welches Outlet Wylder arbeitet. Nichtsdestotrotz ist seine Botschaft an die mRNA und Vektor-Verweigerer epischer Natur.

Wie war das nochmal? „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“ Allen voran hat der „Blinddarm der Gesellschaft,“ eine gehörige Verzeihung verdient. Die Admiration des Nachrichtensprechers, gehört in Stein gemeißelt und in alle Sprachen übersetzt.

„Dies ist eine Botschaft an Sie. Die Ungeimpften.

Auch wenn ich bestäubt und vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften bewundern. Dafür, dass sie dem nach meinem Dafürhalten größten Druck standhielten. Von Partnern, Eltern. Kindern, Freunden, Kollegen und gar Ärzten. Leute die so eine Personalität, Tapferkeit und entscheidende Fähigkeit mitbringen, sind zweifelsohne die bessere Hälfte der Menschheit. Sie sind überall zu finden. In allen Altersklassen, Bildungsebenen, Staaten und Vorstellungen. Sie sind die Auserlese. Sie sind die Soldaten, die sich jede Armee des Lichts in ihren Reihen wünscht. Sie sind das Elternteil, das jedes Kind haben will, und das Kind von dem alle Eltern träumen. Sie sind Wesen, die über dem Durschnitt ihrer Gesellschaften stehen. Sie sind die Essenz der Menschen, die alle Kulturen erschufen und Horizonte eroberten. Sie sind da! Neben Ihnen. Sie sehen ganz normal aus, doch sie sind Superhelden. Sie taten, was andere nicht vermochten. Sie waren der Baum, der dem Hurrikan von Beschimpfungen, Diskriminierungen und sozialer Ausgrenzung standhielt. Und sie taten es, weil sie dachten sie sind alleine. Und sie dachten, dass sie die einzigen sind, die an Weihnachten vom Familientisch verbannt wurden. Sie haben noch nie so etwas grausames gesehen. Sie haben ihre Arbeit verloren, ließen ihre Karrieren flöten gehen, hatten kein Geld mehr, doch scherten sich nicht darum. Sie erlitten eine unverkennbare Diskriminierung, Denunzierung, Verrat und Demütigung. Doch sie ließen sich nicht kleinkriegen. Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, gab es so eine Besetzung. Jetzt wissen wir wer DIE BESTEN auf dem Planeten Erde sind. Männer und Frauen. Alt, reich und arm. Aller Rassen und Religionen. Die Ungeimpften. Die Auserwählten der unsichtbaren Arche. Die einzigen, die es schafften Widerstand zu leisten, als alles zusammenbrach. Das sind SIE! Sie haben einen unvorstellbaren Test bestanden. Den viele der hartgesottensten Marines, Kommandos, Green Berets, Astronauten und gar Genies nicht bestehen konnten. Sie sind aus demselben Holz geschnitzt, wie die Großartigsten, die je unter uns weilten. Diese Helden, die zwischen gewöhnlichen Männern zur Welt kamen und im Dunkeln leuchten. Vergessen Sie nicht. Sie sind die Stimme. Und es wird Zeit, dass diese zählt.“

Übers./ Aut. : R.R.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...