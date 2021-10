You can run on for a long time..! Kompromittierte Pfizer-Direktorin läuft um ihr Leben, nachdem sie von Reporter konfrontiert wird…(Video)

Ein von dem Enthüllungsportal, Project Veritas, jüngst veröffentlichtes Video veranschaulicht, wie ein Reporter eine Direktorin vom US-Pharmagiganten Pfizer aufsucht, um diese bezüglich ihres höchst brisanten firmeninternen elektronischen Schriftverkehrs anzusprechen, der dem Portal unlängst von einer Whistleblowerin zugespielt worden ist.

Laut den enthüllten Konversationen insistierte Vanessa Gelman, Vize-Direktorin für weltweite Forschung, gegenüber Angestellten von Pfizer nachdrücklich, dass ein gewisser kompromittierender Sachverhalt unbedingt unter den Teppich zu kehren sei.

Es handelt sich dabei um die eingeforderte Geheimhaltung der Einbeziehung von abgetriebenen Fetal-Zellen, die im Entwicklungsprozess der „Corminaty“-Corona-Vakzine eine Rolle gespielt haben sollen.

Als der Project Veritas-Reporter Vanessa Gelman diesbezüglich konfrontierte, nahm Letztere die Beine in die Hand und rannte um ihr Leben, als ob sie dem Sensenmann persönlich begegnet wäre. Der Reporter folgte Gelman und filmte sie dabei, wie sie trotz ihrer eingelegten Fluchtaktion im Schneckentempo hinter ihrer roten Haustür verschwand.

Eine äußerst belustigende Reaktion, die überwiegend Feiglingen vorbehalten ist. Als wir auf diesen Clip stießen, mussten wir auf der Stelle an den Song „God`s Gonna Cut You Down“ von Johnny Cash denken. Die ersten zwei Strophen des Lieds umschreiben passend, was Menschen vom Schlag Vanessa Gelmans am Ende des Tages blüht. Karma is a bitch. Wie Johnny Cash es prädiziert : „

You can run on for a long time

Run on for a long time

Run on for a long time

Sooner or later God’ll cut you down

Sooner or later God’ll cut you down.

Go tell that long tongue liar

Go and tell that midnight rider

Tell the rambler, the gambler, the back biter

Tell ‚em that God’s gonna cut ‚em down

Tell ‚em that God’s gonna cut ‚em down.“

Aut.R.R.

