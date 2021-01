Wenn sich “Corona-Verschwörungsmythen” bewahrheiten! Beinahe alle Punkte von geleakter Lockdown-Roadmap eingetreten…

Im Oktober letzten Jahres ist in den sozialen Medien eine geleakte E-Mail aufgetaucht, die hinsichtlich ihres brisanten Inhalts umgehend von verbohrten Fakt-Checkern als fake prädikatisiert worden ist. Es handelt sich um einen vermeintlichen Weckruf eines Mitglieds der Liberalen Partei Kanadas. Der elektronische Schriftverkehr will nicht weniger, als den für das letzte Quartal 2020 und für das Jahr 2021geplanten Corona-Lockdown-Fahrplan aufzeigen.

Zwar hat der Autor aus nachvollziehbaren Gründen davon abgesehen seine Identität preiszugeben, dennoch ist dies kein Indiz dafür, dass es sich um ein erdachtes Hirngespinst handelt. Zumal sich inzwischen viele der angeführten Gesichtspunkte bewahrheitet haben. An dieser Stelle wollen wir eine belegbare Checkliste präsentieren. Also die Aussagen aufgreifen, die sich realisiert haben und diese mit den nach unserer Ansicht zugehörigen News-Headlines versehen. Die angegeben Daten mögen zwar manchmal nicht ganz übereinstimmen, doch dadurch wird keine Aussagekraft und Relevanz eingebüßt.

Der vermeintliche kanadische Politiker gab mitunter an:

“-Die allmähliche Einführung von sekundären fortlaufenden Lock-Down-Restriktionen. Angefangen in großen Metropolregionen und nach außen gerichtet expandierend. Voraussichtlich im November 2020.“

Ende Oktober schrieb das ZDF:

“Zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben Bund und Länder einen Teil-Lockdown beschlossen. Er gilt ab Montag, 2. November, bis Monatsende – vorerst.“

Der Politiker:

-Beschleunigung der Beschaffung oder Konstruktion von Isolations-Einrichtungen in jeder Provinz und Territorium. Voraussichtlich im Dezember 2020.

RT-De teilte jüngst wie folgt mit:

Sachsen beabsichtigt die Schaffung einer Einrichtung zur “zwangsweisen Unterbringung” sogenannter Quarantäneverweigerer.

Neuer COVID-19-Ausbruch: China baut riesiges Quarantänelager

Die E-Mail läßt verlauten:

-Täglich neue Covid-19-Fälle werden die Testkapazitäten überschreiten. Der Anstieg von Todesfällen in Verbindung mit Covid, weist identische Wachstumskurven auf. Voraussichtlich gegen Ende November.

Das ZDF dazu Mitte Dezember:

Nach dem Anstieg der Corona-Infektionen steigt nun auch die Zahl der Todesfälle.

mpg.de teilte Ende Oktober mit:

Die Covid-19-Todesfälle werden zunehmen

Die Ärtzezeitung Mitte Dezember:

Nach dem Anstieg der Corona-Infektionen steigt nun auch die Zahl der Todesfälle.

Das angebliche Mitglied der Liberalen Partei Kanadas hat den sekundären Lockdown ebenfalls vorhergesagt:

-Kompletter und totaler sekundärer Lockdown ( Noch strikter als die ersten und zweiten eingeführten Restriktionen) Voraussichtlich Ende Dezember 2020- Anfang Januar 2021.

Die Tagesschau berichtete am 13.12.2020:

Bund und Länder verschärfen die Corona-Maßnahmen: Ab Mittwoch tritt ein harter Lockdown in Kraft.

Die Ärtzezeitung schrieb am selben Tag:

Harter Lockdown startet am 16. Dezember.

Auch die gegenwärtig heiß diskutierten vermeintlichen neuen Sars-Cov-2-Mutationen, sind Gegenstand der geleakten Lockdown-Direktiven. Einfach verblüffend diese hellseherischen Fähigkeiten.

-Prognostizierte Covid-19-Mutation und/oder Koinfektion mit sekundären Virus (bezeichnet als Covid-21) führt zu einer dritten Welle, mit einer viel höheren Mortalitäts und Infektionsrate. Voraussichtlich im Februar 2021.

Am 16.Januar ließ Nau.ch verlautbaren:

Mutation des Coronavirus: Europa rüstet sich gegen die dritte Welle.

Bereits im September, also drei Monate bevor die Bekanntmachung der vorgeblichen neuen Covid-Mutanten erfolgte, warnten Wissenschaftler laut infranken.de :

Das Coronavirus mutiert: Forscher warnen vor dritter Welle.

Eine Schlagzeile von tagesanzeiger.ch vom 19. 01. 2021 liest sich ähnlich:

Corona-Mutation breitet sich aus. Wie Europa gegen die dritte Welle ankämpft

Nach unserer Auffassung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die zwei folgenden überlieferten Angaben womöglich ebenfalls zeitnah eintreten werden. Schließlich reißt die Debatte über die “neuen Corona-Varianten” nicht mehr ab. Und die Possibilität das die Pandemie-Regisseure jenen Umstand für sich ausnutzen werden, ist durchaus gegeben. Nicht zu vergessen der wundersame Drosten-PCR-Test weist die Eigenschaft auf einmal begonnene Epidemien, nie wieder zu beenden. Kurzum das Protokoll ist dafür ausgelegt Infektionskurven und Todesraten aufzubauschen. Demzufolge können je nach Belieben exponentielle Infektionsgeschehen und Mortalitätsraten aus dem Hut gezaubert werden.

–Tägliche neue Covid-21 bedingte Krankenhausaufnahmen und Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 und Covid-21, werden die Kapazitäten von medizinischen Pflegeeinrichtungen überschreiten. Voraussichtlich 1. und 2. Quartal 2021.

-Implementierung von erweiterten Lockdown-Restriktionen (bezeichnet als der dritte Lockdown). Auflagen zur vollständigen Reisebeschränkung ( innerstädtisch und in der Provinz). Voraussichtlich 2.Quartal 2021.

Die folgende Prognose ist angesichts der elitären Zerstörungswut nicht schwer zu stellen:

-Voraussichtliche Zusammenbrüche von Lieferketten, Vorratsengpässe, umfangreiche wirtschaftliche Instabilität. Voraussichtlich im späten 2.Quartal. 2021

Logistik-Watch-Blog veröffentlichte am 13.Januar einen Beitrag mit dem Titel:

“Neue Quarantäneregeln: Zusammenbruch von Lieferketten befürchtet“

Das Handelsblatt kündigte jüngst an:

“Mit dem zweiten Lockdown kommt die zweite Rezession.”

Auf Einschränkungen des Bewegungsradius und Checkpoints ist in der brisanten E-Mail ebenso hingewiesen worden, wenn doch später erwartet:

-Stationierung von Militärpersonal innerhalb großer Metropolregionen, sowie auf allen wichtigen Straßen um Reise-Checkpoints zu errichten. Beschränkter Reiseverkehr und Bewegung. Logistische Unterstützung für das Gebiet. Voraussichtlich 3. Quartal 2021.

Spiegel.online vermeldete am 5.1.2021

Der Corona-Shutdown wird verschärft: Kanzlerin Merkel und die Länderchefs haben beschlossen, dass in Landkreisen mit Inzidenzwerten über 200 der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden soll.

RT.De zu den Checkpoints:

“Um die Verbreitung von Viren zu vermeiden” – erste Straßensperrungen in Deutschland.

Bloomberg zur Lage in New-York:

“NYC Will Have Covid Checkpoints at Key Bridges and Crossings”

abc.net publizierte vor einer Woche :

“Checkpoints along SA-Victorian border to keep travellers from coronavirus hotspots away open ‘fresh wounds’, community group says.”

Beinahe alle Aspekte der geleakten Roadmap sind eingetreten. Insofern werden alle Bemühungen zwecks Untergrabung der Authentizität entkräftet. Darüber zu fachsimpeln ob ein Komplex inventiert sein mag erübrigt sich, sobald sich der Inhalt verwirklicht. Also womit haben wir es zu tun? Befinden sich in den Reihen der Liberalen Partei Kanadas etwa Medien, die die Zukunft voraussagen können? Womöglich handelt es sich um Pre-Crime-Orakel, jene jegliches Unheil präzise vorausahnen, wie im dystopischen Cyber-Punk-Thriller Minority-Report zu sehen. Zutreffender ist wohl eher die Erkenntnis, dass dieses Vorwissen von keiner kosmischen Eingebung herrührt, sondern schier anvisierte Eckpunkte einer vorgeschriebenen Agenda sind. Insbesondere hervorstechend ist die Vorankündigung der Covid-Mutationen und die geschilderte darauf aufbauende neu entflammte Hysterie.

Wie Sie als Mainstream-Konsument sicherlich mitbekommen haben werden, sind die Corona-Mutationen in aller Munde. Die Konsensfabrik verheißt fortwährend, dass eine “Verschlechterung der Gesamtlage” so gut wie unvermeidbar sei. Wenn Sie zwischen den Zeilen der düsteren Zukunftsprognosen lesen, kristallisiert sich heraus worauf die Aufruhr um gewöhnliche Virusmutationen hinauslaufen wird. Somit wird nicht weniger als die Corona-Endlosschleife angesteuert. Seit dem Ausbruch der sogenannten Pandemie, ist die Transformation des vermeintlichen Sars-Cov-2-Erregers wenn überhaupt, als nicht beachtenswerte Randnotiz abgetan worden. Und nun wo das hochgelobte “Kryptonit gegen Corona” in Windeseile aus dem Boden gestampft wurde, regnet es Nachrichten, dass neue virulente Unheilsbringer unsere Existenz bedrohten. Dieses Narrativ weist konditionierenden Charakter auf dahingehend, dass der Bevölkerung nahegelegt wird, die zuvor als Allheilmittel angepriesene Massenimpfung nicht als Ende der Fahnenstange zu betrachten.

Also Sie sollten sich daran gewöhnen aus ihrer Echokammer auszutreten und sich Informationen, die von Leitmedien und Politik als Corona-Verschwörungstheorien und Mythen tituliert werden, zu Gemüte zu führen. Das heißt nicht das Sie jeder unfundierten Behauptung hinterherjagen sollen. Sie sollten schon ein wenig Vermögen aufbringen abzuwägen und herauszufiltern. Jede Ignoranz kann unmittelbar bestraft werden. Je länger Sie sich dagegen sträuben Ihren Horizont zu erweitern, wird man Sie zum Narren halten können.

Verf.R.R.

