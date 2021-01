Der Corona-Teufelskreis schließt sich – Lockdowns Forever! Wahnsinn wird kein Ende nehmen …

Wacht endlich auf! Die Corona-Dirigenten haben bereits unterschwellig angedeutet, dass der Lock-Down-Irrsinn wahrscheinlich nie ein Ende nehmen wird. Weswegen wir zu diesem Schluss kommen? Nun die Paarung der Impfkampagne mit der Präsentation “neuer ansteckenderer Corona-Mutationen”, ist eine richtungsweisende Verheißung. Auch wenn die Impfstoffhersteller eher verhaltener, doch manche miserablen Gesundheitsexperten kolportieren, dass die angeblich neuen zum Vorschein gekommenen Varianten keine Auswirkungen auf den “Impfschutz” hätten, könnten diverse “Transformationen” künftig dafür herhalten den Status-Quo beizubehalten.

Da es in der postfaktischen Welt keiner Beweisführung mehr bedarf, kann getrost in ein paar Monaten umgeschwenkt und behauptet werden, dass die vermeintliche neue Sars-Cov-2 Version die Vakzine nun doch übertrumpfe und demnach keine Revidierung der AHA+L+Lockdown+Shutdown-Diktate möglich sei, bis ein neues Präparat auf den Markt kommt. Eben genau darauf läuft es hinaus! Der Corona-Teufelskreis in der Endlosschleife. Falls Sie es nicht erahnen, dies ist eine Kuh die ewig gemolken werden kann.

Obgleich Medienberichten zufolge die in Groß-Britannien wütende neue Sars-Cov-2-Variante B-117 bereits seit mindestens September ihr Unwesen auf der Insel treiben soll und schon im April in Brasilien nachgewiesen worden sein will, hat man die Enthüllung der Mutationen mit dem Start der weltweit anlaufenden Corona-Impfkampagne kombiniert. Weshalb hat man ganze acht Monate verstreichen lassen, ehe man Alarm schlug? Könnte es unter anderem mit der Intention zusammenhängen, anhand neu aufgelegter Panikmache die Impfbereitschaft zu boosten? Oder signalisiert dies unser eingangs geschildertes Motiv die Corona-Maßnahmen fest zu verankern?

Nach unserer Auffassung hat sich die internationale Lockdown-Allianz mächtig verkalkuliert, wenn sie denn dazu tendieren sollte die Mutationen als Anreiz zu verwenden. Denn die geringste Andeutung das die gegenwärtige Impfstoff-Formel womöglich doch keine Wirksamkeit aufwiese, dürfte gar die Willigsten skeptisch stimmen. Wozu sich einen noch nie zuvor auf die Menschheit losgelassenen mRNA-Impfstoff verabreichen lassen, wenn eine Mutation hinreichend ist, um dessen Wirksamkeit zunichte zu machen? Raten Sie mal weswegen Impfstoffhersteller alljährlich daran scheitern ein effizientes Influenza-Vakzin zusammenzubrauen? Ja richtig weil Grippeerreger nun einmal die Eigenschaft aufweisen zu mutieren. Genauso verhält es sich bei allen Mitgliedern der Corona-Familie. Sehen Sie wo die Reise hingehen soll?

Neben der Konsolidierung der Lockdown-Dystopie schwebt den Covid-Dikatoren vor, die Corona-Impfung zur saisonalen Angelegenheit zu machen. Sprich der ungehemmte Zutritt zum gesellschaftlichen Leben wird nur gewährt, wenn Sie alljährlich gegen jede neue hochstilisierte Covid-Mutation “geimpft” werden. Und die medienwirksamen Präsentationen von neu inventierten oder vorgeblich entdeckten Pathogenen, werden fortwährend mit totalitären Rundumschlägen einhergehen. Machen Sie sich darauf gefasst und hören Sie auf in illusorischen Vorstellungen zu schwelgen, dass die Rückkehr der Normalität in Reichweite sei und nur von ein oder zwei Injektionen abhinge!

Nein, wenn Sie der Weltelite auch nur minimal Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, dann werden Sie begriffen haben das Covid-19 nur der Startschuss und Vorwand für die Installation eines neu aufgelegten Weltsystems ist. Euphemistisch wird diese angestrebte Ära “die Vierte industrielle Revolution” genannt. Dechiffriert und für die Allgemeinheit verständlich, könnte man es kurz und bündig wie folgt beschreiben” Die humane Spezies hat ausgedient und soll zeitnah von Maschinen ersetzt werden.”

Die Coverstory vom stetig infektiösen Menschen, spielt dem Automatisierungsgrad in die Karten und akzeleriert Diesen ungemein. Der Mensch wird fortan als potenzielle biologische Massenvernichtungswaffe verschrien sein. Eine Gesundheitsapartheid sondergleichen steht unmittelbar bevor. Und wie gesagt der War on Viruses wird genauso ewig fortgeführt werden, wie der War on Terror. Der nach dem elften September installierte Sicherheitsapparat ist nie wieder verschwunden und hat an Ausbaufähigkeit stetig dazugewonnen. Corona ist das neue Bin-Laden-Phantom, dessen Bekämpfung nicht weniger als die Unendlichkeit beanspruchen soll. Das trügerische “Pandemie-Orakel”, die Weltgesundheitsorganisation, hat kürzlich angekündigt, dass die andauernde epidemische Lage globaler Tragweite noch nicht der “Big-Shot” war. Also Corona nur ein Vorbote für weitere schlimmere Pandemien sei. Wie gesagt eine Cash-Cow die ewig gemolken werden kann, wenn man die Zügel in der Hand hält, um die Welt ins Chaos zu stürzen.

Ebenfalls nicht zu verkennen, sind weitere Marketingstrategien zwecks Aufmöbelung der Impfbereitschaft und daraus resultierende Indikatoren für den zukünftigen Corona-Fahrplan. Die Bundesregierung hat sich laut eigenen Aussagen bislang 1,3 Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech sichern können. Hingegen sind seit dem Start der Massen-Inokulation lediglich circa 280 000 Einheiten verimpft worden. Nichtsdestotrotz reißt derweil die Debatte nicht ab, dass nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stünde. In Berlin musste jüngst ein Corona-Impfzentrum vorübergehend seine Tore schließen, da der heiß ersehnte Ansturm schier ausblieb. Die Impfbereitschaft im medizinischen Sektor lässt aus Sicht der Corona-Dirigenten zu wünschen übrig.

Das Berliner Impfzentrum "Arena" wird bis 3.1. wegen zu geringer Anmeldungen geschlossen.



Die ersten Tage waren für Pflegepersonal reserviert, das natürlich gute medizinische Kenntnisse hat.



Ab dem 4.1. sind dann Menschen über 80 an der Reihe.https://t.co/sdwK36yxTM — Stefan Homburg (@SHomburg) December 30, 2020

Obgleich eine Million Impfdosen noch darauf warten zum Einsatz zu kommen, wird kontinuierlich kolportiert, dass mehr Einheiten bestellt werden müssten. Dieser Vermarktungstrick ist ein alter Hut. Gegenüber der anvisierten Kundschaft einen Mangel vorzugaukeln, soll Letzteren dazu bewegen sich blindlings hinzugeben. Sprich die Suggestion einer exorbitanten hohen Nachfrage, soll das Klientel mobilisieren schnell zuzugreifen. Diese Analogie übertragen auf die Impfstoffkampagne bedeutet, das die Bundesregierung derweil ein rares Angebot unterbreitet, um der Bevölkerung vorzumachen, dass es ein Privileg sei in den Genuss zu kommen injiziert zu werden. Und dieses Privileg sollte ASAP wahrgenommen werden. Sobald Sie an der Reihe sind.

Diese Verschleppung wartet jedoch mit einem weiteren ungemütlichen subliminalen Hinweis auf. Denn wie uns die üblichen Verdächtigen kontinuierlich mit auf den Weg geben, müssten mindestens 75%, manche hyperventilierenden Gestalten sprechen gar von 80% der deutschen Bevölkerung geimpft sein, bevor wir in die Great-Reset-Welt entlassen werden dürften. Ehe diese Margen nicht erreicht seien, bliebe der AHA+L+Lockdown+Shutdown-Bullshit bestehen. Die lächerliche WHO hat im Einklang mit diesen Zielsetzungen einen weiteren Definitions-Pfusch vollzogen und ihre vorherige halbwegs wahrhafte Erörterung der Herdenimmunität, wie das Wahrheitsministerium in 1987 umgeschrieben. Sich arg selbst widersprechend, hat die World Hoax Organisation ( Dr.Wolfgang Wodargs brillante Umtaufe) kurzerhand jahrhundertealte evidenzbasierte wissenschaftliche Forschungen über den Haufen geworfen und die Herdenimmunität als “Impf-Konzept” verklärt. Hören sie auch die Kassen der Pharmariesen klingeln?

Das suggerierte schleppende Vorankommen der Massen-Impfung, stellt unverkennbar in Aussicht, dass die Lockdown-Maßnahmen weit davon entfernt sind abgeschafft zu werden. Setzen Sie die rosa Brille ab. Dieses Jahr wird nicht nur identisch zum vergangenen Jahr sein, sondern es wird voraussichtlich noch eine Schippe draufgelegt werden. Am meisten Beunruhigung sollten definitiv die neu inventierten Corona-Sorten machen, weil diese Komponenten den Covid-Dirigenten zig Möglichkeiten zuschustern, den virulenten Wahnsinn fortwährend zu reanimieren, bis wir chinesischen Standard erreicht haben, was die totale Überwachung von Populationen betrifft.

Aber auch andere Indikatoren zeichnen ein klares Bild. 2021 wird vor Allem vom gesellschaftlichen Impfstoff-Konflikt geprägt sein. Diejenigen die sich weigern nicht hinlänglich erforschte Pharmaka, denen mitunter nachgesagt wird sie würden Frauen infertil machen und die DNA umschreiben, verabreichen zu lassen, werden zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden. Die Impfpflicht durch die Hintertür ist in trockenen Tüchern. Fliegen, Reisen, arbeiten, Restaurant und Kinobesuche bald nur mit Jab möglich. Ungeimpfte not welcome! Und Diejenigen die der Propaganda erliegen und sich vakzinieren lassen, werden die Skeptiker dafür verantwortlich machen, dass aufgrund der Verfehlung der ohnehin unmöglich zu erreichenden 75%, die Lockdowns aufrechterhalten werden. “Wären doch alle nur devote dissoziierende hingebungsvolle Versuchskaninchen und wir wären im Nu über den Berg,” wird in etwa der aufoktroyierte Tenor lauten. Kurzum eine nie dagewesene Spaltung der gesamten Welt ist unvermeidbar. Apartheid. Eugenik. Piken Sie sich einen Terminus heraus um die zeitnah entfaltende globale Tragödie zu umschreiben.

Übrigens der SPD-Leierkasten/ Gesundheitsexperte, Karl Lauterbach, hat jüngst dafür plädiert unbefristete Lockdowns in Kraft treten zu lassen. Magische Zahlen wie R-Wert und Inzidenz sollten den Entscheidungsprozess bestimmen. Klabauterbach, oder der Vorbote der ApoKarlypsen, ist sich gewahr, dass anhand inakkurater PCR-Tests, die Corona mit Influenza verwechseln und mit erhöhtem Ct-Wert Falsch-Positiv-Raten generieren können bis der Arzt kommt, die Plandemie ewig fortgesetzt werden kann.

Die Gleichsetzung von “positiven-Fällen” mit Infektionen ist das größte Täuschungsmanöver, welches endlich darauf wartet juristisch in den USA oder anderswo anhand einer Sammelklage die sich gewaschen hat auseinandergenommen zu werden. Bei gleichbleibendem PCR-Testniveau ,werden im Winter die Zahlen natürlich höher und im Sommer tiefer ausfallen, da Erkältungs und Grippeerreger sich zurückziehen. Doch auf diese Weise bindet man der Bevölkerung den Bären auf, dass Corona never ever adios sagen wird. NIEMALS! Darauf fußend soll die anti-virale Infrastruktur eine Konsolidation erfahren.

Wie wir zuvor anmerkten hat die Welt in Sachen Sicherheit und Kontrolle, nach 9-11 nie wieder ein entspannendes Kapitel aufgeschlagen. Die Post-Covid-Ära erwartet das gleiche Schicksal. Wir werden uns fortan im Kreis drehen, was den War on Viruses anbelangt. Die Unternehmen mit den stärksten Lobbys wie Rüstungskonzerne und Pharmagiganten schlagen aus instigierten oder inszenierten Weltkrisen Profit und nebenher werden seitens der Befehl ausführenden Politik totalitäre Agenden als Lösung präsentiert. Eine einvernehmliche Seilschaft, die seit Dekaden globales social-Engineering und Massen-Konditionierung betreibt.

Wenn Menschen nicht endlich begreifen wollen das es 2020 vergleichsweise mit den Vorjahren in beinahe keinem Corona-Risikoland zu einer Übersterblichkeit gekommen ist, es etwa 2018 in Krankenhäusern viel heißer herging als heutzutage, die Auslastung der Intensivbetten nicht das Problem ist sondern der kaputt gesparte Gesundheitssektor der Jobs in diesem Bereich höchst unattraktiv macht demnach ein Personalmangel vorherrscht, das es hin und wieder bedarf über den Tellerrand zu gucken um einer Problematik auf den Grund zu gehen, das es hier nicht um Gesundheit geht , das der PCR kein Diagnosewerkzeug ist, 99,99% nicht an Corona versterben, das nur Pathologen Todesursachen feststellen können und alles andere potenzielle Fehleinschätzungen sein können, das es laut RKI alljährlich in Deutschland an die 30 000 Todesfälle durch Lungenentzündungen gibt, das die Grippe auf mysteriöse Weise verschwunden ist, das die Impfung nicht das Ende der Fahnenstange ist, dann ist das Verderben nicht mehr abzuwenden.

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...