Nordstream Sabotage- “Neue wahnwitzige Erkenntnisse”….(Kommentar)

Es war nur eine Frage der Zeit bis Uncle Sams nachrichtendienstlicher Arm eine Coverstory ausbrüten würde, um die von Seymour Hersch mit Blick auf die Nordstream-Sabotage erhobenen schwerwiegenden Vorwürfe zu “relativieren”.

Doch auch die CIA ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ohne die etlichen abenteuerlichen Eskapaden des US-amerikanischen ausländischen Geheimdiensts schmälern zu wollen, muss dennoch konstatiert werden, dass die Agency schon mal weitaus bessere Arbeit geleistet hat.

Wer dem Humbug tatsächlich aufsitzt, dass eine Schar “Anti-Putin-Aktivisten” unbekannter Herkunft von einem zufälligerweise kamerafreien Hafenstück in Rostock aus gen der Anschlagsstelle im Baltischen Meer in See stachen, um den wohl größten industriellen Terrorakt der Neuzeitgeschichte zu verüben, dem wird man wohl auch Sand in der Wüste andrehen können.

Das anhängliche gleichgeschaltete Mediengewitter will der Öffentlichkeit tatsächlich weismachen, dass der beispiellose Sabotageakt von jedem Hans und Franz durchgeführt werden konnte. Laut dem Tenor sei der Schwierigkeitsgrad der Mission vergleichbar mit der Aufgabe, bei der Bronze Schwimmabzeichen-Prüfung in zwei Meter Tiefe einen Gummiring vom Grund des Schwimmbads an die Wasseroberfläche zu holen.

Und da liegt der Hund begraben. Ein ungefähr achtzig Meter tiefer Tauchgang auf hoher See, zwecks Platzierung von Sprengeinheiten, die hinreichend explosive Wucht aufweisen, um die äußerst robust beschaffenen Pipelines zu zerstören, bedarf weitaus mehr Expertise als der einst in Hurghada tätige Tauchlehrer mit sich bringt. Sprich es handelt sich wohl eher um eine großkalibrige Angelegenheit, die sämtliche Indikatoren einer nachrichtendienstlich-militärischen Operation aufweist.

Unlängst verlieh unser soeben notgedrungen durchgewunkene Verteidigungsminister, Boris Pistorius, der ohnehin kaum glaubwürdigen Geschichte eine weitere fade Beinote. Pistorius, der wahrscheinlich vom BND nicht sachgerecht gebrieft wurde, leistete sich einen groben kommunikativen Schnitzer, jener schlichtweg offenbarte, dass er unzureichend eingetrichterte Talking Points scheinbar nur rekapituliert. Umzingelt von Pressemikrofonen ließ der recht ungefestigt wirkende Verteidigungsminister nebenbei vom Stapel, dass eine sogenannte “False-Operation” nicht auszuschließen sei. Er meinte eigentlich False Flag Operation.

Abgesehen davon dass die Bundesregierung zum Verschwörungstheoretiker mutiert, sobald es ihr in den Kram passt, zeugt jener Versprecher von seiner Unwissenheit. Kategorie: Gerade eben aufgeschnappt. Also Pistorius zufolge hätte Russland etwaig eigenhändig seine Pipelines in die Luft gejagt, um es den Ukrainern in die Schuhe schieben zu können. Macht Sinn. Schäden in Milliardenhöhe ob einer Propagandastory, die ihre Wirkung höchstens für 48 Stunden schnappatmend entfaltet.

Unseres Erachtens nach, ist dies der billige Versuch über den Elefanten im Wohnzimmer hinwegzutäuschen. In Geheimdienstkreisen hat sich das hinter vorgehaltener Hand geflüsterte Gemunkel hinsichtlich der wahrhaften Übeltäter, höchstwahrscheinlich in ein lautes Rumoren verwandelt. Kurzum die CIA, der BND ,MI6 etc. sind gewiss im Bilde, wer den terroristischen Akt zu verantworten hat.

Und ohne die Verbissenheit eines Seymour Hersh wären die USA und ihre unterwürfigen NATO-Lakaien nicht unter Zugzwang geraten. Eine diametrale Gegenüberstellung der jeweiligen Versionen ist schier unmöglich, da es der neuen Darstellung gehörig an Substanz fehlt. Wohingegen Hersh sein detailliert ausformulierter auf Substack publizierter Artikel geradezu übersät ist mit plausiblen Informationen. Und sich fortwährend marginalisierend an das Argument zu klammern, dass der hoch angesehene Pulitzer Gewinner angeblich nur eine anonyme Quelle vorzuweisen habe, wird den Tatsachen mitnichten etwas anhaben. Diejenigen Tölpel die tatsächlich davon ausgehen, dass der mit Geheimdiensten und Militärs gut verdrahtete Journalist sich lediglich auf eine Quelle beruft und keinerlei Gegenprüfungen anstellte, haben augenscheinlich keinen blassen Schimmer, was die eigentliche Aufgabe der vierten Gewalt ist. Soviel sei verraten, Steigbügel halten als Hofberichterstatter widerspricht jedweder Form unvoreingenommener, unbefangener und neutraler Berichterstattung.

Leider haben sich Großteile der Bevölkerung den Bären aufbinden lassen, dass die eigentliche Aufgabe der Leitmedien die Umerziehung und Konditionierung der Masse sei. Nach Ermessen der ökonomisch-politischen Elite. Im Gegenteil. Den machthungrigen Herrschenden auf die Finger schauen und jedwedes verwerfliches Vorkommnis groß an die Glocke hängen, lautet die nunmehr als utopisch verschriene Parole.

Die Sprengung der Nordstream Pipelines ist ein beispielloses Verbrechen, dessen Implikationen noch nachfolgende Generationen negativ verspüren werden. Der banale und derweil oft lapidar sehnsüchtig in den Raum gestellte Ausdruck: “Es wird nie wieder so sein, wie es einmal war,” birgt eine erschreckende und einholende Realität. Kurzum die gute Miene zum bösen Spiel ist nicht versteinert. Der Vorhang wird fallen und der deutsche Kaiser steht nackt da.

Aut.R.R.

