In den vergangenen Tagen tauchen in den sozialen Medien kontinuierlich Videos auf, die zeigen das in den Reihen der türkisch gestützten moderaten Al-Qaida-Allianz offenbar auch ISIS-treue Elemente oder IS-Kämpfer mitmischen.

Unverhohlen demonstrieren diverse Takfiris ihr Zugehörigkeitsgefühl zum, oder ihre Mitgliedschaft bei dem Islamischen Staat, indem sie Aufnäher der Terroristen-Organisation an diversen Körperbereichen ihrer Uniformen tragen.

Das Al-Qaida nahe oppositionelle Medium Insight News hat jüngst eine Einheit von Terroristen begleitet, wobei mindestens ein in einem Mannschaftstransportwagen platz nehmender Jihadi mit einem ISIS-Aufnäher auf seinem Brustbereich gefilmt wurde.

Die türkische Erdogan-Administration behauptet unentwegt das sie Teile Syriens auch okkupiert, um Restbestände des Islamischen Staats zu neutralisieren. Doch offensichtlich entsprechen jene Angaben nicht vollständig der Wahrheit, wie man aus dem oberen Video entnehmen kann.

Verf.R.R.