Infolge der mutmaßlichen Eliminierung des ISIS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi sind zahlreiche Videos viral gegangen, die das Ausmaß der Zerstörung demonstrieren jenes die US-Geheimoperation hinterlassen haben soll.

Laut den Vereinigten Staaten hätten sie das Areal auf dem sich der Unterschlupf des ISIS-Chefs angeblich befand, dem Erdboden gleichgemacht.

Mehrere in den sozialen Medien kursierende Videos veranschaulichen lediglich die in Schutt und Asche liegende Ruine, wohingegen der You-Tube Kanal R&U Videos eine Aufnahme geteilt hat, die allem Anschein nach nur ein paar Stunden nach dem US-Angriff entstanden ist, da mehrere Leichname zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht fortgeschafft wurden. Ferner ist zu sehen wie mehrere Einwohner und mutmaßliche Militante das zerbombte Wesen begutachten.

Verf.R.R.