Haben die USA die Al-Qaida gegründet? Nun die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hat es exakt so beschrieben als sie 2010 vor dem Kongress im Rahmen der außenpolitischen Direktive vis a vis Pakistan aussagte.

Hillary Clinton: It was “a pretty good idea” to create al Qaeda pic.twitter.com/WlF2d904We — In the NOW (@IntheNow_tweet) October 19, 2019

Clinton wörtlich: “Nicht zu vergessen. Die Leute die wir heute bekämpfen, haben wir vor 20 Jahren finanziert. Und wir taten es weil wir in diesem Kampf gegen die Sowjetunion verwickelt waren. Sie fielen in Afghanistan ein. Und wir wollten nicht sehen wie sie Zentralasien kontrollieren. Demnach gingen wir an die Arbeit. Und es war Präsident Reagan in Partnerschaft mit dem Kongress angeführt von den Demokraten jene sagten “das hört sich wie eine ziemlich gute Idee an. Lasst uns mit dem ISI (pakistanischer Geheimdienst) und mit dem pakistanischen Militär verhandeln, und lasst uns diese Mudschaheddin rekrutieren. Großartig, lasst uns einige aus Saudi-Arabien und von anderswo herholen und sie ihre wahabitische Sparte des Islams importieren, sodass wir die Sowjetunion schlagen können. Und wissen sie was? Sie (die Sowjets) zogen ab. Sie verloren Milliarden von Dollar, und es führte zum Untergang der Sowjetunion. Daher besteht das starke Argument das es keine schlechte Investition war, um die Sowjetunion zu beenden. Doch lassen sie uns vorsichtig sein mit dem was wir säten, denn wir werden es ernten. Also wir verließen Pakistan und wir sagten ok gut sie kümmern sich um die Stinger Raketen jene wir im gesamten Land zurückließen. Kümmern sie sich um die Minen, die sich entlang der Grenze befinden. Und nebenbei wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben, genau genommen sanktionieren wir sie. Also stellten wir die Zusammenarbeit mit dem pakistanischen Militär und dem ISI ein und nun versuchen wir eine Menge verlorene Zeit aufzuholen.”

Jene wahrheitsgetreue Konfession rekapitulierte Hillary Clinton gegenüber dem US-Nachrichtensender Fox-News. Clinton wie folgt: “Wir bauen eine Beziehung auf jene nicht existiert. Auf der letzten Reise als sie mich begleiteten habe ich ihnen mitgeteilt, das wir ein immenses Vertrauensdefizit vorliegen haben. Teilweise weil die Vereinigten Staaten, um fair zu bleiben, dabei geholfen haben das Problem zu schaffen, jenes wir momentan bekämpfen.” Die Fox-Reporterin fragte Clinton schlichtweg “Wie?” Clinton entgegnete:

“Weil als die Sowjetunion in Afghanistan einrückte, hatten wir diese brillante Idee, das wir uns nach Pakistan begeben und eine Mudschaheddin-Kraft formieren, sie mit Stinger-Raketen und allem anderen ausstatten damit sie innerhalb Afghanistans gegen die Russen vorgehen. Und wir waren erfolgreich. Die Sowjets sind aus Afghanistan abgezogen, und daraufhin sagten wir “Großartig auf Wiedersehen” und hinterließen diese ausgebildeten Leute, jene Fanatiker in Afghanistan und Pakistan waren, hinterließen sie schwer bewaffnet, und schafften offengesagt ein Chaos , jenes wir zu der Zeit nicht wirklich erkannt haben. Wir waren so erfreut darüber wahrzunehmen, das die Sowjetunion untergeht, und wir dachten “Ok gut, nun ist alles bestens, von nun an wird alles so viel besser werden”. Die Leute jene wir heute bekämpfen, haben wir einst im Kampf gegen die Sowjets unterstützt.”

Trotz Clintons damaligen Anflug von beispielloser Ehrlichkeit ,hat die Obama-Regierung unter der sie als Außenministerin diente keine Anstalten gemacht die in den 1980.Jahren von den USA ins Leben gerufene Al-Qaida auszulöschen.

Ganz im Gegenteil jene altgediente Kraft kam 2011 für die Amerikaner wie gerufen um zunächst Libyen ins Chaos zu stürzen, und daraufhin Syrien terroristisch zu unterwandern.

Wie weiter oben zitiert gab Hillary 2010 vor bestürzt darüber zu sein, das fanatischen Extremisten schwere Waffen in die Hände gedrückt wurden um die Sowjets zu stürzen. Ferner lamentierte sie das die USA sich damals beschämend aus der Affäre zogen, und die Mudschaheddin samt schwerem Militärgerät sich selbst überließen.

Wenn dies doch solch gravierende Fehler gewesen sein sollen, weshalb hat sich die Obama-Administration denn dazu entschieden dieselben zu begehen?

Unter dem CIA-Waffenprogramm “Tymber-Sycamore“, gelangten tonnenweise amerikanische Waffen in die Hände diverser syrischer Al-Qaida Ableger, einschließlich der Al-Nusra und dem berüchtigten Islamischen Staat.

Der Außenwelt verkaufte man jene anrüchigen Waffenlieferungen als unabdingliche Unterstützung für “moderate Rebellen”. Dabei war sich die amerikanische nachrichtendienstliche Gemeinde im klaren darüber, das die sogenannte”moderate Opposition” nicht existierte. Demzufolge wurden Terroristen vorsätzlich Waffen in die Hände gespielt. Also den “brillanten Plan” den Hillary 2010 als so verwerflich darstellte, war dennoch gut genug um nur ein paar Jahre später in Syrien reaktiviert zu werden. Clintons Feststellungen das die USA heutzutage ihre eigens geschaffenen Kreaturen bekämpften, stimmen nur teilweise. Entfesseltes Monster ja. Absichten dieses jemals wieder einzufangen, gewiss nicht.

Verf.R.R.

