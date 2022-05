Ukrainische Flüchtlinge „danken“ ihren Aufnahmeländern. (In-Video)

Das online-Portal Southfront übersetzte unlängst die Videobotschaften zweier ukrainischer Flüchtlinge, die offenbar nicht so viel von ihren Exil-Orten halten und ihrem angestauten Unmut freien Lauf ließen. Von dem von uns aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten xenophoben und rassistischen Inhalt, distanzieren wir uns meilenweit. Dennoch erachten wir es als obligatorisch, auch diese Facette des Ukraine-Konflikts näher zu beleuchten.

Refugee Bulgarien:

„Ich will mit Ihnen die Beobachtung teilen, dass Bulgarien ein absolut unfreundliches und pro-russisches Land ist. Und die Bevölkerung dieses Landes ist äußerst von Russland angetan und befürwortet Russland ungemein.

Eine gewisse Anzahl von Personen könnte gar auf Einen zukommen und sagen:

-Sind Sie aus der Ukraine?

-Ja

-Gott sei Dank, dass Putin euch tötet

Sie sind total dumme und beschränkte Zigeuner, die nicht wissen was Arbeit ist. Und als sie realisierten, dass unsere Landsleute hierherkamen und normal anfingen zu arbeiten, und einen besseren Dienst als die bulgarischen Bedürftigen und Beschränkten leisteten, wurden sie wütend auf uns. Sie sind so dämlich und peilen nicht, dass nicht Bulgarien für unsere Hoteliers bezahlt, sondern die Europäische Union, die Geld bereitstellt, um Bulgarien in den Ruin zu treiben, damit sie uns aufnehmen.

Ich teile nur meine Eindrücke, wie die Leute hier sind. Natürlich gibt es in jedem Land Freaks. Doch hier sind es besonders viele.“

Refugee Estland. Parental Advisory Explicit Content! Die Gütige verwendet eine Fäkalsprache, wie indizierte Gangster-Rapper.

Ich will die Russen und Estländer ansprechen, die hier in Tallinn in Estland leben. Leute:

Niemand beansprucht euer Land. Niemand hat vor hier zu bleiben, hier zu leben oder will eine Unterkunft haben. Was ihr auf Google, Facebook veröffentlicht, und was Ihr lest, besorgt und beschämt mich sehr. Ist das euer Ernst?! Denkt Ihr tatsächlich das Estland das coolste Land zum leben ist? Nein ihr seid das ärmste und am meisten ruinierte Land.

Die Leute kommen her, um eine Weile bei Verwandten unterzukommen, zu überleben, zu leben und in ihr Heimatland zurückzukehren. Meint Ihr das Ernst?! Wollt ihr mich verarschen?! Ich lese eure Posts. Verdammt bin ich beschämt über die hiesigen Russen und Estländer. Euer Ernst? Hier will niemand mit euch zusammen leben. Weswegen sollte euch jemand brauchen?! Macht euch keine Sorgen. Scheiße, Keiner hat vor hier zu leben. Seid Ihr Krank?!

Was ist Estland schon?! Dies ist das beschissen ärmste Land. Menschen kommen her, um den Krieg zu überleben, wegen Stress, Depressionen und Kindern. Verdammte Scheiße. Ernsthaft? Ihr pisst mich an. Seid Ihr dummdreist?! Seid gottesfürchtig. Und Leute, kümmert euch um eure eigene Scheiße.

„Die Ukrainer sind gekommen und haben alles verhunzt. Scheiße, es gibt keine Arbeit und sie dürfen tun und lassen was sie wollen.“ Nichts ist gestattet. Was ist schon erlaubt? 60 beschissene Euro für ein Kind…Und die Kosten der scheiß Wohnung, belaufen sich auf 650-800 Euro… Ist das euer Ernst?!… Haltet die Fresse…. Hier in Estland bleiben…Elende Scheiße…So ein Dreck ich sitze hier und bekomme nur 1000 Euro, obwohl die verpisste Wohnung 650 kostet.

Haltet euer Maul Ihr verdammten Estländer und Russen. Wenn das euch passiert und Ihr in die Ukraine gekommen wärt, hätten wir nicht so verschissen, doch euch stattdessen wie normale Menschen behandelt, euch geholfen und euch alles gegeben. Und wenn Putin kommt und auf euch Arschlöchern herumtrampelt. Wenn der Krieg nach Finnland kommt, werdet Ihr euch wie Käfer, Kakerlaken und Ameisen aus dem Staub machen und in die Ukraine fliehen. Zerstreut, gefickt und in der Klemme! Das will ich sehen.

Spaß beiseite Leute, Ihr habt mich gefickt. Mit diesen Posts und der ganzen Scheiße. Sorry für meine Direktheit. Aber Ihr habt mich wirklich gefickt. „Ukrainer sind nichts.“

Verpisst euch. Warum verlasst Ihr euer Land, um in den Niederlanden, Norwegen oder in Finnland Arbeit zu finden?! Scheiße, weil Ihr in Estland nicht für solche Löhne arbeiten wollt. Doch die Ukrainer arbeiten für eure Löhne. Jawohl, gäbe es keine Ukrainer, würdet ihr nur Schwanz lutschen. Euren eigenen Schwanz lutschen. Und ihr würdet nichts haben. Ihr Wichser ich sag euch eins Leute, meine lieben Russen und Estländer, haltet eure verdammte Fresse und bedankt euch, dass die Ukrainer hier sind und für 5 Euro Stundenlohn in euren Fabriken und allen Unternehmen arbeiten. Bitte haltet euer Schandmaul. Wenn es euch Drecksäcken nicht gefällt, verlasst Estland und geht nach Finnland, nach Norwegen oder noch weiter weg, Bastarde. Hört auf die Ukraine zu nerven.

Niemand wird mit euch zusammenleben, Scheiße. Niemand will hier leben. Jeder hat die Ukraine, sein eigenes Heim. Wir sind hierher gekommen, ins Nirgendwo. Einige haben Verwandte und sitzen es aus. Und nun geht jeder nach Hause. Verdammt, Keiner braucht euch. Arme Menschen mit dem armen Estland. „Estland ist das reichste Land der Welt.“ Das ärmste Land, Scheiße. Viel Glück und danke für eure Aufmerksamkeit…“

Aut/Übers: R.R.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...