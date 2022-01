Video: Brasilianischer TV-Reporter kollabiert live im Fernsehen, erleidet 5 Herzstillstände auf Weg ins Krankenhaus. Eine Woche zuvor Booster-Injektion erhalten.

Ein brasilianischer Reporter ist während einer live ausgestrahlten Nachrichtensendung kollabiert und erlitt auf seinem Abtransport ins Krankenhaus sage und schreibe 5 Herzstillstände.

Bevor Rafael Silva, 36, vom Sender TV Alterosa, dieses tragische Schicksal ereilte, welches vorerst mit einem Überlebenskampf auf einer Intensivstation endete, postete er stolz auf seinem Twitter-Account, dass er seine Booster Injektion erhalten habe. Genauer Wortlaut:

„Hoch lebe die dritte Dosis. Ich bedauere die Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben. Impfstoffe retten Leben.“

Nach der „Logik“ des offiziellen Narrativs, existieren keine Impfstoff induzierten Krankheiten. Und demnach wäre Rafael ohnehin exakt zu diesem Zeitpunkt mit fünf Herzstillständen beinahe vor die Hunde gegangen. Nothing to see here. Everything is fine!

Doch Menschen die vermögen über den Tellerrand hinauszuschauen, werden längst wissen, dass die Hauptnebenwirkung aller „notgedrungen“ oder bedingt zugelassenen Corona-Vakzine die Karditis (Herzentzündung) ist. Wovon das männliche Geschlecht weitaus mehr betroffen zu sein scheint. Also die im vergangenen Jahr in nie dagewesener Größenordnung mit Herzinfarkten und Stillständen aus den Latschen kippenden Profi-Athleten kommen nicht von ungefähr und es handelt sich nicht um „puren Zufall“ wie einige Mainstream-Outlets behaupten.

Im israelischen Fernsehen kollabierte unlängst ebenfalls ein Korrespondent binnen einer Live-Schaltung. Reiner Zufall natürlich.

Aut.R.R.

