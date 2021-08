Die Katze ist aus dem Sack….Ohne Booster-Impfung heisst es, totalitäre Freiheit Ade… Zurück in den Gulag der Ungeimpften… (Op-Ed)

Viele die den wissenschaftlich nicht tragfähigen Mantras wie „Ein Pieks in die Freiheit“ oder „Wir impfen Deutschland in die Freiheit“ blindlings verfallen sind und überdies davon ausgehen, dass der Impfausweis das ewig fortbestehende Freiheitsticket sein würde, dürften die neuesten Meldungen aus Israel Ernüchterung einhauchen.

Denn wie von uns und anderen alternativen Medien mehrfach mit Nachdruck hervorgehoben, werden sämtliche Impfnachweise, analoger oder digitaler Natur, nur solange Gültigkeit haben, bis Impflinge zur Auffrischung gebeten werden.

Israels Gesundheitsminister, Nitzan Horowitz, postulierte jüngst gegenüber israelischen Medien, was alsbald auch hierzulande eine schleunige Umsetzung erfahren wird. Dem Nachrichtensender Channel 13 teilte Horowitz mit:

„Nach einem halben Jahr müssen Sie eine dritte Dosis erhalten, ansonsten verliert der Impfstoff seine Kraft.“ Darauf schließend konstatierte er: „Der grüne Pass belegt, dass eine Person auf eine gewisse Weise geschützt ist. Also sobald wir wissen, dass der Impfstoff nach einer bestimmten Zeit seine Wirksamkeit verliert, gibt es keine Rechtfertigung mehr dafür jemandem, der keine weitere Dosis erhalten hat, einen grünen Pass auszustellen. „

US-Medien reagierten prompt auf diesen nötigenden Vorstoß. So schrieb das online Portal The Daily Beast etwa:

„Ab dieser Woche sind alle Israelis über 30 berechtigt Booster-Injektionen zu erhalten. Es wird erwartet, dass sie für alle über Zwölfjährigen, die ihre zweite Dosis vor 5 Monaten erhielten, gegen Ende des Monats überall verfügbar sein werden.“

Dann wird Israel seine Grünen Pässe umgestalten und nur noch an dreifach geimpfte ausstellen und die Validität auf 6 Monate beschränken.“

Während immer mehr Deutsche die „schnuckelige“ segregierende Gesundheitsapartheid mit voller Inbrunst embrassieren und ganz darauf versessen sind zum 2G Club zu gehören, verstehen die wenigsten, dass die Corona-Impfung als Bund fürs Leben zu verstehen ist. Gleichwohl das milliardenschwere Geschäftsmodell a la alljährliche Grippeimpfung längst von mehreren Regierungsvertretern mehrfach umrissen worden ist. Beispielsweise der augenscheinlich nie mehr von dem hohen Corona-Ross absteigen wollende bayrische Ministerpräsident, Markus Söder, der sich gegenüber dem Nachrichtensender Welt wie folgt aufplusterte :

„Es ist ganz klar, dass es Auffrischungsimpfungen geben wird. Es muss auch jedem klar sein, dass das Impfen keine einmalige Angelegenheit ist. Wir werden es die nächsten Jahre immer wieder brauchen. Aber ich sage es noch einmal. Was ist das für eine soziale und leichte Freiheitliche, die ab und zu mit einem kleinen Piks..zwei mal. Und dann eine Auffrischungsimpfung einmal vielleicht im Jahr dann noch.“

Im April verschaukelte Söder die Öffentlichkeit noch mit falschen Versprechungen. Zum Tagesblatt Abendzeitung München sagte er etwa :“

„Ein europäischer Impfpass ist sehr zu begrüßen. Es ist doch einfach: Ein kleiner Piks und die Freiheit ist da.“

Aus dem einen experimentellen Piks ist nunmehr eine alljährlich verbindliche Angelegenheit geworden.

Angesichts dieser Entwicklungen sollte allmählich klar sein, wo die Reise hingehen wird. All die fadenscheinigen Verlockungen dienten offenbar lediglich dazu die breite Masse zur Dauerkunden von Big-Pharma zu machen und gleichzeitig den Biosicherheitsstaat zu deklarieren und konsolidieren.

Denn das Fortbestehen einer Apartheid hängt einzig und alleine von der erfolgreichen Spaltung der Gesellschaft ab. Somit musste zunächst die zahlenmäßig überlegene Kohorte der Corona-Geimpften geschaffen werden, um eine darauf basierende Klassentrennung durchzusetzen.

Der völkerrechtswidrige Freiheitsentzug von Menschen, die sich dagegen sträuben an einem experimentellen Medizinversuch teilzunehmen, fällt unter die Jurisdiktion des Nürnberger Kodexes. Abgesehen davon sollten sich die Corona-Geimpften spätestens jetzt deutlich hintergangen fühlen. Zumal sie bei zukünftiger Nonkonformität umgehend wieder als Kontaminanten betrachtet werden. Sprich der totalitäre Wink der Freiheit, wird schleunigst wieder von abscheulichen Verboten eingeholt. Das war es dann mit dem temporären superioren Überlegenheitsgefühl.

Es sei denn man beugt sich dem inokulierenden Diktat und läuft Gefahr paralysiert zerschossen im Rollstuhl zu landen oder anderweitige Gesundheitsgefährdungen in Kauf zu nehmen, die etwaig mit dem Tod aufwarten. Ganz gleich wie man zu der Impfung steht, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass es sich um die letalste Injektion seit dem Anbeginn der Impfstoffgeschichte handelt. Und die Langzeitnebenwirkungen und Spätfolgen, warten erst noch darauf entdeckt zu werden.

Und alle geistigen Schwachmaten, die behaupten das es nunmehr eine „Pandemie der Ungeimpften“ sei. Ihr Vollidioten begreift endlich, dass die Kohorte der Corona-Geimpften wenn überhaupt nur in den seltensten Fällen dem PCR-Testverfahren zum Opfer fällt. Also wenn man Impflinge nicht mehr testet, sondern nur die Kohorte der „Verseuchten“, kann man nur zu dem trügerischen Schluss kommen, dass die Prävalenz von „Sars-Cov-2“ ausschließlich bei Letzterem gegeben ist. Jetzt begriffen???????

In der kommenden Kältesaison werden voraussichtlich überwiegend Corona-Impflinge die Krankenhäuser überfluten. Insbesondere die Influenza wird dieser Bevölkerungsgruppe wahrscheinlich ungemein schwer zusetzen, da inzwischen bestätigt wurde, dass die hierzulande am meisten verimpfte mRNA-Gentherapie dazu tendiert, die hauseigene Immunabwehr arg zu dezimieren. Was wiederum die Anfälligkeit für den übrigen Rest der Krankheits-Palette, deutlich erhöht.

Jetzt sogar von den Propagandamedien.

Interessante Zeiten, in denen wir leben, was wohl als nächstes kommt? 😌 https://t.co/gIh3UlRKpQ — Winston Smith 🐱 (@Winston91825297) August 19, 2021

Und wie die US-Gesundheitsbehörde CDC unlängst verkündet hat, vermag das bisherige Corona-PCR-Testverfahren nicht zwischen der Influenza und „Covid-19“ zu unterscheiden und hat demnach seine Rolle als Diagnosewerkzeug verwirkt. Weswegen bis zum Dezember ein darauf beruhende Nachbesserung erfolgen soll. Weshalb verdammt nochmal erst im Dezember, stellt sich die dringliche Frage.

Anyway! Die CDC hat nicht weniger eingestanden als das alle seit dem „Ausbruch“ der Corona-Krise nicht registrierten Grippe-Fälle dem neuen Lieblings-Pathogen in die Schuhe geschoben wurden. Dieses Szenario wird zeitnah eine Neuauflage durchlaufen.

Aut.R.R.

