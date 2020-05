Amazons Jeff Bezos mediale Reichweite, scheint unermesslich zu sein. Mehrere US-Nachrichtensender haben offenbar von dem Internet-Giganten ein PR-Skript zugespielt bekommen, das Amazons “herausragende unternehmerische Rolle” in Zeiten der Corona-Krise anpreisen will.

Das erschreckende hierbei ist das die Berichterstattung nicht abgewandelt erfolgt ist, sondern der Inhalt des Reports identisch wiedergegeben wurde. Eins zu Eins. Jede Floskel und jeglicher Wortlaut. Eine recht anrüchige Zurschaustellung von Käuflichkeit, jene den Terminus “korporative Medien” vollends bestätigt.

Während weltweit Millionen von Menschen ihre mittelständischen Geschäfte verlieren und vor dem Ruin stehen, verpulvert Bezos Millionen um sein aus der Plandemie Profit schlagendes Unternehmen als systemrelevanten Samariter zu porträtieren.

Verf.R.R.