Zeitnah Zwangsimpfungen in den USA? Dieser Albtraum könnte sich alsbald verwirklichen. Der amerikanische Präsident, Donald Trump, hat während einer Unterredung mit seinem präferierten Nachrichtensender FOX-News, eine recht furchterregende Ansage gemacht. Laut dem US-Oberbefehlshaber habe er das Militär mobilisiert, um landesweite Zwangsimpfungen durchführen zu lassen, sobald eine Covid-19 Vaccine zur Verfügung stünde.

Alex Jones, der Gründer von dem online Portal Infowars und einer der treuesten Unterstützer von Donald Trump, ist dermaßen entrüstet über seinen Präsidenten, das ihm kürzlich der Kragen platzte.

Nach Jones ginge Trump mit seiner wahnsinnigen Intention, noch weiter als die Weltgesundheitsorganisation(WHO), die UNO und gar Bill Gates. Der Commander in Chief müsse wieder zur Besinnung kommen. Schließlich sei längst erwiesen, dass der vermeintlich neue Erreger harmloser als die herkömmliche Grippe sei. Die Statistiken und manipulierten Todeszahlen belegten dies, so Jones. Der hinzufügend anmerkte, dass es ein riesen Verrat an dem gesunden Menschenverstand sei, und schier verfassungswidrig die amerikanische Bevölkerung einer Zwangsimpfung zu unterziehen, und überdies das US-Militär dafür einzusetzen.

Alex Jones erinnerte Trump ferner daran, dass Bill Gates und Dr. Anthony Fauci (Corona-Task-Force) bereits angedeutet haben, das der kommende Covid-19-Impfstoff, noch zu ergründende Nebenwirkungen nach sich zöge. Fauci erörterte während einer Pressekonferenz, dass gar die Possibilität bestünde das eine Verabreichung der Vaccine, die eigentlich anvisierte Viruskrankheit ausbrechen ließe. Also genau das gegenteilige Ergebnis erreicht wird.

Eingeblendete Ausschnitte zeigen wie Fauci und Gates, auf die Gefahren der COVID-19-Vaccine eingehen. Letzterer sprach gar schon davon, dass Regierungen involviert werden müssten, um vor anstehenden Schadensersatzklagen gewappnet zu sein. Weil es schier unvermeidlich ist, dass schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten könnten.

Alex Jones, dessen Plattform innerhalb Trumps Wählerschaft eine prägnante Reichweite vorzuweisen hat, erwähnte gar, dass der US-Präsident seiner Base in den Rücken falle. Es solle schließlich darauf hinauslaufen, dass ausschließlich die Verabreichung der Vaccine, Privilegien in Aussicht stelle. Wie Reisen oder Beschäftigung nachgehen zu können. Ganz nach Vorstellung von Bill und Melinda Gates, und der WHO. Sollte Trump diesen destruktiven Kurs beibehalten, mache er sich zum Hauptfeind des amerikanischen Volks, sagte Jones.

Den Link zu dem Infowars-Video finden sie unten.

https://banned.video/watch?id=5ebde730244ac5001d26aad0

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Werbeanzeigen

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...