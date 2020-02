Am 6.Februar sind Einheiten der syrischen Armee in die Stadt Saraqib eingerückt, und haben in mehreren Bezirken Stellungen bezogen. Die Stadt war kurzweilig in die Schlagzeilen geraten, weil die Erdogan-Administration vergeblichst versucht hatte das soeben eingetretene Szenario abzuwenden. Inzwischen haben sich die türkischen Soldaten samt ihren stellvertretenden Al-Qaida Takfiris verzogen. Viel Lärm um nichts.

Die syrische Nachrichtenagentur SANA hat Bildmaterial vom Einmarsch in Saraqib zugespielt bekommen.

ANNA-News Kriegskorrespondent Oleg Blokin liefert Impressionen von der zurückeroberten Stadt.

Oppositionelle syrische online Portale haben ebenfalls bestätigt das Ankara und seine Schergen aus Saraqib abgezogen sind.

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Werbeanzeigen

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...