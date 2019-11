Als der syrische Präsident vor einigen Tagen der Frontlinie im Süden Idlibs einen Besuch abstattete, ergriff er die Gelegenheit beim Schopf und traf sich mit dem Mayor General Suheil al-Hassan, Kommandeur der 25. Spezialmissionskräfte-Division ( ehemals bekannt als die Tigerkräfte). Hassans Eliteeinheit hat in den vergangenen Jahren alle Säuberungsaktionen angeführt, jene diverse Landesgebiete von Terroristen befreiten. Zuletzt trat die 25.Division im Süden Idlibs und nördlichen Teil von Hama in Aktion, wo sie die jeweiligen Regionen von Al-Qaida-Terroristen säuberte.

Verf.R.R.