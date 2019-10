Am Wochenende haben die jemenitischen Huthi Rebellen (Ansarallah) im Gouvernement Najran, einen Großangriff auf die Verteidigungslinien der saudisch-geführten Koalition gestartet, und Letzteren schwere Verluste beigebracht.

In Anbetracht der militärischen Schlagkraft der Ansarallah, sahen dutzende saudisch gestützte Söldner sich dazu gezwungen ihre Waffen zu strecken um sich anschließend zu stellen.

Der Ansrallah Sprecher General Yahya Saria ließ verlautbaren, das innerhalb von 72 Stunden drei Brigaden der feindlichen Kräfte umzingelt worden seien.

Der You-Tube-Kanal R&U Videos hat die Ereignisse visuell zusammengefasst. In dem unten angeführten Videoclip wird veranschaulicht wie die Huthis ihre sogenannte “Operation Sieg Gottes ” sukzessiv durchführen, und somit abermals aufzeigen das die saudisch-geführte Koalition im Jemen längst ins Hintertreffen geraten ist.

Riad hat mehr abgebissen als es schlucken kann, und steckt in einer Zwickmühle, jene für die Saudis lediglich eine Alternative in Aussicht stellt, nämlich die unmittelbare Einstellung sämtlicher Kampfhandlungen und einen kaum vermeidbaren totalen Abzug aus dem Jemen.

Abgesehen davon das die feudale Golfmonarchie den angezettelten Krieg ohnehin so gut wie verloren hat, vermag die Ansarallah Bewegung dem Aggressor aus dem Norden, nun auch wirtschaftlich schwer zuzusetzen.

Der vor einigen Wochen stattgefundene Angriff auf Saudi-Aramco, hat die saudische Erdölproduktion um die Hälfte dezimiert, und Riad deutlich ins Schwitzen gebracht. Dabei spielt es keine Rolle das fadenscheinige Fingerzeige auf den Iran, als Erklärung für die eigens auferlegte schwer sitzende Niederlage herhalten soll.

Fakt ist das die mangelhaft von amerikanischen Abwehrsystemen verteidigten Saudis, augenscheinlich leicht angreifbar sind. Und es ist kein Geheimnis das Riad ohne sein Ölgeschäft, monetär vor die Hunde gehen würde. Diese Erkenntnis bedarf keiner besonderen Begabung, und die Huthis haben sich jene Abhängigkeit schließlich vergeltend zunutze gemacht, um bei Saudi-Arabien ein Umdenken ins Rollen zu bringen.

Verf.R.R.