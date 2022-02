Whistleblower im Pentagon leaken Daten, die Corona-Impfstoff induzierte Krankheitswelle darlegen. Prävalenz aller Krankheitsbilder Zunahme von beinahe 1000%. US-Verteidigungsministerium behauptet Computerfehler habe den Anstieg zu verantworten. Wer es glaubt…..! (Video)

Konservative Falken in den USA, sehen die landeseigenen Streitkräfte als superior an und tun dies auch zu beinahe jeder gebotenen Gelegenheit kund. Ob beim Vorprogramm von Sportevents oder als Teaser von Medienformaten. Uncle Sams GIs werden frequentierend ausgiebig honoriert und genießen einen bemerkenswert hohen Stellenwert in Großteilen der Gesellschaft.

Der stetig Rekordsummen verschlingende amerikanische Militärhaushalt, stellt sämtliche Ausgaben der konkurrierenden Weltmächte in den Schatten und wahrscheinlich kein anderes Land auf der Welt ist mit solch einem mächtigen Verteidigungsministerium ausgestattet.

Jenes pedantisch darauf acht gibt, welche geistigen und körperlichen Schwachpunkte prävalent sind, um die Ränge von Truppenverbänden zu festigen und etwaige beeinträchtigende Faktoren auszumachen, welche die Gefechtsfähigkeit von Soldaten mindern oder gar unterbinden könnten.

Mit Blick auf die experimentelle Massenimpfung ist es demnach naheliegend, dass derweil das Hauptaugenmerk darauf liegen sollte zu eruieren, inwiefern mit der Inokulation unweigerlich einhergehende unerwünschte Nebenwirkungen, eine Irreparabilität hervorrufen. Sprich wie viele Wehrdienstleistende durch die Injektion außer Gefecht gesetzt werden, und sofern als unbrauchbares menschliches Kriegsmaterial zu degradieren sind.

Und natürlich führt das Pentagon nahtlos Protokoll, um eine dementsprechende Evaluierung vornehmen zu können. Diese Aufgabe kommt den Administratoren der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) ( Verteidigungsmedizinische Datenbank für Epidemiologie) zu, die wie das für „Normalsterbliche“ bestimmte Meldesystem für Impfnebenwirkungen (VAERS), gemeldete adverse Ereignisse in Korrelation mit der Injektion festhält.

Unter dem flüsternden Vaccinator im Oval-Office ist selbstverständlich keinerlei Transparenz zu erwarten. Insofern setzt das Pentagon alles daran, nichts nach außen dringen zu lassen. Also jedweder im Vergleich mit den zurückliegenden Jahren auffallende Negativtrend in der gesundheitlichen Gesamtverfassung der Armee, wird als Verschlusssache behandelt.

Weswegen Whistleblower im Pentagon sich unlängst dazu berufen fühlten die Geheimhaltungsstufe zu missachten, um die Öffentlichkeit aufzuklären. Was das Department of Defense (DoD) letztlich zu verbergen hat, ist letztlich durchgesickert.

Dem US-Rechtsanwalt, Thomas Renz, sind von mehreren Maulwürfen im DoD Datensätze vom DMED zugespielt worden, die wahrhaft Entsetzliches enthüllen.

Die „nebenwirkungsfreie“ Corona-Impfung, hat sich als mannigfaltiger Kranheitsherd entpuppt. Im Rahmen eines Experten-Panels, das jüngst von dem republikanischen Senatoren und Kongressmitglied, Ron Johnson, organisiert wurde und intendierte der Allgemeinheit eine zweite Meinung zu „Covid-19“ zu bieten, griff Renz einige eklatante Anomalien auf, die sich im Vergleich mit den Vorjahren deutlich hervorheben.

Beispielsweise wies er darauf hin, dass 2021 die Krebsrate um 300% angestiegen sei, sowie die Anzahl der Stillgeburten. Ferner zeigen die DMED-Daten auf, dass akute Hermuskelinfarkte eine Zunahme von 269% verzeichnen. Perikarditis: 175%; Akute Myokarditis: 285%; Lungenarterienembolien: 467%; Disseminierte intravasale Gerinnungen: 1 175%; HIV-Fälle: 590%; Brustschmerzen: 1 529%; Dyspnoe/Atemnot: 905%.

Screenshots von der DMED-Datenbank finden sich in dem Enthüllungsvideo von der militärischen Whistleblower-Gruppierung Terminal CWO. Siehe unten.

Das sich dem Vorwurf der Unterschlagung von Informationen ausgesetzt sehende US-Verteidigungsministerium, ist indes deftig in Bedrängnis geraten und in den Schadensbegrenzungs-Modus übergegangen. Die prävalenten Erklärungsnöte sollten schließlich mit einer dilettantischen Verzweiflungstat übertüncht werden.

Zumal das DoD nunmehr behauptet, dass ein Glitch für die oben auszugsweise aufgezählte prozentuelle Zunahme von Krankheitsbildern verantwortlich sei. Der Computerfehler habe genau die publik gemachten Datensätze der vergangenen 5 Jahre korrumpiert, heißt es. Stinkt gewaltig nach Vertuschung. Dies sieht Thomas Renz genauso. Im Gespräch mit Alex Jones bemerkte der Jurist:

„Drei Whistleblower haben mich in den vergangenen paar Tagen auf dem Laufenden gehalten und mir mitgeteilt wie panisch das DoD reagiert, da die Wahrheit ans Licht kommt und aufzeigt, dass sie bewusst unsere Soldaten töten. Und nun tritt das DoD an die Öffentlichkeit und sagt: „Tja wir haben fünf Jahre lang einen Fehler gemacht.“

Unter den US-Streitkräften grassiert allem Anschein nach eine Corona-Impfstoff induzierte Krankheitswelle, die angesichts ihres Potenzials dem experimentellen Medizinversuch den überfälligen Gnadenstoß zu versetzen, offenbar unter den Teppich gekehrt werden soll.

Die Nacht und Nebelaktion des Pentagons, die ursprünglichen DMED-Informationen anzugleichen und abzuändern und die angebliche Notwendigkeit dieses Eingriffs auf einen Computerfehler abzuwälzen, der angeblich unbemerkt fünf Jahre lang sein statistisches Unheil verrichten durfte, vermag etwaig dem Mainstream seine hirntoten Talking-Points zuzuspielen, doch sollte aufgeweckten Menschen recht spanisch vorkommen.

It is what it is. Gegenüber Alex Jones proklamierte Renz, dass er diese billige Finte nicht auf sich sitzen lassen und als nächstes den Senat und Kongress über die Impfschäden im US-Militär unterrichten werde. Wie der Rechtsanwalt angab werde er folgendermaßen versuchen Abgeordnete wachzurütteln:

„Hey Leute werdet Ihr diese Personen zur Rechenschaft ziehen? Werden Sie deswegen etwas unternehmen? Stehen Sie auf der Seite der Soldaten und des Volkes? Oder lassen Sie sich weiterhin von Sonderinteressen aufkaufen. Von Big-Pharma und der Milliardär-Clique? „

Renz hat es auf den Punkt gebracht. Die wahren Pandemie-Betreiber sind nicht in politischen Rängen zu finden. Sondern eher affiliiert mit dem Weltwirtschaftsforum, Blackrock, Vanguard etc……

