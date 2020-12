“Do Not Take This Vaccination”. US-Krankenschwester erleidet nach Corona-Impfung schwere Gesichtslähmung…(Video)

Khalilah Mitchell, eine Krankenpflegerin aus Nashville Tennessee habe laut eigenen Aussagen eine Bell-Lähmung erlitten, nachdem ihr ein Corona-Impfstoff verabreicht wurde. Um welches Präparat es sich handelt, hat Mitchell in ihrem ergreifenden Video-Appell außen vor gelassen. Die Pflegerin schildert, dass unmittelbar nach dem Jab alles in Ordnung gewesen sei, sie sich hingegen nach drei Tagen zu einem Arzt begeben musste, da sich Lähmungserscheinungen der linken Gesichtshälfte offenbarten, was deutlich aus dem Ausschnitt hervorgeht.

Unverkennbar getroffen von der Diagnose teilt Mitchell unter Tränen mit, dass sie jetzt unter einer Bell-Lähmung leidet und nicht einmal mehr lächeln kann. Die Krankenschwester ruft jeden dazu auf, sich nicht mit der Covid-Vakzine impfen zu lassen. Es sei” das Schlimmste und ich würde dies niemandem verabreichen nicht einmal meinem ärgsten Feind, ” so Mitchell. Ihr Schlusswort wollen wir im O-Ton wiedergeben: “Please America, they do not care about us. Do not take this vaccination!”

