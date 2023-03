Jordan Petersons Abrechnung mit der deutschen Bundesregierung. “Einzige Freakshow.” “Zirkus”.(Video)

Der kanadische Psychologe, Sachbuchautor und emeritierte Professor, Jordan Peterson rechnete unlängst mit der deutschen Bundesregierung ab und ließ kein gutes Haar an einigen seiner Ansicht nach herausstechenden Protagonisten. Die Ansichten und Meinungen des Redners decken sich nicht notwendigerweise mit denen des Autors. Hingegen dürften viele deutsche Staatsbürger Peterson in vielerlei Hinsicht zustimmen. Sagen wir mal so. Unsere Bundesregierung weist eine nie dagewesene extravagante Diversität auf. Um es im Neusprech auszudrücken. Bonjours.

“Da hätten wir Annalena Madame “Dyslexie” Baerbock. Aber das ist noch nicht alles. Nein die gesamte deutsche Bundesregierung ist eine einzige Freakshow. Durch und durch ein Zirkus. Da wäre ein Wirtschaftsminister, der überhaupt keine wirtschaftliche Erfahrung aufweist. Ich glaube zuvor schrieb er Kinderbücher. Dann gibt es noch Karl “Koksnase” Lauterbach. Ein zombiemäßiges Geschöpf der Nacht. Der, gleichwohl gar die WHO Covid für beendet erklärte , dennoch insistiert, dass die Leute sich weiterhin davor fürchten. Ironischerweise fürchten sich die meisten Deutschen eher vor ihm. Lächerlich. Und die Kirsche auf der Torte, sozusagen der Hauptakt des Zirkus, ist Kanzler Olaf Scholz. Sie denken Joe Biden ist verschlafen? Dieser Typ ist am schlafen. Er birgt keinen Funken Autorität. Er hat die Wahl nur gewonnen, weil er gegen Madame “Dyslexie” Baerbock und einen totalen Clown antrat, der auf einer Kundgebung für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal gesichtet wurde, wie er sich schlapplachte. Er, Olaf Scholz, war in einem massiven Finanzskandal involviert, namens Cum-Ex. Woran er sich angeblich nicht mehr erinnert, wie er es buchstäblich vor Gericht aussagte. Aha. Wir haben eine Außenministerin die nicht sprechen kann, ohne sich zu blamieren. Einen Wirtschaftsminister, der nicht einen Tag seines Lebens im freien Unternehmertum tätig war. Einen Gesundheitsminister, dessen Zähne verfaulen und der so aussieht als würde er sich die vergangenen 40 Jahre von Pappe ernähren. Und einen Kanzler der null Autorität hat, mit Glück an die Macht gekommen ist und sich an nichts erinnern kann. Viel Glück Deutschland, doch du bist gefickt.”

Aut./ Übers.: R.R.

