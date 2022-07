Die falsche Binäre- So manipuliert man „heterogene Massen“ im Gleichschritt zu marschieren. Von 9-11 zu „Corona“. (Op-Ed)

(Foto-Credit: Off-Guardian-Website)

Das online Portal, Off-Guardian, beschrieb unlängst eine der effektivsten Methoden, um der breiten Masse einen x-beliebigen Konsens einzubläuen. Die Rede ist von der Falschen Binäre.

Noam Chomsky, Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology und „Kritiker“ der US-Politik, zitierend, erklärt das Portal:

Der intelligente Weg um die Passivität und Gehorsamkeit von Menschen zu garantieren, ist die strenge Einschränkung des zulässigen Meinungsspektrums, doch in diesem Spektrum eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen- gar die kritischeren und abweichenderen Ansichten zu unterstützen. Dies verleiht Menschen das Gefühl, dass tatsächlich Freies Denken stattfände, während die Voraussetzungen des Systems stetig durch die Grenzen der Reichweite der Debatte bestärkt werden.

Off-Guardian schildert, dass die Erläuterung oben das Wesen und die Funktion der falschen Binäre zutreffend umschreibt und elaboriert der Simplifizierung halber wie folgt:

Hierbei handelt es sich um das Aufzwingen der Vorstellung, dass Gesichtspunkt A das offiziell anerkannte Narrativ sei und demnach Gesichtspunkt B die Antithese darstelle.

Insofern können Punkte C bis Z ignoriert werden. Es ist eine unverkennbare Tatsache, dass sowohl Gesichtspunkt A, als auch Gesichtspunkt B, das allumfassende unterbreitete Narrativ bekräftigen und beide nach Rom führen.

Es ist ein unglaublich effektives Management-Tool. Eine falsche Binäre befähigt Einen nicht nur die automatisch parierenden Normalos zu manipulieren, sondern auch Diejenigen, die sich als „anti-Establishment“, Nonkonformisten oder „Rebellen“ ansehen.

Eine von dem Portal aufgelistete beispielhafte dreigliedrige Methodik, wie man eine falsche Binäre erzeugt, liest sich folgendermaßen:

Verwendung der Leitmedien um Gesichtspunkt B weitgehend zu verbreite. Während der Anschein erweckt wird, dass man Diesen bestreitet, anfechtet oder verhöhnt.

Das „Leaking“ von angeblich vertraulichen Dokumenten, jene Gesichtspunkt B als die „verborgene Wahrheit“ „enthüllen.“ Dies geschieht üblicherweise durch die Leitmedien. Hingegen ist es weitaus effektiver, wenn man vermag es im Sektor der unabhängigen Medien zu lancieren.

Die Schaffung von Entitäten, die man als „anti Establishment“ etikettiert, doch eine große Gefolgschaft zugeschustert bekommen und mit Material vom Gesichtspunkt B gefüttert werden.

Also nach unserem Verständnis ist die falsche Binäre eine vorgegaukelte narratorische Rivalität. Wobei sich zwei angeblich miteinander im Clinch stehende Sichtweisen im großen Kontext ziemlich einig sind, doch die jeweiligen Versionen als eigentliche Katalysatoren für das große Narrativ fungieren.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Es gibt etliche Yeti-Forscher auf der Welt, die sich einig darüber sind, dass eine über drei Meter große aufrecht gehende pelzige sagenumwobene Kreatur zweifelsohne existiert, doch betreffend des Ursprungs unerbittliche rhetorische Grabenkämpfe austragen. Alle sind der felsenfesten Überzeugung, dass es den Yeti gibt, doch streiten sich darüber wo er denn eigentlich herkommen soll.

Diese Konstellation aus dem Monsterjäger-Sektor mag eine natürliche Evolution der gegebenen Umstände sein, doch dies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Installation einer falschen Opposition eine unvergleichbare Effizienz aufweist Meinungsmache zu betreiben. Die Falsche-Binäre ist in vielerlei Hinsicht das durchschlagkräftigste Instrument, um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu täuschen.

Nach unserem Dafürhalten zeugt es von einer intelligenten Raffinesse Gegenpole aufzubauen, die mehr Anziehungskraft als Abstoßung aufweisen. Wie verbiegt, verzerrt und improvisiert man als Spin-Doktor, um Phantome und Mythen als Realität darzustellen? Man mobilisiert eine Gegenpartei, welche das große Ganze nicht infrage stellt, sondern nur das Drumherum. Wie etwa pedantisch hervorgehobene nichtige Facetten der Phantomjagd und Mythenbildung.

In der Bush-Junior-Ära gingen Mainstream-Antikriegsaktivisten auf die Barrikaden, um die Invasion Afghanistans und Iraks anzuprangern, ohne jemals den aufoktroyierten Tathergang und Sachverhalt von 9-11 zu hinterfragen. Das Gebäude 7. Die erschlagenden Indizienbeweise für einen Inside-Job etc, waren nie ein Thema. Wodurch die Pazifisten-Bewegungen, wissentlich oder unwissentlich, die offizielle Coverstory vom saudischen Terror-Fürsten billigend in Kauf nahmen. Sprich ein mutmaßlich nierenkranker im Hindu-Kusch verschanzter Jihadi-Kommandeur habe die Strippen gezogen, um die Twin-Tower zum Einsturz zu bringen und einen Flügel des Pentagons in Schutt und Asche zu legen. Zu dick aufgetragen? Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz erwies das sogenannte Anti-War-Movement der Gesellschaft einen Bärendienst.

Fast Forward. Corona-Krise. Die Laborunfall-Hypothese ist entgegen der allgemeinen Auffassung alles andere als im direkten Widerspruch zur Zoonose-Story stehend. Seit Längerem haben wir den geradezu aufdringlichen Verdacht, dass die einst verpönte doch inzwischen embrassierte Theorie, unweigerlich eine Menge „Corona-Frevler und Skeptiker“ konvertieren wird. Off Guardian hat diesen Denkansatz auf den Punkt gebracht. Das Portal schreibt hierzu:

“ Die Laborunfall-Theorie, die der Vorstellung Vorschub leistet, dass Sars-Cov-2 im Rahmen eines Funktionsgewinnungsforschungsprogramms biotechnologisch im Labor erzeugt und entweder versehentlich freigesetzt ,oder vorsätzlich auf eine ahnungslose Bevölkerung losgelassen wurde, tauchte bereits im Januar 2020 auf den Titelblättern auf.

Seinerzeit wurde sie vom Großteil der Medien für eine „rassistische“ „China-feindliche“ „Verschwörungstheorie“ gehalten, und fiel vom Narrativ ab. „

In diesem Zusammenhang weist das Portal darauf hin, dass es 2021 urplötzlich zu einem schizophren anmutenden Sinneswandel kam und die Laborthese nun doch als possibel erachtet wurde. Kurz für Furore sorgend, doch abermals temporär in der Versenkung verschwindend. Nur um zeitnah ein großes Comeback zu feiern. Off Guardian dazu: „Jetzt ist sie zurück. Und gewinnt an Momentum.“

Indes „outete“ sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Laborunfall-Theoretiker und „verlangt“ von Peking Licht ins Dunkle zu bringen. China weist die neu aufgeflammte „Offensive“ kategorisch mit dem Vermerk zurück, dass die Labor-Theorie ein Hirngespinst sei. Schlichtweg „Anti-chinesische-Propaganda“, wie es die kommunistische Partei artikulierte. Die intendiert den „schwarzen Peter“ dem „Erzrivalen“ USA zuzuschieben. Sprich die Vereinigten Staaten hätten „Sars-Cov-2“ aus einem ihrer Labors entfliehen lassen. Die Konvergenz ist unbestreitbar. Darauf näher eingehend erörtert Off-Guardian:

Kurzum zwei scheinbar oppositionelle Lager erheben sich. Der Westen schafft die Grundlage, um China der Pandemie wegen zu beschuldigen, während China ( und bestimmt irgendwann auch Russland) die USA bezichtigen.

Dies ist eine falsche Binäre , wie sie im Lehrbuch steht

Sie müssen bemerken, dass diese beiden angeblich gegnerischen Seiten sich über den wichtigsten Aspekt der Pandemie-Lüge einig sind- das Covid eine einzigartige neue und gefährliche Krankheit ist, die mit Masken Lockdowns und Impfstoffen behandelt werden muss– und sich nur heftig darüber streiten, wo diese „reale und tödliche neue Krankheit“ möglicherweise herkam.

Sie sollen sich nach Denen richten.

Sie wollen das Sie vergessen, dass „Covid“ nur ein bedeutungsloser neuer Name für ein altbekanntes Cluster „saisonaler“ Symptome ist. Sie sollen vergessen, dass die ganze Geschichte ein Betrug war, und stattdessen in einer vorgeschriebenen, lärmenden und total unaufrichtigen „Ursprungsdebatte“ „Partei“ ergreifen,.

Sobald Sie sich daran beteiligen, hat man Sie. Denn wenn Sie anfangen darüber zu debattieren wo „es“ herkommt, haben Sie akzeptiert, dass „es“, sprich ein neues tödliches Virus, existiert und behandelt werden muss.

Das ist alles was Sie von Ihnen verlangen.

Wir denken Sie sollten diese inszenierte „Kontroverse“ ablehnen. Denn ganz gleich inwiefern die Ost-West-Teilung in anderen Gebieten auseinanderklafft. Was Covid betrifft, sind beide Seiten dieselbe Seite und verbreiten dieselbe Geschichte .

Und es kommt sowohl dem Osten als auch dem Westen gelegen, diese falsche Binäre- und diesen „Biowaffen“-Fear-Porn- auf Kosten umfassenderer und ehrlicherer Nachforschungen zu begünstigen.

Sagen Sie einfach Nein.

Also eher symbiotisch wie ein siamesischer Zwilling und nicht zwiespältig wie das Janusgesicht. Während auch von uns frequentierte alternative Medien der Laborunfall-Theorie teilweise erlegen sind, sind die brennendsten Fragen in den Hintergrund gerückt worden. Wie etwa, wo zum Teufel ist das nach den Kochschen Postulaten isolierte „Sars-Cov-2-Virus“ zu finden? Und weshalb „erkranken“ Labortiere nicht an dem „Killervirus“. Was hat es mit den inzwischen aufgedeckten jedoch augenblicklich unter den Teppich gekehrten PCR-Marotten auf sich? Und Und Und!

Der Konsensfabrik geht es ausschließlich darum Konformität abzugewinnen und Verwirrung zu stiften. Lassen Sie sich nicht von dem Mumbo-Jumbo vereinnahmen und hinterfragen Sie alles und Jeden, auch wenn alles sakrosankt erscheint.

Aut/Übers. R.R.

