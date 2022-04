China: Zero-Covid-Lockdown- Todesgrüße aus Shanghai. (In Video)

Auch in Deutschland gibt es nicht wenige Stimmen, die immer noch fest davon überzeugt sind, dass eine „Zero-Covid-Politik“, wie sie gnadenlos in China praktiziert wird, tatsächlich Gevatter Tod auf ewig austricksen könnte.

Die Hauptargumente der Verfechter dieser Theorie, bewegen sich unentwegt auf spekulativem Terrain. Wobei die an das schlechte Gewissen appellierenden Bekehrungsversuche stets im Konjunktiv gehalten werden, um vermutlich seine narratorische Sprunghaftigkeit wahren zu können.

Doch seitdem Ozeanien die schmerzhafte Erfahrung machen musste, dass jedwede hermetische Abschottung der eigenen Landesgrenzen und der damit verbundene Gesellschaftsmord einer Antigen-PCR-Laborpandemie nichts anhaben können, ist es recht still um die Zero-Covid-Jünger geworden.

Und nun wird das Reich der Mitte von demselben tragischen Schicksal ereilt. Vielleicht erinnern sich die Leser noch an die Lobgesänge für die kommunistische Volksrepublik, die der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, im ersten Akt des Covid-Theaters unermüdlich kommunizierte. China habe mit seinem radikalen Lockdown, den verschärften Quarantäne-Regeln und medienwirksamen Hygienewahn der Welt Zeit verschafft und das Schlimmste verhindert. Am 30.Januar 2020 veröffentlichte die Gesundheitsabteilung der Vereinten Nationen ein Statement des WHO-Chefs, die unter anderem folgende admirierende Lobeshymne beinhaltet. Jene angesichts der „Pandemie-Historie“, nunmehr in einem völlig anderen Licht erscheint.

„Ohne die Anstrengungen der Regierung und den Fortschritt den sie machten, um ihre eigene und die Weltbevölkerung zu schützen, hätte es außerhalb Chinas wahrscheinlich weitaus mehr Fälle und Tote gegeben.

Die Schnelligkeit mit der China den Ausbruch nachwies, das Virus isolierte, das Genom sequenzierte und es mit der WHO und der Welt teilte, ist sehr beeindruckend und nicht in Worte zu fassen. Sowie Chinas Commitment gegenüber der Transparenz und Unterstützung anderer Länder.

In vielerlei Hinsicht setzt China tatsächlich neue Maßstäbe für die Bekämpfung von Virusausbrüchen. Dies ist keine Übertreibung.“

Ohne allzu viel vom Hauptthema abschweifen und diesen Auszug in seine Einzelteile zerlegen zu wollen, muss dennoch kurzerhand widerlegend dazwischen gegrätscht werden, um aufzuzeigen, dass Tedros entweder hinters Licht geführt wurde, oder Komplize ist. Denn ein Jahr nach dem Ausbruch, zu dem Zeitpunkt als sich ein handverlesenes WHO-Team auf einer Faktenfindungsmission in Wuhan befand, räumte der Direktor der chinesischen Centers for Disease Control (CDC) gegenüber dem US-Nachrichtensender, NBC-News, ein, dass China das „Sars-Cov-2-Virus“ nicht isoliert habe und es deswegen zu keiner Überreichung von Eckdaten gekommen sei. So viel zur gepriesenen Virusisolation und Transparenz.

Lange hieß es das Chinas Modell zur Implementierung des Biosicherheits-Paradigmas, der einzige Weg sei, um die „Jahrtausendpandemie“ zu bezwingen. Zig westliche Politiker und Medienvertreter liebäugelten frequentierend mit der kommunistischen Zero-Covid-Diktatur und gaben sich nicht zufrieden mit der ebenso misanthropen Light-Version. Als in Europa der Drosten-Test entfesselt wurde, um sein diagnostisches Unheil zu verrichten und das Panik-Papier in Umlauf gebracht wurde, waren ständig nachhallende Verweise auf China zu vernehmen. Von wegen „wenn wir die chinesische Reaktion für zwei Wochen imitieren, dann Flachen wir die Kurve ab und singen Kumbaya.“ Daraus wurden zwei Jahre.

Wie sich indes deutlich herauskristallisiert hat, war die angeblich weltumspannende epidemische Notlage mehr Schein als Sein. In Deutschland etwa, kam es nie zur einer Überlastung des Gesundheitswesens und die pseudowissenschaftlichen Märchen von dem Zurückstecken „rivalisierender Pathogene“ wie die Influenza und dem Herunterbrechen sämtlicher Pneumonien auf einen Hauptnenner mit dem Faktor Corona, haben gehörig Argwohn aufflammen lassen und die Erkenntnis genährt, dass mit uns Schindluder getrieben wird. Wer nicht unter der German Angst leidet und nicht zu einem mysophoben Clean-Regime-Fanatiker verkommen ist, der dürfte sich ähnlich hintergangen fühlen.

Die ins Gedächtnis eingefrästen Impressionen vom angeblichen Sars-Cov-2-Epizentrum Wuhan, entfalteten ihre konditionierende Durchschlagskraft, sobald sie in der gesamten Welt ausgestrahlt wurden. Die Message: „Dies steht uns auch bevor, wenn wir aus dem Schlamassel heraus kommen wollen.“ Eine Geisterstadt derer Luftraum von Drohnen besetzt ist und derer Strassen von desinfizierenden Hygiene-Panzern durchstreift werden. Die Gesundheitspolizei in Hazmat-Anzügen allgegenwärtig. Zwanghafte Massentests und Kontaktverfolgungen bei winzigsten „Clustern“. Lockdowns berufend auf PCR-Mythen etc.

Während Großteile der USA und des Abendlands, angesichts des Freiheitsdrangs vereinzelter Bevölkerungen, womit bestimmt nicht wir gemeint sind, inzwischen einen Gang zurückgeschaltet und die radikale Umsetzung der Great-Reset-Agenda etwas abgemildert haben, hält das kommunistische China weiterhin erbittert an seiner drakonischen Null-Corona-Wahnvorstellung fest.

Doch das auf den Namen „Omikron“ getaufte in-silico Genom, bereitet den chinesischen PCR-Einheiten in jüngster Zeit erheblich Kopfzerbrechen. Die asymptomatischen „Positivraten“, gehen in der Industriestadt Shanghai (Einwohnerzahl 27 Millionen) durch die Decke und die örtlichen Behörden drehen buchstäblich am Rad.

Fortwährend erreichen uns extrem verstörende Meldungen und Bilder aus der chinesischen Metropole. Es heißt „positiv“ getestete Säuglinge würden von ihren Eltern getrennt und in Quarantäne-Einrichtungen verbracht. Die Keulung von Haustieren „positiv Getesteter“ stünde ebenfalls auf der Tagesordnung. Der Hausarrest und die Ausgangssperre sind selbstverständlich. Laut Medienberichten sei keine flächendeckende medizinische und Nahrungsversorgung mehr gegeben. Viele Menschen vegetierten in ihren Appartements dahin, verhungerten oder gingen an ihren Krankheiten zugrunde. Ferner hat sich die gesamte Population Shanghais regelmäßig zwanghaften Massentests zu unterziehen. Robodogs und Drohnen patrouillieren durch Ortschaften und Siedlungen. Kurzum die Zero-Covid-Hölle auf Erden.

Die kommunistische Partei Chinas (KPC) ist pedantisch darauf bedacht, keine rufschädigenden Informationen nach außen dringen zu lassen. Wobei dem Intranet eine entscheidende Rolle zukommt. Der Informationsfluss in allen sozialen Medien wird strikt kontrolliert. Auf dem Facebook-Äquivalent Weibo, findet derweil ein reger Austausch betreffend der Lage in Shanghai statt. Wobei ungünstige Nachrichten fortlaufend zensorisch aus dem Verkehr gezogen und die Urheber-Konten gelöscht werden. So schrieb ein nunmehr exkommunizierter User etwa:

„Ich habe vier Tage lang nichts getrunken und gegessen. Mein ganzer Körper ist angeschwollen und ich kann nicht urinieren. Ich flehe die Regierung von Shanghai an sich zu beeilen, damit ich meine Dialyse bekommen kann. Bitte retten Sie mein Leben. Ich kann nicht sterben. Ich habe Eltern und Kindern, um die ich mich kümmern muss. Ich muss überleben. Ich flehe Sie an , helfen Sie mir.“

Nach den irritierenden Videos weiter unten zu urteilen, ergeht es Vielen wie dem zitierten Weibo-User. Doch es ist eine Premiere im Corona-Zeitalter, das sich die Bevölkerung einer chinesischen Lockdown-Hochburg auflehnt. In Shanghai verstoßen Einwohner der Stadt gegen die menschenfeindlichen Auflagen, um ihren Unmut auf der Straße kundzutun. Selbst das Sozialkreditsystem und die Gesichtserkennungskontrolle, kann Hungernde nicht an die Kandare legen.

Die unserer Meinung nach aussagekräftigsten Momentaufnahmen, die ein Gespür für die Notlage der Bevölkerung Shanghais vermitteln, sind die ersten zwei Videoaufnahmen dystopischen Charakters, die jeweils zeigen wie in einer Wohnsiedlung mit dutzenden Skyscrapern Hunderte eingesperrte Menschen aus den Fenstern um Hilfe schreien und Drohnen mit Lautsprechern aufkreuzen, um die Bewohner anzuhalten ihre Emotionen im Zaum zu halten. This is not a movie!

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

Die übrigen Videoeindrücke sind nicht minder schockierend.

This is what the CCP is doing to the 26 million people of Shanghai



Do not look awaypic.twitter.com/yjA2Sj4khz — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 9, 2022

The people of Shanghai are beginning to fight back against the CCP’s terror lockdowns pic.twitter.com/5qw7wIWTv9 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 9, 2022

NEW – Shanghai's inhuman "zero-COVID" lockdown leaves residents desperate for food and medicines.



Authorities now say they will ease restrictions after another mass test in China's most populous city.pic.twitter.com/3VlV970kUo — Disclose.tv (@disclosetv) April 9, 2022

Dit großten Verbrechen in der Geschichte wurden begangen, weil die Menschen Befehle befolgt haben. pic.twitter.com/6niGb7jNxj — Markus Haintz (@haintz_markus) April 9, 2022

Most people are unsympathetic to the effects of China’s ridiculous Zero-Covid policy on the general population



But what about the cats?pic.twitter.com/DlX6YmNJGl — Gummi Bear (@gummibear737) April 9, 2022

Aut.R.R.

