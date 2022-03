Silberstreif am Horizont! Mehrheit der deutschen Twitter-Gemeinde, nimmt Lauterbach nicht mehr für voll und lehnt dessen Corona-Panikmache strikt ab.

Laut Umfragewerten soll der Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, der beliebteste Politiker Deutschlands sein. Wenn man den Leitmedien, die ihm unentwegt eine Plattform bieten um Ängste zu schüren, Glauben schenken darf, hält die Mehrzahl der Deutschen große Stücke auf Klabauterbach.

Was scheinbar eine Bestätigung dafür ist, dass die BRD einen vergleichsweise überproportionalen hohen Anteil Hypochonder und German Angst-Geschundener aufweist. Bei uns prävalieren halt außergewöhnlich morbide Stereotypen, die besonders empfänglich sind für Manipulation und Wahrnehmungstäuschungen. Solange die Furcht mitschwingt, ist die Bereitwilligkeit sich einem totalitären Diktat zu unterwerfen, umso mehr gegeben.

Doch wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und tatsächlich entdeckten wir unlängst einen Silberstreif am Horizont, der uns suggeriert, dass Hopfen und Malz doch noch nicht verloren sind.

Unser Gesundheitsminister akkumuliert auf seinem Twitter-Konto beinahe eine Million Follower. Dementsprechend genießen seine Kommentare eine sich sehen lassen könnende Resonanz, die hingegen auch negative Reaktionen beinhaltet. Lauterbach missbraucht seine Twitter-Reichweite fortwährend, um hypnotisierten Getreuen unendlich Panik einzuflößen. Wovon er sich vermutlich verspricht, die gesellschaftliche Zustimmung für die ihm vorschwebende Konsolidierung der Great-Reset-Dystopie zu festigen und auszuschmücken.

Doch jenes Bestreben scheint mehr und mehr auf Widerstand zu zu stoßen. Erst neulich griff „Karl der Große“ wieder tief in die Trickkiste, um die jüngst durch die Ukraine Krise weit in den Hintergrund gerückte „Jahrtausendpandemie“ wieder trenden zu lassen und damit einhergehend die Werbetrommel für die Pharma-Industrie zu rühren. Doch die Reaktionen unzähliger Netizens, auf diese erneute fadenscheinige und auf Anhieb ungemein leicht zu durchschauende Anstrengung, die umgetaufte Grippe abermals als schwarzen Tod zu verkaufen, suggerieren, dass viele Menschen aus der Corona-Trance erwacht sind.

Ein oberflächiges Durchscrollen der Kommentare zu Lauterbachs jüngsten verbalen Fehltritt, gepaart mit dem Spiel Finger auf der Landkarte ist hinreichend, um fast ausschließlich auf ablehnende und infrage stellende Meinungen zu stoßen. Bitte besuchen sie den Twitter-Account Lauterbachs und überzeugen Sie sich selbst von der überwältigenden Kritik an dem Gesundheitsminister und seinem Politstil.

Es handelt sich dabei schlichtweg um eine repräsentative Meinungsumfrage. Die sogenannten Qualitätsmedien kochen auch nur mit Wasser, wenn es darum geht ein selektives gesellschaftliches Stimmungsbarometer aufzubieten. Der unten aufgeführte Tweet Lauterbachs erhielt über 8400 Antworten und geschätzt pflichten mindestens 90% den Kassandrarufen nicht bei. Herrlich anzusehen! Unten finden Sie einige wahllos herausgepickte Exempel, die dem Apokalyptiker ordentlich Paroli bieten. Und wie gesagt, da wo diese Beispiele herstammen, sind noch etliche Weitere zu finden.

Falls Sie dem Sekten-Kader angehören, der Gegenmeinungen per se als „Schwurbelei“ und „Verschwörungsmythen“ abtut, raten wir umso dringlicher an, die Eigeninitiative zu ergreifen und sich selbst ein Bild zu machen. Lassen Sie sich nicht weiterhin ohne Gegenwehr indoktrinieren und ins narrative Verderben locken. Nehmen Sie das Heft in die Hand und seien Sie wieder mehr Dichter und Denker, anstatt vorverurteilender Richter und Henker! Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!

Wie viele der Verstorbenen haben nur einen positiven Nebenbefund, Herr Lauterbach? — Christin (@oooChristinooo) March 13, 2022

Und täglich grüßt das Murmeltier#Murmeltiertag



Lieber Karl,



Danke für Ihren Tweet.



Sie scheinen nach ü2 Jahren immer noch nicht verstanden zu haben, dass es sich um eine Meldeinzidenz handelt, bei der lediglich positive PCR Testungen ausgeworfen werden. — RayMagini (@RayMagini55) March 13, 2022

Deshalb sollten alle Maßnahmen fallen.Offensichtlich bieten weder Masken noch hohe Impfquote Schutz. Auch Ungeimpfte erkranken meist leicht, oft nur mit Schnupfen.

Ungeimpfte sind nicht schutzlos, im Gegenteil. Viele sind bereits natürlich immunisiert, besser als mit Impfung. — Dr. Friedrich Pürner, MPH (@DrPuerner) March 13, 2022

Island hat Inzidenz 7.000 und hebt alle Maßnahmen mit der Begründung auf, dass man eine Herdenimmunität herstellen möchte, da diese wesentlich effektiver schützt als die Impfung.



Billy Gates hat das in MUC ja bestätigt, und war deswegen echt sauer. Wohl wegen der Aktienkurse? 🤔 pic.twitter.com/JOSS8SulSn — Christian Wiesner (@ChristianHJW) March 13, 2022

Was haben wir deutsche Bürger falsch gemacht, dass uns das Leben solch einen Gesundheitsminister vorsetzt ? Wenn wir alle so voller Angst durchs Leben gehen würden wie Sie Herr Lauterbach, ich weiß nicht wo das enden würde. Bitte kommen Sie zur Vernunft. — Emma2021 (@Emma2021141) March 13, 2022

Die strengsten Maßnahmen und die höchsten Inzidenzwerte. Tja liegt vielleicht an Ihrer Politik Herr @Karl_Lauterbach, die meisten Maßnahmen haben keine Wirkung, außer einer negativen auf die Psyche. Ihre Panikmache macht krank. Das Immunsystem leidet darunter. pic.twitter.com/7VNz4hEe7D — Laura Lissabon (@laura_lissabon) March 13, 2022

Woher kommt diese Inzidenz nur?🤔

Wissen Sie es echt nicht?

Vielleicht daher, dass wir das einzige Land in 🇪🇺 sind, in dem man sich fast täglich testen muss, um irgendwas tun zu dürfen!

Wer den Kausalzusammenhang nicht sauber hinbekommt…#Lauterbachluegt#LauterbachRuecktritt — Dr. King Schultz (@King_Schultz__) March 13, 2022

Naaaaa…mal wieder etwas #panikmache?Ich beende mal Ihren Satz,Herr Lipobay-Lauterbach:

Ungeimpfte jetzt (wie schon lange) schutzlos Lauterbach ausgeliefert!Mal ne kleine Frage:Üben Sie das Lügen vor dem Spiegel?#Lauterbachluegt #Impfpflichtneindanke #Grundrechte #impfschaden — Gaudo (@Gaudo28) March 13, 2022

Mal abgesehen davon, dass sich Ihr Post argumentativ auf Sonderschulniveau bewegt, ist es absolut beeindruckend, wie gut die strengsten Maßnahmen Europas in Deutschland wirken. — Pace (@theotherphilipp) March 13, 2022

Tja da scheinen sie ja als Gesundheitsminister einen äußerst miesen Job zu machen. Die 2G und 3G Regeln scheinen ja so richtig für'n Arsch zu sein. Wieso gibt es eigentlich noch Ungeimpfte? Sollten die seit März nicht alle schon geimpft, genesen oder VERSTORBEN sein?😂 — Kai (@sneakerskin1) March 13, 2022

Kann es sein, dass Deutschlands heftigste Maßnahmen genau der Grund dafür sind und andere, die viel früher „aufgemacht“ haben, besser dastehen? Wie nennt man die, die immer dasselbe machen und sich wundern, dass sich das Ergebnis nicht ändert? — Joana Cotar (@JoanaCotar) March 13, 2022

Irgendwie isses ja süß, wenn jemand so neben der spur ist wie du, karl. Hier in florida gibts keine maßnahmen, seit ewigen monaten. KEINE! Und wir stehen nicht schlechter da als ihr. Paranoia is aber heilbar, glaub ich… — Sabine P for Freedom-not vaccinated (@for_sabine) March 13, 2022

Warum ignorieren Sie solche Themen? https://t.co/6Bjk9ZaUNB — Prof. Carl Leiserfluss (@CLeiserfluss) March 13, 2022

klar das wir die höchste Inzidenz in Europa haben..Altes Sprichwort: "Wer viel mißt, mißt viel Mist"…unser sinnloser Testwahn und sie realitätsfernen 2G/3G-Regeln bringen uns nach vorn, da die Impfung mittlerweile absolut wertlos geworden ist…Omikron bringt die Endemie !!! — Bauing Müller (@BauingM) March 13, 2022

Was ist hiermit, Karl?

„Nobelpreisträger warnt:“In jedem Land folgt die Todeskurve der Impfkurve“ 2021

Das ist doch, was eine Studie bei der US-Armee ebenso zu Tage brachte, oder?

Außerdem sollen angeblich die Varianten von der Impfung kommen, stimmt das?https://t.co/7dJCG0aYsm — Addy Hausschild (@AHausschild) March 13, 2022

Herr Lauterbach, wer nicht testet findet auch keine "Inzidenz". Alle Länder um uns herum ausser Frankreich haben 3G-Testpflicht abgeschafft, da Omikron recht harmlos.



Weiter testen:

-> Deutschland überall Ihr "Hotspot"

-> 3G bleibt

-> Sie bleiben im Amt — olafgarber (@olafgarber) March 13, 2022

#Impfzwangneindanke‼️



👉 Die „Impfstoffe“ bzw. Gentherapeutika haben eine BEDINGTE ZULASSUNG und sind in der Experimentierphase ‼️



👉 Es sind werden mittlerweile immer mehr Geboosterte auf den Intensivstationen ‼️#impfpflichtneindanke 🇩🇪🇩🇪🇩🇪https://t.co/Hx0gX9kcfg — M. (@6baazar) March 13, 2022

Unsere Corona-Dauerheulboje Karlchen Klabuster muss einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass gerade die Geboosterten in rasantem Tempo auf den Intensivstationen landen.

Karli, so sieht nun einmal die Realität aus.https://t.co/AlcpUaD8Ichttps://t.co/hD0gwAzupF — Karl-Heinz Kramer (@kramer_heinz) March 13, 2022

