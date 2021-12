Message von Joe Rogan an adipöse Corona-Apologeten…(Video)

Der Podcast-King, UFC-Kommentator und Comedian, Joe Rogan, hat unlängst öffentlich ausgesprochen, was der Autor schon in manchen Artikeln erwähnte und frequentierend in hitzigen Corona-Debatten thematisiert.

Adipöse Individuen, die bis zum Ausbruch der Corona-Krise einen Fick auf ihre Gesundheit gegeben haben und alles in sich reinschaufeln was ihnen vor die Flinte kommt.

Es begann mit der Covid-Scharia, gefolgt von der Mitgliedschaft beim Clean-Regime und der Selbstisolation. Fettleibige Corona-Apologeten legten urplötzlich darauf wert, trotz ihren Rundungen fleißig Abstand zu halten und Gesichtswindel zu tragen. Und nun haben sie mit dem Corona-Impfstoff ihr „Lebenselixier“ gefunden und schwingen sich zu allwissenden Gesundheitsexperten auf.

Wir wagen es zu bezweifeln, dass der sogenannte Gesundheitsminister von Nordrheinwestfalen etwa, einen hundert Meter Lauf hinlegen kann, ohne zu kollabieren. Menschen, die im Flugzeug zwei Passagiersitze buchen müssen, haben ganz andere Probleme als Erkältungs und Grippeviren. Nun zu Joe Rogans Aussage:

„Dies geht an alle Menschen, die fett und ungesund sind. Ihr seit sowieso gefickt. Denn auch wenn Ihr euch kein Covid einfängt, werdet Ihr einen Herzanfall bekommen, Ok?! Ihr werdet es sowieso nicht schaffen. Ich weiß nicht was ihr damit meint, dass wir uns angeblich in Gefahr befinden und Ihr nicht. Bitch please. Ihr könnt euch nicht davon freisprechen seit Jahrzehnten Gammler und Personen zu sein, die mitnichten auf ihre Gesundheit achten, nicht auf ihre Fettleibigkeit, nicht auf die Nahrung, die sie zu sich nehmen und nicht auf den Mangel an Vitaminen und körperlicher Ertüchtigung. Und urplötzlich schwingt ihr euch zu Gesundheitswächtern auf? Fickt euch….Fickt euch. Mein gesamtes Leben dreht sich darum gesund zu sein. Ich bin seit eh und je gesund. Ich war seit elf verdammten Jahren nicht mehr krank. Ich bin nur einmal krank geworden mit Covid, und nur ein paar Tage. Und ihr wollt mir erzählen, dass Ihr diejenigen seit, die das Richtige tun. Und das Ihr die Gesunden seit? Verpisst euch! Dies ist purer Unsinn und man muss diese Leute damit konfrontieren, denn sie posaunen alle selbstgerecht herum „Ich habe mich impfen lassen, und Ihr werdet Probleme bekommen wenn ihr euch mit Covid infiziert.“

Nuff said!

