„VERTRAU FAUCI“! (Video)

Parodien sind eine wirkungsvolle Methode, um die Aufmerksamkeit Nachrichten-scheuer Menschen zu erregen. Insbesondere der anscheinend undurchdringbare mediale Fogscreen, den die Corona-Krise mit sich gebracht hat, hat viele Gemüter auf eine Odyssee der Ratlosigkeit geschickt. Umso wichtiger ist es Denjenigen bildgewaltige und leicht verständige Alternativen zur Verfügung zu stellen.

An dieser Stelle wollen wir eine unserer Ansicht nach recht gelungene Parodie präsentieren. Derer Produzenten CytokineStorm die Schlange Ka aus dem Dschungelbuch als den Corona-Flüsterer, Dr. Anthony Fauci, personifizierten, indem schier die Schädel der beiden Charaktere vertauscht wurden. Die Szene zwischen Mogli und dem kriechenden Jäger, der Ersteren anhand Hypnose in seinen Bann locken will um ihn zu verschlingen, ist legendär. Und die auf das fadenscheinige Corona-Narrativ zugeschnittene Neuversion, ist durchaus konkurrenzfähig.

„Trust Fau-ci ….Just Fau-ci…Close Your Mind…And Trust in Thee …Wear Your Mask…And Live in Fear…Because Disease…Is Always Near..!“

Aut.R.R.

