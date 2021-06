Mexikanische TV-Sendung will Magnetismus durch Corona-Impfung entlarven, doch beweist das Gegenteil. Hilarious! (Video)

Gäbe es einen Award für ziemlich dumm gelaufene Vorführeffekte, ginge er diesjährig wahrscheinlich an das mexikanische Frühstücksfernsehen „Sale el Sol“. Die Intention das exklusiv bei Corona-Geimpften auftretende Phänomen magnetischer Körperpartien zu desavouieren, ist mächtig nach hinten losgegangen.

Nachdem ein nach eigenen Aussagen vakzinierter Fernseharzt den Selbstversuch unternahm einen Löffel an seiner vermeintlichen Einstichstelle anzubringen und dies augenscheinlich scheiterte, ermutigte er andere anwesende Corona-Geimpfte es ihm gleichzutun.

Bei einer Frau und zwei weiteren männlichen Personen blieb der Löffel ebenfalls nicht haften, doch bei einem vierten Freiwilligen. Woraufhin der Arzt namens Dr Pepe überrascht äußerte:“ Ja das ist merkwürdig“. Der Show-Host wiederholte den experimentellen Vorgang mit demselben Ergebnis. Anschließend probierte Dr. Pepe ob ein Smartphone an der Injektionsstelle der Versuchsperson haften bleibt. Was es tat. Hinzu kam ein weiterer Proband, bei dem das Experiment fruchtete.

Keine Erklärung für das dargebotene Phänomen parat habend blieb dem Arzt schließlich nicht mehr übrig als sein Unwissen einzugestehen. “ Ganz ehrlich. Ich habe keinen Schimmer,“ so sein Statement.

Ohne an dieser Stelle auf die etwaigen Ursachen für den körpereigenen Magnetismus einzugehen, muss dennoch angemerkt werden, das die krampfhaften und wie im Falle Jimmy Kimmel ausschließlich Gaslighting versprühenden Entlarvungsversuche keine Widerlegung darstellen. Sich lächerlich über die betroffenen Personen zu machen, erklärt das Phänomen nicht. Und dieses zu marginalisieren ebenso nicht. Also what the fuck is going on?

Antworten darauf was den Menschen etwaig mit verabreicht wird und welche Motivation dahinter stecken könnten, finden sie hier und hier. Unten finden sie weitere bizarre Videoclips, die mitunter veranschaulichen, dass manche Menschen nicht nur an der Einstichstelle magnetisch sind.

Aut.R.R.

