Spread the Word! Die (geheimgehaltene) Akte Christian Drosten (Video)

Alles was Sie jemals über den Starlett-Virologen, Christian Drosten, erfahren wollten aber nicht sollten. Was macht ihn so speziell? Weshalb messen die Bundesregierung, die WHO etc. seiner Expertise dermaßen Bedeutung bei? Sind diese Vertrauensvorschüsse gerechtfertigt? Geht aus Drostens Lebenslauf etwa hervor das er ein glaubwürdiges Pandemie-Orakel ist, oder erzählt sein Portfolio eine andere Geschichte?

Diesen Fragen und noch etwaigen anderen ist das online-Portal Kla-TV auf den Grund gegangen. In dem 16 minütigen Beitrag mit dem Titel “ Die (geheimgehaltene) Akte Christian Drosten werden nicht nur die oben gestellten Fragen beantwortet, sondern noch weitere wahrhaft skandalträchtige Informationen enthüllt. Kla-TV hat ausdrücklich darum gebeten diese weitgehend zu verbreiten, was wir an dieser Stelle tun wollen. Unten finden sie den Link zu dem Videobeitrag.

https://www.kla.tv/17877

Verf.R.R.

