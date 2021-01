Offener Brief von Arzt beerdigt Corona-Impfstoff Euphemismus!

Ein im US-Bundesstaat Nevada tätiger Arzt, klärt in einem offenen Brief über die mRNA-Corona-Vakzine auf.

(Die Ansichten des Autors, sind sein persönliches Gedankengut. Die Übersetzung des Briefes, ist nicht mit Übereinstimmung gleichzusetzen und stellt keine unbedingte Beipflichtung dar.)

Übers: R.R.

Liebe Patienten und Freunde,

Ich bin vergangene Woche bestimmt 20 mal wegen der neuen COVID-Impfstoffe befragt worden. Hier sind meine Gedanken dazu. Bitte reichen Sie diese Information weiter, an so Viele wie Sie können. Die Menschen müssen umfangreich informiert sein, wenn es darum geht sich fremdartiges genetisches Material in ihre Körper injizieren zu lassen.

1.) Die Covid-Impfstoffe sind mRNA-Impfstoffe. mRNA-Vakzine sind ein völlig neuartiger Impfstoff. Noch nie zuvor ist ein mRNA Vakzin für den menschlichen Gebrauch zugelassen worden. Im Wesentlichen haben wir keine Vorstellungen davon, was von dem Impfstoff zu erwarten ist. Wir haben keinen blassen Schimmer, ob er effizient oder sicher ist.

2.) Herkömmliche Impfstoffe injizieren Virusteile, um eine Immunantwort zu stimulieren. Die neue mRNA Vakzine ist etwas völlig Anderes. Genau genommen injiziert sie Moleküle von synthetischem Genmaterial nichtmenschlicher Quellen, in unsere Zellen. Sobald es in den Zellen angelangt ist, interagiert das Genmaterial mit unser Transfer-RNA (tRNA), um ein fremdartiges Protein zu erzeugen. Beachten Sie das diese neu erzeugten Proteine nicht von unserer DNA reguliert werden. Wozu diese imstande sind, ist schier unbekannt.

3.) Das mRNA-Molekül ist anfällig für Destruktion. Also um die fragilen mRNA-Stränge zu behüten, während sie in unsere DNA injiziert werden, sind sie mit PEGylierten-Lipiden-Nanopartikeln ummantelt. Diese Ummantelung verbirgt die mRNA vor unserem Immunsystem, das normalerweise jedwedes fremdartiges Material, dass in unseren Körper injiziert wird, töten würde. Seit Jahren wurden PEGylierte-Lipide-Nanopartikel in diversen Medikamenten eingesetzt. Aufgrund ihrer Auswirkung auf die Immunsystem-Balance, haben mehrere Studien aufgezeigt, dass sie Allergien und Autoimmunerkrankungen verursachen.

4.) Zusätzlich sind diese neuen Impfstoffe mit Aluminium, Quecksilber und womöglich Formaldehyd kontaminiert. Die Hersteller haben bisher noch nicht preisgegeben, welche anderen Toxine enthalten sind.

5.) Zumal Viren häufig mutieren, ist es unwahrscheinlich, dass der Impfstoff mehr als ein Jahr wirksam ist. Deshalb verändert sich der Grippeimpfstoff jedes Jahr. Die letztjährige Vakzine ist nicht mehr wert , als die letztjährige Zeitung.

6.) Absolut keine Langzeitstudien sind durchgeführt worden, um sicherzugehen, dass keiner der Impfstoffe Krebs, Krampfanfälle, Herzerkrankungen, Allergien und Autoimmunerkrankungen verursacht, wie es bereits bei anderen Impfstoffen zu beobachten war. Wenn Sie jemals ein Versuchskaninchen für Big-Pharma sein wollten, dann ist dies die einmalige Gelegenheit.

7.) Viele Experten hinterfragen, ob die mRNA-Technologie bereit ist für die Prime-Time. Im November 2020 ließ Dr. Peter Jay Hotez bezüglich der neuen mRNA-Impfstoffe folgendes verlauten:

” Mich besorgt die zu Lasten der Durchführbarkeit gehende Innovation, weil sie (die mRNA-Impfstoffe) auf Technologieplattformen ausgerichtet sind, die es noch nie zuvor geschafft haben eine Lizenzierung zu erhalten.” Dr.Hotez ist Professor für Pädiatrie und molekulare Virologie & Mikrobiologie am Baylor College of Medicine, wo er ebenfalls eine Position als Direktor vom Texas Children’s Hospital Center für Impfstoffentwicklung bekleidet.

8.) Michal Linial PhD ist eine Professorin für Biochemie. Aufgrund ihrer Forschungsarbeit und Prognosen zu COVID-19, ist Dr.Linial mehrfach in den Medien zitiert worden. Kürzlich äußerte sie sich wie folgt: “Ich werde sie ( die mRNA-Vakzine) mir nicht sofort verabreichen lassen, wahrscheinlich auch nicht im kommenden Jahr. Wir müssen abwarten und sehen ob sie tatsächlich wirkt. Wir werden ein Sicherheitsprofil haben, welches lediglich für ein paar bestimmte Monate ausgelegt ist. Also sollte es eine Langzeitwirkung geben, die erst nach zwei Jahren auftritt, können wir dies nicht wissen.

9.) Im November 2020 berichtete die Washington Post, dass wegen der mRNA-Impfstoffe eine Zögerlichkeit unter Gesundheitsfachkräften in den USA vorherrsche. Das Blatt zitierte Meinungsumfragen, in denen es mitunter heißt “Einige wollten nicht in der ersten Runde geimpft werden, um abzuwarten und zu sehen, ob potenzielle Nebenwirkungen auftreten.” Und das ” Ärzte und Krankenpfleger und Pflegerinnen mehr Daten einfordern, bevor sie sich für Impfstoffe einsetzen, um die Pandemie zu beenden.“

10.) Seitdem sich die Covid-Sterberate Anfang September wieder im Rahmen der Grippetodesrate eingependelt hat, ist die Pandemie vorüber. Daher besteht zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit für einen Impfstoff. Die gegenwärtige Panikmache in Bezug auf “eskalierende Fallzahlen”, basiert auf einem PCR-Test der, weil er 34 Amplifikationen überschreitet, eine hundertprozentige Falsch-Positiv-Rate aufweist, ausgenommen wenn er am 3. und 5. Tag nach dem ersten Tag mit Symptomen durchgeführt wird. Folglich ist er bei symptomfreien Menschen, zu 100% ungenau. Dies ist in der wissenschaftlichen Literatur fundiert dargelegt.

Für weitere Informationen siehe Anhang ( False Positive PCR testing is up to 100%! )

Wenn Sie die CDC-Website besuchen können Sie sehen, dass die wöchentlichen Todesraten in den USA niedriger sind, als während einer durchschnittlichen Grippesaison.

11.) Der andere Grund weshalb Sie keinen Impfstoff brauchen ist, weil es in den USA bereits eine Herdenimmunität gibt. Dies ist der Hauptgrund für das Ende der Pandemie.

12.) Unglücklicherweise können Sie nicht gänzlich darauf bauen, was Sie von den Medien zu hören bekommen. Im gesamten vergangenen Jahr, lagen sie völlig falsch. Da sie allesamt von Big-Pharma und den anderen Entitäten, die COVID-Impfstoffe verkaufen, unterstützt werden, werden sie nicht vollständig zuvorkommend sein, was mRNA-Impfstoffe betrifft. Alle Aussagen, die ich hier getroffen habe, werden in ihrer Gesamtheit von publizierten wissenschaftlichen Referenzen gestützt.

13.) Es wäre ziemlich interessant einen Nachweis zu sehen, dass Bill und Melinda Gates mit ihrer gesamten Familie, einschließlich Enkeln, Joe Biden und Präsident Trump und ihre gesamten Familien, und Anthony Fauci und seine ganze Familie, die Vakzine erhalten.

14.) Jemand der, nachdem er all dies gelesen hat, immer noch mit der mRNA-Vakzine injiziert werden will, sollte zumindest sein Blut auf Antikörper untersucht haben. Für Personen die bereits natürlich immunisiert sind, besteht keine Notwendigkeit für einen Impfstoff.

Hier ist mein Fazit: Ich würde eher eine COVID-Infektion vorziehen, als einen COVID-Impfstoff zu erhalten. Dies wäre sicherer und weitaus effektiver. Dieses Jahr hatte ich eine Anzahl von COVID-positiven Grippefällen. Einige waren betagt und hatten Gesundheitsprobleme. Jeder einzelne hat sich gut erholt, mit natürlichen Therapien, einschließlich der Ozon-Therapie und IV Vitamin C. Nur weil die moderne Medizin keine effektiven Behandlungen gegen virale Infektionen vorzuweisen hat, heißt dies nicht, dass es diese nicht gibt.”

Hochachtungsvoll,

Frank Shallenberger, MD, HMD

The Nevada Center of Alternative and Anti-Aging Medicine

http://www.antiagingmedicine.com

775-884-3990

Referenzen

Garade, Damien (10 November 2020). “The story of mRNA: How a once-dismissed idea became a leading technology in the Covid vaccine race”. Stat. Retrieved 16 November 2020.

Cooney, Elizabeth (1 December 2020). “How nanotechnology helps mRNA Covid-19 vaccines work”. Stat. Retrieved 3 December 2020.

Verbeke, Rein; Lentacker, Ine; De Smedt, Stefaan C.; Dewitte, Heleen (October 2019). “Three decades of messenger RNA vaccine development”. Nano Today. 28:

100766. doi:10.1016/j.nantod.2019.100766.

Roberts, Joanna (1 June 2020). “Five things you need to know about: mRNA vaccines”. Horizon. Retrieved 16 November 2020.

PHG Foundation (2019). “RNA vaccines: an introduction”. University of Cambridge. Retrieved 18 November 2020.

Pardi, Norbert; Hogan, Michael J.; Porter, Frederick W.; Weissman, Drew (April 2018). “mRNA vaccines — a new era in vaccinology”. Nature Reviews Drug Discovery. 17 (4): 261– 279. doi:10.1038/nrd.2017.243. PMC 5906799. PMID 29326426.

Kramps, Thomas; Elders, Knut (2017). “Introduction to RNA Vaccines”. RNA Vaccines: Methods and Protocols. doi:10.1007/978-1-4939-6481-9_1. ISBN 978-1-4939-6479-6. Retrieved 18 November 2020.

Dogan, Ellie (25 November 2020). “COVID-19 vaccines poised for launch, but impact on pandemic unclear”. Nature. doi:10.1038/d41587-020-00022-y. Retrieved 30 November 2020.

“Seven vital questions about the RNA Covid-19 vaccines emerging from clinical trials”. Wellcome Trust. 19 November 2020. Retrieved 26 November 2020.

Jaffe-Hoffman, Maayan (17 November 2020). “Could mRNA COVID-19 vaccines be dangerous in the long-term?”. The Jerusalem Post. Retrieved 17 November 2020.

Eugene Gu (21 May 2020). “This is the hard-to-swallow truth about a future coronavirus vaccine (and yes, I’m a doctor)”. The Independent. Retrieved 23 November 2020.

Rowland, Christopher (21 November 2020). “Doctors and nurses want more data before championing vaccines to end the pandemic”. Washington Post. Retrieved 22 November 2020.

Thomas, Katie (22 October 2020). “Experts Tell F.D.A. It Should Gather More Safety Data on Covid-19 Vaccines”. New York Times. Retrieved 21 November 2020.

Kuchler, Hannah (30 September 2020). “Pfizer boss warns on risk of fast-tracking vaccines”. Financial Times. Retrieved 21 November 2020.

Guarascio, Francesco (2 December 2020). “EU criticizes ‘hasty’ UK approval of COVID-19 vaccine”. Reuters. Retrieved 2 December 2020.

Berglund, Peter; Smerdou, Cristian; Fleeton, Marina N.; Tubulekas, Loannis; Liljeström, Peter (June 1998). “Enhancing immune responses using suicidal DNA vaccines”. Nature Biotechnology. 16 (6): 562–565. doi:10.1038/nbt0698-562. ISSN 1546-1696.

Garde, Damien (10 January 2017). “Lavishly funded Moderna hits safety problems in bold bid to revolutionize medicine”. Stat. Archived from the original on 16 November 2020. Retrieved 19 May 2020.

Jaffe-Hoffman, Maayan (1 December 2020). “Hadassah research head raises questions about mRNA vaccine safety”. The Jerusalem Post. Retrieved 1 December 2020.

Doshi, Peter (26 November 2020). “Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—let’s be cautious and first see the full data”. British Medical Journal. Retrieved 3 December 2020.

Reichmuth, Andreas M; Oberli, Matthias A; Jaklenec, Ana; Langer, Robert; Blankschtein, Daniel (May 2016). “mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles”. Therapeutic Delivery. 7 (5): 319–334. doi:10.4155/tde-2016-0006. ISSN 2041-

5990. PMC 5439223. PMID 27075952.

Wadman, Meridith (27 November 2020). “Public needs to prep for vaccine side effects”. Science. 370 (6520): 1022. doi:10.1126/science.370.6520.1022. Retrieved 27 November 2020.

https://davidicke.com/2021/01/12/doctor-demolishes-gates-covid-vaccine-in-devastating-analysis/

Please follow and like us:

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...