In Video- “Herzergreifend”: So retten “Frontline-Kliniken” Corona-Patienten

Tagtäglich überschütten uns die Leitmedien das Krankenhäuser weltweit unmittelbar vor dem Kollaps stünden, weil die “überwältigende Corona-Pandemie” sämtliche Kapazitäten sprengen würde. Es heißt es stünden nicht ausreichend Intensivbetten zur Verfügung, dann doch wieder aber zu wenig Personal. Unterdessen erreicht uns die Nachricht das deutsche Kliniken ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können, was wie bereits im Frühjahr eine massive Unterbeschäftigung suggeriert. Sprich die Krankenhäuser platzen nicht aus allen Nähten wie fortwährend kolportiert wird.

Kommen wir zur propagierten “Gesamtstimmung”. Ständig wird der Bevölkerung vom Mainstream “vorgeführt”, dass in den “Corona-Frontline-Hospitals kriegsähnliche Zustände vorherrschten. Bilder von einer Handvoll angeblicher Covid-Patienten an mechanischen Beatmungsgeräten, die noch im Sommer als tödlicher Behandlungsansatz galten, sollen dem Zuschauer den Eindruck vermitteln, dass die Lage zum zerbersten angespannt sei. Auf einer Intensivstation sieht es nie rosig aus, wie es der Terminus unmissverständlich impliziert. Das kontinuierlich propagierte Drama, deckt sich nicht mit der Tatsache, dass im Verlaufe der Corona-Krise hierzulande 450 000 Angestellte im medizinischen Sektor in Kurzarbeit gehen mussten.

Die für den ausgebliebenen primären Ansturm der Corona-Patienten freigehaltenen Kapazitäten, sind weitgehend ungenutzt geblieben. Denn ansonsten hätte sich keine Unterbeschäftigung herauskristallisiert. Eine alles beanspruchende Pandemie, würde genau das Gegenteil bewirken. Sprich die Auslastung wäre dementsprechend gegeben. Und in der sogenannten zweiten Welle zeichnet sich dasselbe Bild ab, wie im ersten Durchgang. Deutsche Krankenhäuser gehen pleite, da zu wenig zu tun!

Zudem stellt die exorbitante Konzentration auf nur ein Krankheitsbild, alle anderen Morbiditäten in den Schatten. Wodurch es in den kommenden Jahren wahrscheinlich zu einer kaum abzuwendenden Übersterblichkeit kommen wird. Nicht durch Corona, sondern durch die Einstellung und Verschiebung anderweitiger Untersuchungen und Eingriffe. Das traurige ist das diese Todesfälle dann nur mit einem inakkuraten PCR getestet werden müssen, um fälschlicherweise in der Covid-Totenstatistik eingespeist zu werden. Pathologien gehören der Vergangenheit an. Heute hält man den Finger in den Wind und schüttelt eine Todesursache aus dem Ärmel. Deswegen sterben heutzutage Menschen nicht mehr “an”, sondern “mit” und hin und wieder “durch” Corona. Passenderweise hat die infame Weltgesundheitsorganisation Autopsien von “Corona-Toten” untersagt und nur wenige Gerichtsmediziner oder Pathologen haben sich dem Diktat widersetzt und Obduktionen durchgeführt. Keiner konnte Corona als Todesursache nachweisen, sondern machten Komorbiditäten und Grunderkrankungen für das Ableben verantwortlich.

Angesichts all der vermeintlichen Toten und dem minutiös medial verabreichten “Leid”, hat das Krankenhauspersonal in ach so schwer betroffenen Ländern, wie den USA und Groß-Britannien, dennoch hinlänglich Zeit dafür geschmacklose Tik-Tok-Tanzchoreografien simultan einzustudieren und vorzuführen. Tanzende Pfleger und Pflegerinnen so weit das Auge reicht. Teilweise zu dutzenden auf den Parkplätzen vor den jeweiligen Einrichtungen Dance-Einlagen hinlegend und hinsichtlich dieser Präsentation die Frage aufkommen lassend, wie viele angeblich “sterbende Corona-Patienten” doch eigentlich in der Zwischenzeit das Zeitliche segnen müssten, machen die offenbar unter rufschädigendem Geltungsdrang und krankhafter visueller Mitteilungsbedürftigkeit leidenden Dancing-Nurses, einen recht verstörenden Eindruck.

Die sich mit dem Doomsday-Ambiente beißenden choreographierten Freudentaumel nähren den Verdacht, dass es alles doch nicht so schlimm sein kann. Ist in Anbetracht der angeblich alltäglich zu tausenden versterbenden “Corona-Infizierten” Einem noch zu tanzen zumute? Die nahtlose Bereitschaft für Covid-Krankenhauspatienten, wird auf diese Weise nicht vermittelt. Nein es drängt sich eine verharmlosende Impression auf. Zudem belegen die Tik-Tok Videos, dass in den jeweilig gezeigten Corona-Stationen Totenstille herrscht. Weswegen es offenbar für Selbstinszenierungen hinlänglich Zeit gibt. In den sozialen Medien lassen die Corona-Tanzeinlagen Netizens kontinuierlich übel aufstoßen. Wir haben einige Beispiele unten aufgeführt, wie sich die Entrüstung teilweise gestaltet.

Stay home and stay safe so these nurses can make videos for TikTok 😂pic.twitter.com/bc8uXa6wGa — Art TakingBack 🇺🇸 (@ArtValley818_) December 26, 2020

If only more nurses would post synchronized dance videos on TikTok, then maybe people would take the coronavirus more seriously. — Mark Dice (@MarkDice) December 30, 2020

THE HOSPITALS ARE OVERRUN!*



* With dancing nurses.



There’s a 2nd pandemic going on right now where some adults have been turned into morons by apps like TikTok. pic.twitter.com/EL0bdw6ACg — Robby Starbuck (@robbystarbuck) December 29, 2020

Flu of 1918. Covid 19. pic.twitter.com/XbdU9wNhVe — Taylor Day (@TABYTCHI) December 27, 2020

We must eradicate the global pandemic of dancing hospital workers. https://t.co/GMc1i6GoGm — Michelle Malkin (@michellemalkin) December 29, 2020

If i get sick just let me die. Don’t take me to the hospital i don’t want to be around these people. pic.twitter.com/tpn2m2iQAp — Julia Song (@realjuliasong) December 28, 2020

The hospitals are empty and the nurses are dancing on tiktok pic.twitter.com/bCAtYC7Jrd — Kameroun (@LeBarbu727) December 27, 2020

me, watching the nurses do tiktok dances in the hallway while my lungs collapse pic.twitter.com/FndKTaUMBs — Alexander Robert Brunet (@MrAlexBrunet) December 29, 2020

Hier noch einige Videos vom April, der Geburtsstunde der Corona-Theatralik.

The nation’s hospitals are “overwhelmed.” pic.twitter.com/9sTYaQzStQ — Mark Dice (@MarkDice) April 10, 2020

TikTok is a scourge of he earth. pic.twitter.com/hDvdWLqQdi — Mark Dice (@MarkDice) April 10, 2020

As you can see, hospitals are overwhelmed with deathly ill patients and the staff are getting no rest-🙄



(And could these healthcare workers look any less healthy?) pic.twitter.com/EZ7nXc55UF — Kassie 🕊 (@KassandraKitson) April 10, 2020

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...