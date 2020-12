Das COVID-19 ABC…

Das empfehlenswerte britische online Portal Off-Guardian hat kürzlich ein sarkastisch-zynisches Corona-ABC veröffentlicht. Zwar aus dem Blickwinkel der Britten geschrieben, doch weist allemal kompatible Gültigkeit auf. Es müssen lediglich ein paar Namen von Regierungsvertretern und Behörden ausgetauscht werden und schon liest sich der literale Leitfaden wie eine einheimische Gesamteinschätzung. Wie gesagt den Britten liegt der schwarze Humor nicht fern. Demzufolge ist nicht alles wörtlich zu nehmen. Autor Mark Chapman. Übers. R.R.

A:

ANTI-VAXXER (Sic) Krimineller Geisteskranker, der beabsichtigt Jedem die Möglichkeit zu verwehren jemals gegen unbegründete neureligiöse Delirien geimpft zu werden. Kandidat für die Klappsmühle und medizinische Experimente.

B:

BREXIT: Fantasie utopischer Staat an den ANTI-VAXXER und VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER glauben.

C:

CONSPIRACY THEORIST (Verschwörungstheoretiker): Kriminelles geisteskrankes Individuum, welches sich der Annihilation der Menschheit verschrieben hat, indem es jeden erlaubt an Covid-19 zu sterben, durch Behauptungen das es womöglich nicht so tödlich ist, wie wir alle wissen . Andere Charakteristiken sind mitunter das Abstreiten des Klimawandels, für den BREXIT gestimmt zu haben, nicht zur Leserschaft des Guardians zu gehören.

COVID-19: Unaufhaltbare und absolut letale Plage, die von jedem lebendigen Organismus getragen wird, mit einer Mortalitätsrate von 100% und die von jedem Lebewesen auf der Erde aufgeschnappt werden kann. Zu den Symptomen gehören a) am leben zu sein und b) auf der Erde zu leben.

D:

Death (Tod): Vermeidbarer unlebendiger Zustand, der durch eine Covid-19 Ansteckung entsteht. Andererseits wird er fälschlicherweise als Folge von Leiden dargestellt, die von Verschwörungstheoretikern kolportiert werden, wie , z. B. “Krebs”, “Herzkrankheit”, “Unfall”, “erschossen werden” usw.

E:

EPIDEMIOLOGIE: Falsche Wissenschaft zwecks Verbreitung von Desinformation über COVID-19.

EXPONENZIELL: Vorgegebene Geschwindigkeit der Ausbreitung von Covid-19.

F:

FACEMASK (Gesichtsmaske) / VERDECKUNG: Essenzielle persönliche Schutzausrüstung für lebendige Organismen. ANTI-VAXXER und Verschwörungstheoretiker tragen sie nicht und demnach sind sie leicht auszumachen.

FAKTENCHECKER: Als Hinweis lesen Sie bitte 1984 von George Orwell ref: Wahrheitsministerium.

FREIHEIT: Mythenhafter Zustand an den VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER und ANTI-VAXXER glauben (siehe oben). Zitiert von den Obenerwähnten, als etwas was dem Schutz vor dem Tode mit Covid-19 vorzuziehen ist.

G:

GATES, BILL: Philanthrop, der sich verschrieben hat die Welt vor Covid-19 zu retten.

GREAT BARRINGTON ERKLÄRUNG, Die: Pseudowissenschaftliches Mumbo-Jumbo, dass von einem Haufen Quacksalber geschrieben wurde, einschließlich “Dr.Johnny Bananas”, um Desinformationen über COVID-19 zu verbreiten.

GREAT-RESET: Der: Mythische Blaupause für die Post-COVID-19 Gesellschaft. ANTI-VAXXER und VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER beziehen sich darauf.

GUARDIAN, DER: Zuverlässige und ehrliche Informationsquelle über COVID-19. Unvoreingenommene humanistische Publikation, welche von den begabtesten Journalisten geschrieben wird, die heute am Leben sind.

H:

HANCOCK, MATT: Held der Bevölkerung der sich engagiert, um Jeden vor COVID-19 zu retten.

HEALTH (Gesundheit) : Lebenszustand der sich durch eine Nicht-Infektion mit COVID-19 auszeichnet. Wird von ANTI-VAXXERN und VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKERN, als normaler nicht pathologischer Zustand fehlinterpretiert.

I:

IMMUNOLOGIE: Pseudowissenschaft, die die Öffentlichkeit in Bezug auf COVID-19 täuschen soll.

J:

JOHNSON, BORIS: Premierminister von England. Sehr lustiger Kerl!

K:

KOONTZ, DEAN. Autor der in einer seiner Novellen COVID-19 vorhergesagt hat.

L:

LEBEN: Pathologische Wahnvorstellung an die VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER glauben.

LOCKDOWN: Utopischer Staat, der die Menschheit für immer befreien wird.

M:

MISINFORMATION (Desinformation): Vom Staat nicht zugelassene Handlung, die Irrglauben suggeriert z.B. 2+2=4, ohne Verweis auf Fakten-Checker.

N:

NHS: Pre-2020-Organisation die jetzt stillgelegt ist und Placebo Medikamente für nunmehr entlarvte Krankheiten, wie “Krebs”, “Herzerkrankung”, “Diabetes” etc., zur Verfügung stellt.

NORMALITÄT, NEUE: Post-2020 Zeitalter der Erleuchtung: Für weitere Informationen siehe Zamyatin,, Y, We. Huxley, Schöne Neue Welt.

O:

OXFORD, UNIVERSITÄT VON: Entwicklungsforschung-Station für COVID-19.

P:

PANDEMIE: Der gegenwärtige Existenzzustand, der das Leben auf dem Planeten Erde charakterisiert.

PARLAMENT: Pre-2020 Institution, die jetzt nicht mehr besteht und dezidiert ist, sich im Fernsehen zugunsten der Massen über Entscheidungen zu zanken, die bereits vom Staat festgelegt wurden.

PLANDEMIE: Kriminelle wahnsinnige Publikation, die von VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKERN geschrieben wurde.

POLIZEI: Pre-2020-Organisation, die es jetzt nicht mehr gibt und geschaffen wurde, um Unterhaltungsdrama für die Massen aufzuführen. Z.B. indem sie in schnellen Autos herumfahren und in Stadtzentren herumrennen, um “Schurken” und “Gauner” einzufangen. Insbesondere effektiv in der Reduktion von Verkehrsstau im Dezember und Januar. Ref: Z-Cars, The Bill, Dixon of Dock Green.

PRISON (Gefängnis): Institution, die erschaffen wurde, um ANTI-VAXXER und VERSCHWÖRUNGSTHEORETIKER einzukerkern.

Q:

QUACKSALBER: Unterzeichner der GREAT BARRINGTON ERKLÄRUNG, mit gefälschtem Ph.D.

R:

R-ZAHL: Statistische Ganzzahl, für die Illustration der Ausbreitung von COVID-19. Nicht referenziert.

S:

SICHER: Zustand totaler Verkümmerung. Siehe DEATH (TOD).

SCIENTIST (Wissenschaftler): Individuum das verantwortlich dafür ist Warnungen abzusetzen, welche Lockdowns rechtfertigen.

SKY-NEWS: Unvoreingenommene Informationsquelle in Bezug auf COVID-19. Wird in allen Pubs und Vergnügungsstätten ausgestrahlt.

SOCIAL DISTANCING: Eingeführt in 2020. Die Naturform der Kommunikation für menschliche Wesen, die einen respektvollen persönlichen Diskretionsabstand verlangen. Seien wir ehrlich seit wie vielen Jahren haben Sie schlechten Atem, strengen Körpergeruch und Zigarettenrauch ausgehalten.

STAAT, DER: Wohltäter und Quelle allen Segens.

SCHWEDEN: Schurkenstaat von COVID-19 Leugnern.

T:

T-ZELLE: Mythenhafte Komponente der IMMUNOLOGIE, die verwendet wurde um die Öffentlichkeit in Bezug auf COVID-19 in die Irre zu führen.

TRUMP, DONALD: Ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Glaubensanhänger des entlarvten Hirngespinst Demokratie

U:

UNITED KINGDOM, DAS (Vereinigtes Königreich) : Isolierte kontrollierte Bevölkerung für den COVID-19 IMPFSTOFF. Gekennzeichnet von Bürgern mit null Kapazität für Rebellentum.

V:

VAKZINE: Allheilmittel für COVID-19. Wird künftig der Bevölkerung des gesamten Planeten injiziert. Von Quacksalbern für sicher erklärt. Besagte Bevölkerung muss sich mehr ins Zeug legen, um “Klimawandel” aufzuhalten.

VIROLOGIE: Pseudowissenschaft, die intendiert die Öffentlichkeit in Bezug auf COVID-19 zu täuschen.

VIRUS: Wesentliche Komponente von COVID-19. Nicht referenziert.

W:

WIR: (1924, Zamyatin, Y.) Blaupause für die Post-COVID-19 Gesellschaft.

WELTGESUNDHEITSORGANISATION: Ein Haufen netter Kerle, die gerne herumsitzen und über Geld reden.

ZAMYATIN, Y: Autor von “WIR”, ( bald verboten).

