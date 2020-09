In Australien ist der Winter vorüber und das Coronavirus hat so gut wie niemanden dahingerafft. Wenn es denn überhaupt jemanden auf dem Gewissen hat. Den weltweiten Infektionszahlen ist ohnehin keine Kredibilität beizumessen, nachdem gar der Mainstream Expertenmeinungen zulässt die verlautbaren lassen, dass zu sensitive PCR-Tests 90% falschpositive Ergebnisse generieren.

Nichtsdestotrotz haben einige Regierungen australischer Großstädte dermaßen faschistisch über die Stränge geschlagen, um die Covid-19-“Epidemie” in den eigenen Grenzen einzudämmen, das Einem die Spucke wegbleibt. Die Rede ist von Melbourne und Victoria, wo Lockdowns á la China verhängt wurden und die Gestapo der ehemaligen Sträflingskolonie rigoros ausschwärmt, um Bürger zu verhaften, weil sie an der frischen Luft gegen den Maskenzwang oder Quarantänemaßnahmen verstoßen haben sollen. Ohne Rücksicht auf Verluste werden Regelbrecher in Gegenwart von Kindern und Verwandten abgeführt. Seine Entrüstung über den entfaltenden Autoritarismus im Netz kundzutun, kann ebenfalls mir nichts dir nichts mit einem Besuch der Geheimpolizei enden. Gar schwangere Frauen werden nicht verschont, sollten sie die Tyrannei nicht lautlos über sich ergehen lassen wollen.

Wie in dem Hollywoodstreifen Minority Report ist in Australien eine Pre-Crime-Task-Force von der Leine gelassen worden, die selektierten Bürgern prophylaktische Warnungen und Drohungen zukommen lässt. Wie etwa das eine Beteiligung an Protesten gegen die Corona-Politik, einen Urlaub auf Staatskosten in Aussicht stellt. Zwangsimpfungen sind ebenfalls vom australischen Premier angedeutet worden. Um die Melbourner und Victorians im Zaum zu halten, werden wirklich alle Register gezogen. Seit Jahren in den Startlöchern wartende Überwachungstechnologien, wie Drohnen die Social-Distancing und den Maskenzwang kontrollieren, sind im Eiltempo hochgefahren worden. Kurzum ein regelrechter Corona-Albtraum ist das, der sich in Ozeanien gegenwärtig zuträgt. Prädikat technokratischer Polizeistaat. Und dafür ist nicht das alljährlich wiederkehrende mutierte Grippevirus der Corona-Familie verantwortlich, sondern die grotesk überbordende und ausartende Infektionsschutz-Politik.

Mittlerweile ahnen gar die eifrigsten Befürworter der Corona-Ideologie, dass etwas im Busch ist. In Groß-Brittanien und anderswo hat der Covid-Faschismus ähnlich grässliche Züge angenommen. Auf Mallorca, dem siebzehnten Bundesland, fliegen Helikopter über die Küsten hinweg um Strandbesucher zu nötigen Abstand zu halten und Maulkörbe zu tragen. Im Vereinigten Königreich nehmen ihre Autorität missbrauchende Polizeibeamte Menschen in der U-Bahn fest, weil diese keine Masken tragen, ohne dabei ärztliche Atteste zu berücksichtigen. In Kanada werden Fluggäste dazu forciert neunzehn Monate alten Babys Masken aufzusetzen und werden von der Polizei aus der Maschine eskortiert, wenn der Direktive nicht auf der Stelle nachgekommen wird.

Die ausführliche Videoreihe unten, illustriert sämtliche beschriebenen Szenarien. Wollen Sie wirklich in so einer widerlichen Welt leben?

Att Aussies! This has just happened… this woman organised a fb protest in Victoria. The police have arrested her at her house in front of her children for ‘incitement’. They have also seized all of their devices. This is the 3rd arrest I’ve seen today. We are the new Chy-na! pic.twitter.com/B3ZK2m6BV4 — Liss (@truth_seeker_85) September 2, 2020

#Australia is showing itself to be a fascist government. In #Victoria #Melbourne, leader @DanielAndrewsMP has given the police carte blanch to invade people's home for social media posts or speaking out against #COVID19 #lockdown… https://t.co/fForLquvh4 — Patrick Henningsen (@21WIRE) September 4, 2020

Australian Police going FULL FASCIST – another shocking video of jackbooted state stormtroopers separating a father from his child.



Responsible citizen took this video – LISTEN to the Nazi police protesting at it being filmed. pic.twitter.com/Fa5hamOnmu — Minitrue⁺ (@banthebbc) May 12, 2020

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

Police are preparing to launch their aerial arsenal as part of a crackdown on COVID rule breakers. High powered drones will be used to find people not wearing masks, and cars too far from home. https://t.co/5zYfOfohG3 @tdolling #7NEWS pic.twitter.com/Yy84UBTH0V — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 17, 2020

I’m sorry but the state beating someone up for the cause of public health is a little bit ironic and Orwellian!!! pic.twitter.com/SO88zC2dmF — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) September 4, 2020

