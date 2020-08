Obwohl sich in der wissenschaftlichen Literatur bislang keine handfesten Belege dafür finden lassen das Atemschutzmasken vor Infektionen schützen, meinen einige Menschen dennoch das dieses Utensil das Kryptonit gegen die “Corona-Pandemie” sei. Dieser mentale Trugschluss lässt eine besondere Gattung von Mensch kontinuierlich aus der Haut fahren. Die männlichen und weiblichen Karens.

Von dem Covid-Wahn indoktrinierte Karens aller couleur schwärmen wie die Gestapo in Großstädten und Provinznestern aus, um “Maskenmuffel” und Social-Distancing verweigernde Bürger aufzuspüren und eigenmächtig zur Rechenschaft zu ziehen. Manche Karens schlagen dabei dermaßen emotional über die Stränge, dass sie sich dazu hinreißen lassen gewalttätig zu werden.

Sehen Sie sich vor wenn Sie sich mit ihrer Familie in einem Park befinden um zu picknicken, denn womöglich taucht eine Karen auf und funkt dazwischen, indem sie zum Angriff übergeht und ihre Speisen und Sie mit Pfeffergas einnebelt. Oder es könnte angehen das Sie mit einem Freund dinierend auf einer Bank sitzen, dabei selbstverständlich keine Maske tragen und von einer vorbeiziehenden Karen einen heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet bekommen.

Klingt übertrieben und abwegig, hat sich hingegen genau so in den USA zugetragen. Wo es exzentrische Karens mit dem Maske tragen arg ernst nehmen und von Mainstream-Medien desinformiert ins Gefecht ziehen, um die illusorischen Corona-Pufferzonen durchzusetzen.

Der Info-Wars und Summit-News-Journalist Paul Joseph Watson hat das Problem mit den Corona-Karens visuell aufgearbeitet und die oben beschriebenen untermenschlichen Übergriffe und weitere aufgeführt. Angriff der Corona-Karens.