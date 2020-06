Tagtäglich zaubern die Corona-Dirigenten neue Symptomatiken hervor, um letztlich die gesamte Menschheit als Risikogruppe zu klassifizieren.

Neuerdings sollen auch Glatzköpfe besonders arg gefährdet sein. Basierend auf Annahmen hat ein weiterer befangener Professor kürzlich bekanntgegeben, dass ein für den Haarausfall verantwortliches Sexualhormon die Ursache dafür sein könnte. Corona kombiniere sich vermutlich mit diesem, und dadurch sollen weitaus mehr glatzköpfige maskuline Menschengattungen niedergerafft werden.

Anhand von “Daten” ist diese absurde Hypothese aufgestellt worden. Hinreichend darlegende Evidenzen spielen in der Quacksalber-Wissenschaft keine Rolle. Demnach hat auch dieser Professor außer Vermutungen und Mutmaßungen nichts anzubieten.

Die Verklärung hat inzwischen groteske Züge angenommen. Extrem besorgniserregend ist die unentwegte Berufung auf Computermodelle, zwecks Panikmache und Abverlangen völkischen Gehorsams. Beispielsweise führen die hiesigen “Corona-Experten” stets Studien an, die sich nur mit ihren Mutmaßungen decken. Wobei sie kontinuierlich versäumen Transparenz walten zu lassen.

Bruchstücke von fraglichen Studien aus dem Kontext reißend versteifen sich etwa deutsche Staatsvirologen und Epidemiologen ausschließlich auf Angaben, die ihnen in den Kram passen. Erst neulich hat sich eine dieser omnipräsenten “Koryphäen” abermalig auf eine Studie von der technischen Universität Imperial College berufen, um den Lockdown als vollen Erfolg zu porträtieren.

Ja das Imperial College dessen Professor, Neil Fergusson, einst astronomische Covid-Mortalitätsraten am Rechner zusammengestellt hat, und inzwischen zurückgetreten ist da er seine eigens instigierten Lockdown-Diktate missachtete, um seine Freundin beglücken zu können. Fuck the quarantine. I want to fuck. So in etwa.

Die berüchtigte Universität hat wie erwähnt erneut zugeschlagen und ein neues Computermodell veröffentlicht, das nun veranschaulichen will das ohne Lockdown ein massives Massensterben stattgefunden hätte. Allein im Vereinigten Königreich wären an die 500 000 Menschen gestorben, heißt es in der Studie die im medizinischen Fachmagazin Nature erschienen ist. Zu den suggerierten Einschätzungen haben die Autoren hingegen einen Disclaimer hinzugefügt. Die britische Tageszeitung The Sun dazu: “

Trotzdem warnen die Forscher davor, dass die Ergebnisse, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht werden, einen allgemeinen Überblick über die aktuelle Situation bieten, der Unterschiede in den Ansätzen möglicherweise nicht vollständig berücksichtigt.

Insbesondere geht die Studie davon aus, dass jede Maßnahme für alle Länder die gleichen Auswirkungen hatte, während es in der Realität Unterschiede gab wie der Lockdown in verschiedenen Ländern umgesetzt wurde. (Oder auch nicht, Anm. d. Verf.)

Die Autoren kommen jedoch zu dem Schluss, dass der Lockdown einen wesentlichen Effekt auf die Reduzierung der Reproduktionszahl unter eins hat. Und dazu beigetragen hat, die Ausbreitung von Covid-19 ab Anfang Mai einzudämmen.

Genau da liegt der Hund begraben. Die Zwischen und Endergebnisse, die anhand von Computermodellen ermittelt werden, hängen ausschließlich von dem Wert der eingespeisten Parameter ab. Sprich ein minimal abweichender Faktor wirkt sich eklatant auf das Resultat aus. Womit den erstellenden Forschern alle Türen offen stehen, um ein Model nach ihrem Ermessen zu erdichten.

In einem empfehlenswerten Interview geht der Imperial-College Professor, Robert Endres, genau auf diese Problematik ein, und kritisiert die Studie von Professor Neil Fergusson, jene von fast allen Ländern als Referenz für ihr überbordendes Handeln genommen wurde.

Es zeugt von hochgradiger Inkompetenz lediglich Forschungsergebnisse hervorzuheben, die eigene Vorstellungen untermauern. Dabei ist Wissenschaft abhängig von inkohärenten Reibungspunkten. Uneinigkeit und gegenseitige Überprüfung führen zu Fortschritten. Stagnation und tendenziöse Ignoranz, zu Fehldiagnosen und Irreführung.

Eine ausgewogene öffentliche Debatte über den Corona-Hype findet bislang nicht statt. Homogen programmierte Talkrunden und sonstige Sendungen die sich mit dem Thema Corona befassen, haben das Manko keine Gegensätze- und Stimmen zuzulassen. Und wenn nur minimalistisch und eher belanglos.

Wohingegen inzwischen empirische wissenschaftliche Gegenbeweise vorliegen, die den orchestrierten Corona-Wahn vollends widerlegen. Wie neueste Erkenntnisse der Universität Oxford, die der angeblich bereits anrauschenden zweiten Welle den Wind aus den Segeln nehmen. Denn wie das Jenner Institut der Fakultät, das emsig an einer Vaccine gegen COVID-19 schraubt, kürzlich bekanntgegeben hat, verschwinde das Virus zu schnell. Die Aussicht auf die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffes, sei längst nicht mehr so rosig . Sky-News berichtet:

Laut dem Direktor des Instituts, Professor Adrian Hill, gibt es jedoch möglicherweise nicht genügend Menschen, um den Impfstoff zu testen, da die Corona-Fallzahlen täglich sinken .

Er sagte gegenüber The Sunday Telegraph: “Es ist ein Wettlauf gegen das Verschwinden des Virus und gegen die Zeit. Wir haben Anfang des Jahres gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit bis September einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln, bei 80% liegt.”

“Aber im Moment besteht eine fünfzig prozentige Chance, dass wir überhaupt kein Ergebnis erzielen. Wir sind in der bizarren Position, dass COVID zumindest für eine Weile bleiben soll.”

Sie sind ein Opfer der tendenziösen Berichterstattung, solange Sie die Zügel nicht selbst in die Hand nehmen und ihren Horizont nicht erweitern. Über den Tellerrand hinausschauen ist mehr denn je eine überlebenswichtige Devise. Sonst geraten Sie ins Hintertreffen, und man führt Sie ihr Leben lang an der Nase herum. Oder wollen Sie eine Neue Normalität über sich ergehen lassen, die unter falschen oder überspitzten Vorwänden ins Leben gerufen wurde?

Es gibt zig empfehlenswerte alternative Medien und offizielle Quellen, welche aufschlussreiche und wissenschaftlich belegte Studien und Informationen aufzubieten haben. Das online Portal Swiss Policy Research hat beispielsweise hervorragende Recherche betrieben, um das offizielle Corona-Narrativ zu entlarven. Auf der Website des Mediums findet sich etwa eine kontinuierlich anwachsende Liste von Corona-Fakten, die wir an dieser Stelle mit zugehörigen Quellenverweisen aufführen möchten.

Von Fachleuten präsentierte, vollständig referenzierte Fakten zu Covid-19, die unseren Lesern eine realistische Risikobeurteilung ermöglichen sollen. (Updates siehe unten)

“Die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit.” (Albert Camus, 1947)

Übersicht

Vor diesen Hintergründen ist ein Corona-Untersuchungsausschuss mehr als angebracht. Das Missmanagement und die Unverhältnismäßigkeit der Pandemie-Bekämpfung, haben beinahe die gesamte Weltbevölkerung vor vollendete Tatsachen gestellt, und eine beispiellose Krise ausgelöst. Existenzen ruiniert und Schuldenberge für Generationen angehäuft. Die Lockdown-Politik wird rückblickend in der Geschichte als eines der Paradebeispiele dafür sein wie man den gesamten Globus den Bach runtergehen lässt.

Verf.R.R.

