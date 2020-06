Der Todesfall George Floyd soll sich am 25.Mai in Minneapolis im US-Bundesstaat ereignet haben. Hingegen scheinen gewisse Entitäten eine Vorahnung gehabt zu haben, dass genau diese Person ableben würde. Gemeint ist die Obama Foundation die am 17.Mai, also eine Woche vor Floyds vermeintlicher Tötung, folgendes Bild auf Twitter veröffentlicht hat.

Das ist purer Nährstoff für Verschwörungstheorien, zumal die Obama-Foundation nach Bekanntwerden dieser verblüffenden Entdeckung den brisanten Tweet gelöscht hat.

Entweder die Obama-Foundation hat das Privileg ein Orakel befragen zu können, oder sie hat auf gut Glück ins Schwarze getroffen und einen Profiler engagiert der das Konterfeit oben erstellt hat. Nein jetzt Spaß beiseite. Die Stiftung vom ehemaligen US-Präsidenten hat sich mit der Löschung des Tweets keinen Gefallen getan. Der Versuch seine Spuren zu verwischen, sieht nie gut aus.

Glücklicherweise waren wir schnell, und haben Screenshots von den jeweiligen Posts gemacht. Also was hat es mit dieser Kuriosität auf sich. Ist die ganze George Floyd-Kampagne nur eine weitere Psy-Op? Weiterreichende Spekulationen wollen wir Ihnen selbst überlassen. Gedankennahrung!

Verf.R.R.

