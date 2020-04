Während eines Gesprächs mit dem lokalen US-Nachrichtensender KX-4 hat der Arzt und Staatssenator von Minnesota, Dr. Scott Jennson, enthüllt das er vom US-Gesundheitsministerium angewiesen worden sei, wie er künftig Totenscheine auszufüllen habe. Laut Jennson sei er dazu angehalten worden COVID-19 als Todesursache anzugeben, ohne im Vorfeld darauf basierende Labortests durchzuführen.

“Als ein Arzt in Minnesota habe ich vergangene Woche eine E-Mail vom Gesundheitsministerium erhalten, das mir vorschreiben wollte wie ich Totenscheine auszufüllen habe. Ich habe von der Personenstandsstatistik noch nie Vorschriften darüber erhalten, wie man einen Totenschein zu verfassen hat. Im Grunde genommen empfand ich es so als sagten sie, “Sie benötigen keinen Labortest für COVID-19, um im Totenschein COVID-19 einzutragen,” so der Staatssenator von Minnesota.

Chris Berg, der Moderator der Nachrichtensendung, fiel aus allen Wolken als er dies zu hören bekam, und bat Dr.Jennson darum seine Angaben zu wiederholen, und detaillierter darauf einzugehen. Woraufhin Jensson erwiderte:

“Vergangenen Freitag habe ich ein siebenseitiges Dokument erhalten, in dem mir mehr oder weniger folgendes mitgeteilt wurde. Wenn ich eine 86 Jahre alte Patientin hatte, die unter einer Lungenentzündung litt und daran verstorben ist, doch nicht auf COVID-19 getestet wurde. Und wir anschließend in Erfahrung bringen das sie Kontakt zu ihren Sohn hatte, der keine Symptome zeigte, doch bei dem im Nachhinein COVID-19 entdeckt wurde, es angemessen wäre auf dem Totenschein COVID-19 zu diagnostizieren. Dies haben wir nicht getan. Wenn jemand inmitten einer Grippewelle eine Lungenentzündung hat und ich über keinen Influenza- Test verfüge, gebe ich nicht Influenza als Todesursache an. Ich würde sagen, dass diese betagte Person an einer Pneumonie verstorben ist.”

Chris Berg schien noch bestürzter als zu Beginn der Konversation, und wollte wissen weshalb um Himmels Willen von seinem Gegenüber verlangt würde Totenscheine zu türken? Sprich Patienten die nicht an COVID-19 gestorben sind, als Corona-Tote auszugeben. Dr. Jennson dazu:

“Ich habe die Person kontaktiert, die in unserem Büro in den vergangenen 20 Jahren die meisten Totenscheine ausgestellt hat, diese gefragt ob dies richtig für sie klingt, und ihr die Dokumente gezeigt die ich ausgedruckt hatte. Sie sagte “Uns ist stetig mitgeteilt worden das wir uns ausschließlich an die Fakten halten sollen, nicht an Wahrscheinlichkeiten und Annahmen. Es geht nur darum was man weiß.” Dies ist ziemlich besorgniserregend. Und führt uns zu den Punkt, den sie vorhin angesprochen haben Chris. Wenn wir uns mit den Daten auseinandersetzen, die in die Modellierung einfließen, müssen wir uns die Frage stellen. Sind wir direkt? Beteiligen wir die Öffentlichkeit genügend? Minnesota und Nord-Dakota wollen unverblümt zu hören bekommen, welche Daten in die Modellierung einfließen.”

Nachhakend fragte der KX-4 Moderator den US-Staatssenator, weswegen man die COVID-19 Todeszahlen dermaßen aufbauschen würde?

” Nun die Angst ist eine großartige Methode um Menschen zu kontrollieren. Und ich bin sehr besorgt darüber. Wir sind so arg daran interessiert, den Fear-Faktor aufzumöbeln. Wissen sie die Fähigkeit der Menschen selbstständig nachzudenken ist paralysiert, sobald sie ihnen genügend Furcht eintrichtern. Und ich möchte nicht das die Leute so sind. Ich möchte das die Leute sich sagen “Wir werden das packen. Ich werde meinen Kopf benutzen. Auf verschiedene Quellen zurückgreifen. Verschiedenen Quellen zuhören. Und ich werde selbstständig nachdenken.” Zumal dies genau ist, was Amerika ausmacht.”

Wenn das neuartige Coronavirus doch angeblich so letal sein soll wie es Leitmedien weltweit predigen, weshalb hält es Washington dann für nötig die COVID-19 Zahlen zu fingieren? Denn es sieht ganz danach aus.

Nur zur Erinnerung, Trumps-Corona-Kabinett hat jüngst gar eingeräumt, das Patienten die nicht an, sondern mit COVID-19 versterben, mit in der Corona-Statistik landen. Also als Corona-Tote bezeichnet werden.

Here is Dr. Birx saying that the government is recording anyone who dies with coronavirus in the United States, regardless of any other health issue, as a death from coronavirus. pic.twitter.com/p2nIhH4bHP — Greg Price (@greg_price11) April 7, 2020

Demzufolge ist den offiziellen Corona-Todeszahlen aus den USA, keine Glaubwürdigkeit beizumessen. Und dies ist keine aus der Luft gegriffene Verschwörungstheorie. NEIN. Die US-Regierung hat es öffentlich eingestanden.

Unglücklicherweise haben viele alternative online-Portale ihren Faden verloren, und urplötzlich eine selbstzerstörerische Metamorphose durchlaufen. Der Corona-Wahn hat diverse zuvor stets kritische Stimmen, zu Sprachrohren von Regierungen gemacht. Jedwede konträre und wissenschaftlich dargelegte Ansicht zum Thema Corona-Pandemie, als Desinformation abzutun, ist der Modus-Operandi den die Leitmedien normalerweise an den Tag legen. Jetzt wahrzunehmen das bislang aufrichtige Journalisten und Portale denselben Kurs fahren wie der Mainstream und die Martial-Law-Regierungen, ist recht schockierend. Doch zeigt umso mehr auf, welche Macht der gezielten und gebetsmühlenartigen Propaganda innewohnt.

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Werbeanzeigen

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...