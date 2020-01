Während der jüngsten iranischen Parlamentssitzung, haben diverse Amtsträger das Podium erstürmt um ihren Unmut verbal Luft zu machen, und brachten ihren offensichtlich angestauten Hass gegen die USA mit einem euphorisch skandierenden “Tod für Amerika!” zum Ausdruck. Die Ermordung von Qassem Soleimani hat die Welt zu einem weitaus unsichereren Ort gemacht. Die Vereinigten Staaten haben nicht weniger als ihren eigenen Untergang im Nahen-Osten eingeleitet. Früher oder später wird die Region den Okkupanten rausschmeißen. Der Irak hat bereits beschlossen das die USA das Land zeitnah verlassen sollen. Andere werden folgen.

Verf.R.R.