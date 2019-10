Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat die US-gestützten kurdisch dominierten Syrisch Demokratischen Kräften (SDF) mehrmals davor gewarnt, das sie in absehbarer Zeit von den Vereinigten Staaten fallen gelassen würden. Assad sollte nicht unrecht behalten, wie die aktuellen Geschehnisse im Nordosten Syriens deutlich aufzeigen. In dem unten angeführten Video ist zu sehen wie das syrische Staatsoberhaupt in einer seiner Ansprachen im syrischen Parlament mahnende Worte an die SDF richtet.

“Die Vereinigten Staaten werden sie nicht beschützen. Die USA werden sie nicht unterbringen, weder auf ihrem Schoß noch in ihrem Herzen. Die USA werden sie in die Tasche stecken, und sie mit ihren Dollars zu einer Trumpfkarte machen. Und sie haben bereits damit begonnen, um sie zu feilschen. Sollten sie sich nicht darauf vorbereiten ihr Heimatland zu verteidigen und sich zu widersetzen, werden sie Sklaven der Osmanen sein. Niemand wird sie beschützen außer ihre Regierung, und niemand wird sie verteidigen außer die Syrisch Arabische Armee. “

Verf.R.R.

Please follow and like us:

Werbeanzeigen

Teilen mit: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...