In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Videos im Netz aufgetaucht, die deutlich veranschaulichen wie unterlegen Kämpfer der Al-Qaida-Allianz in Idlib gegenüber der russisch-syrischen Lufthoheit sind. Aus Perspektive der Jihadis, versinnbildlicht sich jene Schwäche ungetrübt.

Die unten präsentierte Videoreihe zeigt verschiedene Situationen jüngster Zeit, jene aufzeigen mit welcher Präzision syrisch-russiche Luftwaffenkräfte und Artillerieeinheiten vereinzelte Gefahrenquellen auslöschen. Keiner von den gezeigten jihadistischen Protagonisten, erwartet seinen imminenten Abgang. Einige sind quietschvergnügt und zeigen selbstbewusst, wahrscheinlich auf Coptagon-Pillen, mit dem Zeigefinger gen Himmel, als das Unheil von oben auf sie einschlägt. Die Videos dienen lediglich zur Veranschaulichung von Kriegsumständen, und sind nicht der Verherrlichung halber hervorgehoben worden. (VORSICHT GRAPHISCHES MATERIAL 18+)

Verf.R.R.