Ein von ANNA-News neu veröffentlichtes Video, zeigt den vollständig isolierten türkischen Beobachtungsposten Nr.9 in Morek. Da die syrische Armee jüngst die Stadt al-Tamanah zurückerobert hat, sind die nächsten terroristischen Stellungen ziemlich weit entfernt von dem Posten. Demnach hat der Beobachtungspunkt seine Terroristen unterstützende Zweckmäßigkeit eingebüßt, was die türkische Regierung hingegen nicht einsehen will und bislang engstirnig die Stationierung aufrechterhält.

Verf.R.R.