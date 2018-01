Deeskalationszone Idlib kollabiert- „Moderate Opposition“ eilt der Al-Qaida zur Hilfe

Am 11.Januar haben „moderate oppositionelle“ Gruppierungen der Freien Syrischen Armee (FSA) eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, aus der angeblich hervorgeht das eine großangelegte Gegenoffensive angekündigt worden sei, die darauf abziele der Hayat Tahrir al Sham (HTS) in ihren Gefechten gegen „Regimekräfte“ und ihren Alliierten in dem umliegenden Gebiet von Abu-al-Duhur, unter die Arme zu greifen, das berichtet die alternative News-Website Southfront.

Verfügbaren Informationen zufolge hätten folgende Gruppierungen ihre Bereitschaft erklärt der HTS zu assistieren, und einige seien bereits in Gefechte verwickelt: Faylaq al-Sham, Nour al-Din al-Zenki, Jaish al-Nasr, Jaish al-Nukhba, Ahrar al-Sham, die Turkistan Islamic Party und die 2.Armee der FSA, heißt es.

Es hätte Meldungen von Zusammenstößen zwischen Syrischen Soldaten und Militanten gegeben in Tell Salmo, Atshan, Jaish al-Ahrar, Khuwayn al-Kabir, Zarzour, Umm al-Khalakhi und in der Nähe der Luftbasis Abu al-Duhur. Ferner hätten Quellen aus Oppositionskreisen behauptet, das Militante bereits mindestens 15 SAA-Soldaten getötet und einen BMP Schützenpanzer zerstört hätten.

Überdies würde die Faylaq al Sham von der Türkei gelieferte Fahrzeuge nutzen.

Die „Deeskalationsstufe“ in Idlib wurde während den Syrien-Friedensgesprächen in der Kasachischen Hauptstadt Astana von der Türkei, Russland und dem Iran beschlossen. Unter dieses Abkommen sollte in dem Gebiet eine Feuerpause zwischen der SAA und Gruppierungen der „moderaten Opposition“ fallen. Die Hayat Tahrir al Sham und andere international anerkannte Terror-Gruppierungen sind von dem Waffenstillstand ausgenommen.

Laut Southfront würde so eine von der sogenannten „moderaten Opposition“ eingeleitete Großoperation zur Unterstützung der Hayat Tahrir al Sham darlegen, das die „Deeskalationszone“ de facto kollabiert sei.

Verf.R.R. Quelle: Southfront

Advertisements